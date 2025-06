A parajdi sóbánya története: ettől volt különleges, így nézett ki egykor - Fotókon és videón a parajdi sóbánya

A parajdi sóbánya története a 15. századra nyúlik vissza, amikor a helyi lakosok elkezdték kitermelni a környék gazdag sókészleteit. A bánya azóta jelentős méretűvé fejlődött: 1200 x 1400 méter átmérőjű, mintegy 2700 méter mély, és összesen 3 milliárd tonna sót tartalmaz. A 20. században a bánya nemcsak ipari, hanem turisztikai és gyógyászati célokat is szolgált, különösen a klimato- és szpeleoterápia révén, amely az 1960-as években kezdődött. A parajdi sóbánya Erdély egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága volt, amely évszázadokon át szolgálta a helyi közösséget és vonzotta a látogatókat. Azonban 2025 tavaszán súlyos természeti katasztrófa érte a bányát, amely alapjaiban változtatta meg a térség életét. Cikkünkben most bemutatjuk a parajdi sóbánya múltját és jelenét.

A parajdi sóbánya története

A parajdi sóbánya Erdély egyik legismertebb látványossága, amely nemcsak természeti különlegessége, hanem gyógyhatása miatt is évtizedek óta népszerű úti cél. A bánya gyökerei egészen a 15. századig nyúlnak vissza, amikor a környék lakói már kitermelték a sót a felszíni forrásokból. Az ipari méretű bányászat a 18. században kezdődött meg, majd a 20. században a sókitermelés mellett a turizmus és a légúti betegségeket enyhítő speleoterápia is fontos szerepet kapott.

A parajdi sóbánya a 20. század során nem csupán bányászati központként működött, hanem turisztikai és gyógyászati célokat is szolgált. A speleoterápia – vagyis a sóbarlangok levegőjének gyógyító hatása – különösen népszerű volt asztmás és allergiás betegek körében.

A bánya belső termei hatalmasak és monumentálisak: több mint 100 méter mélyen található, és hatalmas csarnokai, játszóterei, kápolnája, múzeuma, valamint vendéglátó egységei voltak. A parajdi sóbánya a turizmusból élő közösség gerincét is adta.

Parajdi sóbánya árvíz

A parajdi sóbánya 2025 tavaszán súlyos természeti katasztrófa színhelye lett. A hetekig tartó rendkívüli esőzések hatására a Korond-patak megáradt, és vize beszivárgott a mélyebb rétegekbe, majd végül elérte a parajdi bányát. A parajdi sóbánya árvíz következtében több bányajárat is megtelt vízzel, ami azonnali lezáráshoz és mentési munkálatokhoz vezetett.

A legkritikusabb problémát a parajdi sóbánya árvíz esetében a vízbetörés okozta: az átszivárgott víz nemcsak a turisták által látogatott szinteket árasztotta el, hanem komoly statikai károkat is okozott. Több helyen beomlások, földmozgások és repedések jelentkeztek a felszínen. A parajdi sóbánya katasztrófa során több lakóházat is veszély fenyegetett, ezért a hatóságok májusban evakuálási intézkedéseket rendeltek el.

A parajdi sóbánya 2025 eseményei alapjaiban rengették meg a helyi közösséget. Az egykoron több százezer turistát fogadó parajdi sóbánya bezárt, és azóta is folyik a parajdi sóbánya árvíz károk felmérése és a helyreállítási lehetőségek vizsgálata.

Megjósolható volt a parajdi sóbánya katasztrófa?

Érdekesség, hogy egy japán jósnő, akit a médiában gyakran „japán Baba Vanga”-ként emlegetnek, előre megjósolta a 2025 tavaszán bekövetkezett parajdi sóbánya beomlását és a svájci Iseltwald falut sújtó sárlavinát. A jósnő korábban olyan eseményeket is előre jelzett, mint Freddie Mercury halála és az 1995-ös kobei földrengés.

Legújabb jóslata szerint 2025. július 5-én egy olyan katasztrófa következhet be Japánban, amely globális hatással lesz az emberiségre. A jóslat nyomán már most érzékelhető a feszültség: a Japánba szóló nyári utazások felét lemondták, és a kínai nagykövetség Tokióban külön közleményt adott ki, amelyben figyelmeztették az odautazókat egy esetleges természeti katasztrófára.

Parajdi sóbánya dokumentumok és látványanyagok

A parajdi sóbánya vízbetörés eseményeket sokan dokumentálták. A helyi és országos sajtó is közzétett parajdi sóbánya képeket, amelyek jól szemléltetik a parajdi sóbánya katasztrófa súlyosságát. Az interneten böngészve a parajdi sóbánya képek között megtalálhatók a katasztrófa előtti időszakban készült fotók a gyógyterápiás csarnokokról:

De sorra jelentek meg a víz által megrongált részek is dokumentáló bejegyzések, posztok is. Aki a jelenlegi állapotokra kíváncsi, vagy a friss fejleményeket követné, azoknak érdemes a helyi portálokat is követni, hiszen itt naprakészen tudósítanak a történésekről.

A parajdi sóbánya video keresőszóra például drónfelvételek is fellelhetők, amelyek megmutatják a parajdi sóbánya fölött keletkezett krátereket és repedéseket. A parajdi sóbánya video felvételeken is megtekinthető. A parajdi sóbánya katasztrófáról több híradó és YouTube-csatorna is beszámolt, így sok felvételt találunk a parajdi sóbánya vízbetörés után kialakult állapotáról.

Aki szeretné jobban megérteni a bánya szerkezetét, az a parajdi sóbánya térkép segítségével tájékozódhat. Digitálisan elérhető parajdi sóbánya térkép mutatja be a látogatható járatokat, a károsodott területeket és a parajdi sóbánya földalatti struktúráját. Több ilyen térkép digitálisan is elérhető, például a Salina Praid hivatalos weboldalán.

A jövő kérdése: Mi lesz a parajdi sóbánya sorsa?

A parajdi sóbánya 2025 nem csupán egy újabb év a történelemben, hanem egy szimbolikus fordulópont. A parajdi sóbánya katasztrófa következményeit még sokáig fogják érezni a helyiek és az ide látogatók is. A teljes helyreállítás akár éveket is igénybe vehet, és nem kizárt, hogy a bánya egyes részeit végleg le kell zárni a nyilvánosság elől.

Ugyanakkor a közösség ereje, a nemzetközi segítség és a természeti értékek iránti elkötelezettség reményt adhat arra, hogy a parajdi sóbánya – legalább részben – újra megnyílhat. A 2025-ös események emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen törékeny az ember és a természet kapcsolata.