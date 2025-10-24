2025. október 24. péntek Salamon
USA, Seattle, 2022 októbere: Légi felvétel a Lumen Field stadionról Seattle-ben a labdarúgó-világbajnokságon. A labdarúgó-világbajnokságot a FIFA az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg.
Sport

Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

Pénzcentrum
2025. október 24. 15:15

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom, mivel a jelentősen kibővített torna lehet a valaha volt legnagyobb szén-dioxid-kibocsátású sportesemény - tudósított a BBC.

A jövő évi, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezendő világbajnokság lesz az első, amely egy egész kontinensen zajlik, 48 csapat részvételével és 104 mérkőzéssel – 40-nel többel, mint korábban. Ez a sporttörténelem legnagyobb egyedi sporteseménye lesz, ami komoly környezetvédelmi aggályokat vet fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dr. Madeleine Orr, a Torontói Egyetem sportökológiai szakértője szerint a 2026-os világbajnokság "veszélyes üzenetet közvetít a FIFA és más események szándékairól, hogy egyre nagyobbá váljanak". Véleménye szerint ez "teljesen ellentétes a FIFA nyilvánosan tett ígéreteivel a kibocsátások csökkentéséről".

A Scientists for Global Responsibility (SGR) kutatása szerint a kibővített torna több mint kilencmillió tonna szén-dioxid-egyenértéket fog generálni, ami a torna történetének legkörnyezetszennyezőbb kiadásává teszi.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákrt a Sportonlinera!

A környezeti problémák mellett a szélsőséges hőmérséklet is komoly kihívást jelent. A 16 rendező városból 14 várhatóan extrém hőségnek lesz kitéve a torna idején. Dr. Orr szerint déltől délután 4 óráig sok helyszín "gyakorlatilag játszhatatlan lenne".

"Nem a sportolók miatt aggódom" – magyarázta Dr. Orr. "Aggódom a 45-85 ezer szurkoló, a 10 ezer alkalmazott és a médiaképviselő miatt, akik hosszabb ideig tartózkodnak a helyszínen. Kihívást jelent majd kitalálni, hogyan tartsuk biztonságban az embereket."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A FIFA elnöke, Gianni Infantino a közelmúltban elismerte, hogy a jövőbeli nyarakon tapasztalható szélsőséges hőség miatt újra kell gondolni a labdarúgás globális versenynaptárát. "Még egyes európai országokban is nagyon meleg van júliusban. Tehát talán gondolkodnunk kell ezen" – mondta.

A magas hőmérsékletben való játék problémái már régóta ismertek az USA-ban. Az idei Klubvilágbajnokságon a hőség állandó téma volt, a Chelsea egyik elődöntőjén a hőmérséklet meghaladta a 35°C-ot, Enzo Fernandez középpályás szerint a körülmények "nagyon veszélyesek" voltak.

A BBC vezető időjárás-előrejelzője, Simon King szerint a jövő évi torna akár a valaha volt legforróbb világbajnokság lehet. "2023 júniusában Texasban, Floridában és Mexikóban hetekig szélsőséges hőhullám volt. Monterreyben a hőindex közel 50°C-ot ért el, Miamiban pedig 44°C-ot."

David Wheeler, a Professional Footballers' Association (PFA) fenntarthatósági vezetője szerint a sportnak nagyobb felelősséget kellene vállalnia. "Sajnos nem hiszem, hogy a fő irányító testületek és szervezetek jelenleg komolyan veszik ezt a felelősséget" – mondta.
Címlapkép: Getty Images
