Utolsó üteméhez érkezik az M3 bevezető karbantartása, november 4-én és 5-én forgalomkorlátozásra kell készülni.
Váratlan fordulat: az időjárás kedden és szerdán teljesen más arcát mutatja, mint eddig
Napos, enyhe időjárás várható kedden és szerdán, csapadék nélkül, helyenként reggeli köddel - közölte a HungaroMet.
Kedden a köd és rétegfelhőzet feloszlását követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomolyfelhővel. A nap folyamán csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt erősségű lesz. A nappali hőmérséklet 13-16 fok között alakul, míg késő estére 2-9 fokra hűl le a levegő.
Az esti órákra a gomolyfelhők eltűnnek, így az éjszaka folyamán derült égbolt várható. A levegő párássá válik, reggelre több helyen köd képződhet. Csapadékra nem kell számítani, legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő szitálás. A légmozgás gyenge marad.Az éjszakai minimum hőmérséklet -2 és +5 fok között várható.
Szerdán a hajnali köd feloszlása után ismét napos idő következik, bár a Dunántúl nyugati és északnyugati részein kevés fátyolfelhő jelenhet meg. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli, délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, az északnyugati határ közelében azonban megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 17 fok között alakul.
A Pénzcentrum 2025. november 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Tavalyhoz képest javult Magyarország megítélése a G7 országokban, a 35. helyről 32-re javítottunk.
Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.
A Pénzcentrum 2025. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Több mint 65 millió eurót költöttek el eddig Trencsén Európa Kulturális Fővárosa címére
A tóparti települések vezetői a gyengébb turisztikai szezont az árvaszúnyoginváziónak, a kaotikus tömegközlekedésnek és a hűvösebb időjárásnak tulajdonítják.
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;