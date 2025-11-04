2025. november 4. kedd Károly
Tüsszögő nő zsebkendőben ősszel
Utazás

Váratlan fordulat: az időjárás kedden és szerdán teljesen más arcát mutatja, mint eddig

Pénzcentrum
2025. november 4. 07:19

Napos, enyhe időjárás várható kedden és szerdán, csapadék nélkül, helyenként reggeli köddel - közölte a HungaroMet.  

Kedden a köd és rétegfelhőzet feloszlását követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomolyfelhővel. A nap folyamán csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt erősségű lesz. A nappali hőmérséklet 13-16 fok között alakul, míg késő estére 2-9 fokra hűl le a levegő.

Az esti órákra a gomolyfelhők eltűnnek, így az éjszaka folyamán derült égbolt várható. A levegő párássá válik, reggelre több helyen köd képződhet. Csapadékra nem kell számítani, legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő szitálás. A légmozgás gyenge marad.Az éjszakai minimum hőmérséklet -2 és +5 fok között várható.

Szerdán a hajnali köd feloszlása után ismét napos idő következik, bár a Dunántúl nyugati és északnyugati részein kevés fátyolfelhő jelenhet meg. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli, délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, az északnyugati határ közelében azonban megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 17 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
