2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sátoraljaújhely, 2025. július 10. Viharfelhők Sátoraljaújhelyről fotózva 2025. július 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Kiadták a riasztás: brutális eső mossa el a hőséget, itt érkezik szombaton a gigavihar

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 10:22

Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, közölte a HungaroMet.

A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre fordulnak elő az éjszaka során.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légmozgás többfelé veszít erejéből, de néhol a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A HungaroMet szombatra az egész országra figyelmeztetést adott ki zivatar veszélye miatt. Felhőszakadás miatt több vármegyében van érvényben figyelmeztetés.

Az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést vihar miatt.Az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést vihar miatt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, keleti hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #vihar #időjárás #hőség #eső #felhőszakadás #csapadék #esőzés #gigavihar #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:20
10:15
10:03
09:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
2025. augusztus 28.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
1 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
2 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
2 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
5
7 napja
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 10:20
100 év után bezár a legendás vidéki cukrászda: elárulták, miért nem bírták a nyomást
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 10:03
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 08:59
Katasztrófa szélén állnak ezek a termelők: már csak egy dolog segíthet