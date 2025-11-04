2025. november 4. kedd Károly
Kelet-európai szocialista korabeli toronyházak sora havas egylakásos házakkal és az Észak-magyarországi hegység erdős Bükki hegyláncával, Diósgyőr Miskolc Borsod megye Magyarország Közép-Európa
Utazás

Rejtélyes eltűnés a Bükkben: napok óta keresik a 72 éves miskolci asszonyt

Pénzcentrum
2025. november 4. 09:26

Napok óta keresik Csetényiné Németh Éva Ilonát, a 72 éves miskolci nőt, aki október 31-én tűnt el a Bükkben. Az asszony a Flóra-forrástól indult tovább ismeretlen irányba, azóta nem adott életjelet magáról.

A rendőrség közlése szerint a nő eltűnését követően több keresőakciót is indítottak, de eddig nem sikerült a nyomára bukkanni. Csetényiné Németh Éva Ilona 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, őszülő hajú, copfba fogva hordta a haját, amikor eltűnt.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud az asszony hollétéről, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os számon. Bejelentés tehető továbbá a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón is, a nap 24 órájában.
Címlapkép: Getty Images
