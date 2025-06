Így spórolnak súlyos tízezreket a nyaraláson 2025-ben az élelmes magyarok: bárkinél működik a trükk

Utazás közben sokszor nem a jegyár vagy a szállás díja a legnagyobb kiadás, hanem a láthatatlan – vagy csak későn észrevett – költségek dobják meg a végösszeget. A pénzváltás, a banki díjak, a mobilnet-használat vagy épp az autóbérlés apróbetűs részei mind okozhatnak kellemetlen meglepetést. Donka Noémi utazási tanácsadó szerint különösen azok járhatnak pórul, akik ritkábban utaznak, és nincs rutinjuk az ilyen rejtett csapdák elkerülésében. A tudatos tervezés és az apró részletek ismerete sok ezer forintot spórolhat meg – vagy éppen ennyit vehet ki a zsebünkből.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a magyarok külföldi utazási kedve. 2024-ben 5,7 millió magyar utazott külföldre, ami 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az utazásokhoz kapcsolódó költések is jelentősen emelkedtek, összesen 422,4 milliárd forintot fordítottak külföldi utazásokra, ami 25%-os növekedés 2023-hoz képest.

A legnépszerűbb úti célok továbbra is a mediterrán térség országai, különösen Olaszország, Spanyolország és Görögország. Ugyanakkor egyre többen keresnek alternatív, kedvezőbb árú helyszíneket, mivel például Horvátországban az árak jelentősen emelkedtek. Ennek hatására Bulgária és Albánia egyre népszerűbbé váltak a magyar utazók körében.

Fontos megjegyezni, hogy Bulgária és Albánia nem EU-tagállamok, így az utazási szabályok eltérhetnek az uniós országokban megszokottaktól. Például a mobiladat-használat, a pénzváltás és az autóbérlés feltételei mások lehetnek, ezért érdemes előre tájékozódni az adott ország szabályairól. Összeszedtük a leggyakoribb plusz kiafásokat.

Az utazás rejtett költségei

A rejtett költségek nem most jelentek meg, mindig is jelen voltak, csak sokan nem vették őket észre – főleg azok, akik ritkábban utaznak. Ilyen például a pénzváltás költsége vagy a bankkártyás vásárlásnál felmerülő plusz díjak. Ezek nem tűnnek elsőre jelentősnek, de ha az ember utazást tervez, és keretet szab a kiadásainak, ezek megdobhatják a végösszeget. Ráadásul, ha nem jó bankot választunk, akkor a készpénzfelvétel díja is jelentős költség lehet, emiatt akár jelentősen nagyobb összegek is kicsúszhatnak a zsebünkből – osztotta meg tapasztalatait Donka Noémi (@papirszarnyak), utazási tanácsadó, blogger.

Hasonló helyzet adódik a mobiladat-használatnál is. Az EU-n belül jellemzően nincs külön díj, de sokan elfelejtik, hogy például Svájc nem tagja az uniónak , és bár kötött külön megállapodást az EU-val, ott a hazai tarifák nem érvényesek. Az adatroaming ára pedig elképesztő lehet: egy weboldal megnyitása akár több ezer forintba kerülhet.

Erre különösen érdemes odafigyelni, főleg ha az ember csak átutazik egy ilyen országon, és nem kapcsolja ki a mobilnetet. Hasonlóan kérdéses volt számomra Nagy-Britannia, de amikor ősszel ott jártam, még tudtam használni a magyar díjak szerint az adatkeretemet, ott nem változott meg a helyzet a brexit után. De mindenki nézze meg, hogy a saját szolgáltatója mit ír az adott országról!

- osztotta meg tapasztalatait Noémi.

A hagyományos bankok gyakran magas díjakat számolnak fel külföldi tranzakciók esetén. A fintech cégek, mint a Wise és Revolut, alternatívát kínálnak: alacsonyabb átutalási költségekkel és kedvezőbb devizaváltási árfolyamokkal segítik az utazókat. Magyarországon például a Wise 0,45%-os díjat számít fel a pénzküldésekre, míg a Revolut bizonyos csomagokban korlátlan díjmentes átutalást biztosít.

A készpénzfelvételi díjak országonként jelentősen eltérhetnek. Törökországban az ATM-díjak a felvett összeg 4,44%-át teszik ki, Thaiföldön 2,62%-ot, míg Horvátországban 1,82%-ot kell fizetni. A legdrágább ország Argentína, ahol a pénzfelvétel költsége elérheti a 14,7%-ot.

Autóbérlés: nem mindig azt kapjuk, amit ígérnek

A másik nagy buktató lehet az autóbérlés. Hiába néz utána az ember online, és próbál mindennek utánajárni, a helyszínen gyakran derül ki, hogy jóval többet kell fizetni, mint amennyit előzetesen kalkuláltunk. Ez jellemzően azért van így, mert az autóbérlő cégek online próbálnak versenyképes árakat mutatni, de aztán a helyszínen előkerülnek a rejtett költségek: előfordul, hogy nem mindenre terjed ki a biztosítás, vagy ha egy másik városban adjuk le az autót, az külön díj.

Konkrét példám is van: Cipruson egy nagy, ismert cégnél béreltem autót, ahol a helyszínen a kétszeresét kellett fizetnem annak, amit online ígértek. Hiába beszéltem előzetesen ügyfélszolgálattal, és kaptam ígéretet a végösszegre, nem csináltam képernyőfotót a beszélgetésről, és utólag már nem tudtam bizonyítani semmit. Szóval az ilyen esetekben nagyon fontos, hogy mindenről legyen írásos nyomuk akár screenshot is.

- Noémi tanácsa az, hogy mindig legyünk résen, kérdezzünk rá előre mindenre, és dokumentáljuk, amit csak lehet.

Az autóbérlő cégek gyakran kínálnak alapbiztosítást, amely nem mindig fedezi az összes lehetséges káresetet. Érdemes ellenőrizni, hogy a biztosítás tartalmazza-e a lopásvédelmet, töréskárt és harmadik félnek okozott károkat. Egyes cégek extra díjat számolnak fel a teljes körű biztosításért, amely akár megduplázhatja a bérleti díjat. A legtöbb autókölcsönző zárol egy bizonyos összeget a hitelkártyán, amely az esetleges károk fedezésére szolgál. Ez az összeg országonként és cégenként eltérő lehet, de akár több száz euró is lehet. Fontos előre tájékozódni, hogy mekkora összeget zárolnak, és mikor oldják fel.

Néhány bérbeadó cég előre fizettet egy teljes tank üzemanyagot, míg mások azt várják el, hogy tele tankkal adjuk vissza az autót. Ha nem tartjuk be a szabályokat, jelentős pótdíjat számolhatnak fel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A reptéri autókölcsönzők gyakran magasabb árakat kérnek el ugyanazokért a szolgáltatásokért, mint a városban található irodák. Ha lehetséges, érdemes a szállásunk közelében bérelni autót, mert így kedvezőbb árakat találhatunk.

Mielőtt elhajtanánk a bérelt autóval, érdemes alaposan körbefotózni a járművet, különös figyelmet fordítva a karcolásokra és horpadásokra. Ezek a képek később bizonyítékként szolgálhatnak, ha a bérbeadó indokolatlan kártérítést követelne

Biztosítás: az apróbetűs részben a lényeg

Utasbiztosítással kapcsolatban is hasonló a helyzet. Én azt javaslom, hogy mindig kössünk biztosítást, még akkor is, ha csak egy szomszédos országba megyünk. Egy-kétezer forint naponta nem nagy összeg a biztonságért cserébe. Sokat lehet spórolni egy jó utasbiztosítással, főleg, ha ténylegesen történik valami baj az utazás során. Arra viszont nagyon oda kell figyelni, hogy mire térít az adott biztosító

- figyelmeztet az utazási tanácsadó. A legtöbben értelemszerűen nem olvassák végig a 20-30 oldalas általános szerződési feltételeket, holott érdemes lenne. Előfordulhat például, hogy egy járatkésés csak akkor jogosít térítésre, ha az kevesebb mint 24 órás.

Ez elsőre meglepő lehet, de megtörtént eset: egy Kolumbiába tartó járatom 32 órát késett, de a biztosító nem fizetett semmit, mondván, hogy 24 óránál hosszabb késésre nem vonatkozik a fedezet. Ez tipikusan olyan részlet, amire utazás előtt kevesen gondolnak, és könnyen bosszúság lehet belőle.

Az utasbiztosítások között tehát jelentős különbségek lehetnek. Egyes biztosítók csak bizonyos időtartamú járatkésés után térítenek, míg mások a poggyászkárokat is fedezik. Egy kalkulátora segítségével könnyen összehasonlíthatjuk a különböző ajánlatokat, így könnyebb megtalálni a legjobb ár-érték arányú biztosítást.

Transzfer: drágább mint a repülőjegy?

A rejtett költségek másik klasszikus forrása a reptéri transzfer. Sokszor nem is rejtett, csak éppen nem számol vele előre az ember. Például azzal, hogy mennyibe kerül a repülőtérről bejutni a városba – főleg fapados járatok esetén, amelyek gyakran nem központi repterekre érkeznek. Svédországban is előfordult már, hogy a repülőjegy olcsó volt, de a reptérről való bejutás többe került, mint maga a jegy. Különösen érdemes előre tájékozódni, ha este száll le a gép: például Rómában előfordulhat, hogy este 11 után már nincs tömegközlekedés, és csak a taxi marad, az pedig jóval drágább. Ráadásul, ha a taxis nem indítja el a taxiórát, az is könnyen kellemetlen helyzethez vezethet, ezért érdemes már az út elején fix árat egyeztetni vagy taxis alkalmazást használni (Uber, Bolt), amit már utazás előtt töltsünk le, és regisztráljunk is.

Fapados: ráfizetés?

A fapados légitársaságokat sokan kritizálják, de a gyakorlott utazók tapasztalata szerint nem mindig jogosan. Aki rendszeresen repül ezekkel a társaságokkal, azt mondja, nincs velük több gond, mint bármely más céggel. A fapadosoknál persze lehetnek problémás időszakok, különösen nyáron, de arányaiban még így is sokszor megbízhatóbbak Donka Noémi szerint, mint amilyennek a közösségi médiás rémtörténetek alapján tűnnek:

Az ár-érték arány még mindig versenyképes, de persze a szolgáltatás szintje nem ugyanaz, mint a többi járat esetében – a csomagméret, az ülőhelyválasztás, a fedélzeti ellátás mind különbséget jelent. Ugyanakkor, ha a vásárló elkezdi ezeket az extrákat hozzáadni – például nagyobb poggyászt, ülőhelyet –, a végösszeg gyorsan felszökhet, és akár utolérheti a drágábbnak gondolt hagyományos járat árát is. Sokan esnek abba a hibába, hogy csak az alapjegyárat nézik meg, miközben nem kalkulálnak a rejtett költségekkel. A kézipoggyásszal való utazás sokaknak stresszes lehet, különösen, ha hosszabb útról van szó.

Noémi szerint sokan –főleg a keveset utazók vagy az idősebbek – nem elég gyakorlottak az online jegyvásárlásban, és könnyen becsaphatják őket a közvetítő oldalak. Gyakori jelenség, hogy valaki nem is a légitársaság hivatalos oldalán vesz jegyet, hanem egy közvetítőn keresztül, sokszor úgy, hogy ezt észre sem veszi. Ilyenkor a probléma nem is feltétlenül az, hogy ne lenne érvényes a jegy, hanem az, hogy ha bármilyen gond adódik – például járatkésés, törlés –, az utas a két szék között a pad alá esik. A légitársaság a közvetítőre hárítja a felelősséget, a közvetítő pedig a légitársaságra. A kártérítési igények intézése ilyenkor nagyon elhúzódhat, ha egyáltalán kap kártérítést az utas.

Emiatt az a tanácsa, hogy aki nem rutinos, nem utazik sokat, az inkább kérjen segítséget: ismerőstől, családtagtól, vagy akár utazási irodától, utazási tanácsadótól. Rejtett költségek tehát ahogy a fenti példákból is jól látszik, gyakran előadódhatnak, ezért érdemes egy kis vésztartalékkal kalkulálni minden esetben, ha útra kelünk.