Brutálisan jól járhat, aki ide teszi a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora nyereség érheti őket

2024-ben és 2025 első felében súlyos válság sújtotta a globális autóipart, amelynek hatása a tőzsdéken is megmutatkozott. A gyártási láncok akadozása, a kereslet visszaesése, a nyersanyagárak kilengései, valamint a zöldátállás költségei komoly nyomást helyeztek az iparági szereplőkre – legyen szó amerikai óriásokról, kínai villanyautó-gyártókról vagy éppen európai prémium márkákról. Most azonban úgy tűnik, néhány részvény kezd magához térni, de ez nem mondható el minden piaci szereplőről. Most az autóipari részvényekkel kapcsolatos befeketési esélyeket Csáti Olivérrel, az OTP Alapkezelőjének portfolió menedzserével és Kövesy Károllyal, a Portfolio.hu szakértőjével vettük át.

Nincs könnyű helyzetben az autóipar, hiszen az egyre kiélezettebb verseny, a zsugorodó árrések és a globális kereskedelmi feszültségek (ideszámítva a vámháborúval járó bizonytalanságot) komolyan rányomták bélyegüket az iparág szereplőire. Míg a legtöbb tőzsdeindex az elmúlt hónapokban látványos emelkedést produkált, az autógyártók részvényei ebből alig tudtak profitálni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Pedig ha javulnának a kilátások, egy erőteljesebb emelkedés is megindulhatna, hiszen a szektor jellemzően ciklikus: szoros összefüggést mutat a gazdaság általános teljesítményével, és mivel nem az alapvető szükségleteket szolgálja ki, érzékeny a recessziós félelmekre. A 2024-es év első felében még a ciklus csúcsán jártunk – az autógyártók többsége kiemelkedő haszonnal dolgozott, amit a részvényárfolyamok is tükröztek. Azóta azonban sokat változott a környezet: a költségek elszálltak, a kereslet gyengült, és a befektetői hangulat is erősen negatívba fordult. Kapcsolódó cikkünk: Itt a Volkswagen csattanós válasza a kritikákra: komoly átalakítás jön az autóikban Csáti Olivér, az OTP Alapkezelő portfolió menedzsere a Pénzcentrumnak úgy nyilatkozott, hogy „a régiókat tekintve nincs jelentős különbség a historikus átlagokhoz képest, kiemelhető azonban a BYD, vagy a Tesla, amelyek relatív magas értékeltség mellett forognak. Ennek oka előbbi esetében a nagy növekedés, illetve innovatív megoldások, amelyek által sokak szerint jelenleg a legjobb autógyártó. A Tesla továbbra is megosztónak számít, mint ahogy Elon Musk személye is. A vállalat értékesítései a legtöbb helyen visszaestek, míg például a BYD újításaival párhuzamosan a Tesla árfolyama esett.” A papírt nem lehet azonban csak autós cégként elkönyvelni, aki Tesla részvényt tart az egy technológiai, AI és szoftvercégként tekint rá, amely a robotika és mesterséges intelligencia területein is sikert érhet el. Olyan hit van mögötte, amely elválasztja az autógyártóktól és jelentősen magasabb értékeltségen tartja. Kína az elektromos autókra való belépésével és hatékony termelésével alaposan felborította a piacot. Kövesy Károly, a Portfolió szakértője szerint ez nagy teher a korábbi nagy autóipari vállalatoknak. Mint elmondta, továbbra is nagyon kevesen tudnak egyáltalán profitábilisen elektromos autót gyártani a régi nagy autógyártók. Persze ebbe az irányba halad a világ meg az iparág, de azért a befektetők sokszor annyit látnak ebből, hogy nyelik a pénzt az EV-részlegek és termelik a veszteséget. Ellenpéldaként hozta fel a Ferrarit, aminek nincs elektromos autója és mégis az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő autógyártója árfolyamteljesítmény szempontjából. „A kínai autópiacon erős túlkínálat látszik, különösen az elektromos járművek szegmensében. Számos kínai gyártó, például a BYD vagy a Xiaomi is rendkívül innovatív, magas felszereltségű járműveket készít, amelyek veszélyeztetik a többi gyártó versenyképességét. Tengernyi szereplő van a piacon, ami árháborúhoz vezetett, így például a BYD is nagy árkedvezmények mellett kínálta számos modelljét. A BYD részvénye május végére új csúcsra ment, tetszett a befektetőknek a számos újítás, azonban a szektoron belüli árverseny hatására az elmúlt hónapban rendkívül rosszul szerepelt. A szektornak jót tenne a konszolidáció, amelyből a fennmaradó gyártók profitálni tudnának, fenntartható és egészségesebb küzdelem mellett” – szögezte le Csáti Olivér ezzel kapcsolatban. Adódhat a kérdés, hogy mikor indulhat egy újraárazási ciklus autóipari részvényeket tekintve. Csáti szerint a részvényárfolyamok általában előremutatóak, így gyakran lehet látni jóval a nyereségek helyreállása előtt nagyobb fordulatot a relatív mélypontokról. „A Mercedes Benz 2025. második negyedévére tett előrejelzése alacsonyabb pénzügyi eredményt vetített előre, a napokban lesz esedékes a többi német gyártó prognózisa is, amely hasonlóan negatív eredményvárakozásokról szólhat. Az a tény, hogy a Mercedes részvényárfolyamát a 2025. második negyedévére tett gyenge kilátásai ellenére is megtartotta a piac, rávilágít arra, hogy a hangulat és a pozícionáltság kifejezetten alacsony.” Hozzátette, a rendkívül összeszűkült árrés, globális bizonytalanság, illetve nagy verseny eredményezi a jelenlegi nyomott árazást az autógyártók többségénél, azonban ez egy ciklikus szektorban számos alkalommal jó vételi lehetőséget nyújtott már a múltban. „Ha a szektor részvényeinek árfolyama elkezd emelkedni, amellett, hogy még bizonytalanok vagyunk a helyzetüket tekintve, az azt jelentheti, hogy megkezdődött a ciklikus fordulat és már látszik a fény az alagút végén.” A jövőt tekintve Kövesy Károly hangsúlyozta: értékalapon lehet válogatni az autógyártók között mert tényleg vannak szétvert papírok, de véleménye szerint nem ülne benne éveket a csodára várva. Ahol vannak erős egyedi növekedési sztorik (Ferrari, BYD) ott jobbak a kockázat-hozam arányok. (x) Az OTP Alapkezelő menedzsere számos befektetési ötletet osztott meg: véleménye szerint olyan gyártókat ajánlott keresni, amelyeket túlságosan megbüntettek a szektorral együtt, annak ellenére, hogy kevésbé van kitéve az adott kockázatoknak, mint például a korábban említett Renault, amely erős mérleggel rendelkezik, illetve csak Európában működik, így a vámok hatása kevésbé érinti. A cég fundamentálisan stabil helyzettel bír. Érdemes külön kitérni a BMW-re is, amely globális jelenléte révén több piacról is képes bevételt termelni, miközben stabil pénzügyi háttérrel és erős márkaértékkel rendelkezik. A prémium szegmensben továbbra is erős pozíciót foglal el, amit a vásárlók lojalitása is támogat. Ráadásul nagy várakozás övezi az új elektromos platformjuk (Neue Klasse) bevezetését, amely kulcsfontosságú lehet abban, hogy a vállalat sikerrel vegye az iparági átalakulás kihívásait, és mérsékelje a jelenlegi bizonytalan környezet hatásait. A Volkswagen is robusztus mérleggel rendelkezik, azonban a vállalati kultúra megosztó, így egy nagyobb átstrukturálásra lehet szüksége. Csáti szerint, aki a legkockázatosabb választást keresi, annak érdemes utánanéznie a Stellantis részvényeinek. A Stellantis részvényei közel 70%-ot veszítettek értékükből a 2024-es csúcsokhoz képest. A vállalat szinte minden fronton nehézségekbe ütközött. A menedzsment körüli bizonytalanság, a stratégiai döntések következményei, valamint a romló pénzügyi mutatók végül vezérigazgató-váltást eredményeztek. Az árrés drasztikusan csökkent, miközben a cég jelentős mennyiségű járművet értékesített a kereskedői hálózat felé, azonban a tényleges piaci kereslet nem tartott lépést ezzel. Ennek következtében túlkészlet keletkezett, amit később csak jelentős diszkont mellett sikerült értékesíteni. 