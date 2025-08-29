Kiadták a riasztás: brutális eső mossa el a hőséget, itt érkezik szombaton a gigavihar

Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, közölte a HungaroMet.

A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre fordulnak elő az éjszaka során.

A légmozgás többfelé veszít erejéből, de néhol a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A HungaroMet szombatra az egész országra figyelmeztetést adott ki zivatar veszélye miatt. Felhőszakadás miatt több vármegyében van érvényben figyelmeztetés.

Az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést vihar miatt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, keleti hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.