Riasztást adtak ki: szombaton is tombol majd a hőség, de estére lecsap a jég és a szélvihar

Forró, napos idő várható, a napi átlaghőmérséklet helyenként akár a 27 °C-ot is elérheti. Eközben nyugat felől egyre vastagabb felhők vonulnak be, és a késő délutáni óráktól az északnyugati tájakon heves zivatarok, jégeső is kialakulhat. Az éjszaka folyamán hidegfront hoz enyhülést.

Ma tovább fokozódik a meleg. A HungaroMet előrejelzése szerint a Nyugat-Dunántúl és a hegyvidéki térségek kivételével szinte mindenhol 25 °C fölé emelkedik az átlaghőmérséklet, a délkeleti Alföldön pedig akár 27 °C-nál is melegebb lehet. A hőség miatt több vármegyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Késő délutántól – bár jelentős bizonytalansággal – Ausztria felől zivatarok érhetik el az északnyugati határvidéket. Ezek között akár heves viharok is lehetnek, nagy méretű jéggel (több mint 2 cm), viharos széllökésekkel (általában 60–80 km/h, helyenként akár 80 km/h fölött), valamint intenzív csapadékkal. Addig azonban akár új melegrekordok is születhetnek – figyelmeztetnek a meteorológusok.

Címlapkép: Getty Images

