Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. július 5.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. július 5., szombat.

Névnap

Emese, Sarolta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.35 Ft

CHF: 426.91 Ft

GBP: 462.64 Ft

USD: 339.01 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. július 1.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 9, 10, 12, 14



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 18 db

4-es találat: 37 db

3+2 találat: 33 db

3+1 találat: 485 db

2+2 találat: 442 db

3-as találat: 1344 db

1+2 találat: 2280 db

2+1 találat: 7971 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 27870 Ft

MOL: 3016 Ft

RICHTER: 10180 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.07.06: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Délkelet, kelet felé haladva várható a legkevesebb felhő. Zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északnyugati, nyugati tájakon fordulhat elő. A délire, délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a zivatarokat azonban erős, viharos lökések is kísérhetik. Hajnalra többnyire 13, 22 fokig hűl le a levegő, de a Dunától keletre eső derültebb, hidegre hajlamos helyeken akár 10 fok alatt is lehet a minimum. Délutánra általában 32, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északnyugaton 30 fok körül alakulhat a csúcsérték.

2025.07.07: Frontális felhőzet érkezik északnyugat felől, és vonul keleti irányba, miközben szakadozik. A nap első felében még keleten, majd a front mögött délután nyugat felől egyre többfelé lehet napos az idő. Többfelé valószínű zápor, zivatar, akár heves zivatarok is lehetnek. Délkeleten a legkisebb a csapadék kialakulási esélye. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely a nap folyamán északnyugatira, nyugatira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban döntően 16, 24 fok között várható, azonban a derültebb, szélvédettebb hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. A csúcsérték is tág határok között valószínű: északnyugaton csupán 27, míg délkeleten 38 fok körüli értékek is valószínűek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken a térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.07.04)

Akciók

