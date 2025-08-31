Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 31.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 31.

Névnap

Erika, Bella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.59 Ft

CHF: 423.92 Ft

GBP: 458.32 Ft

USD: 339.39 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 30.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 17, 35, 50, 77

Joker: 468229

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 44 db

3-as találat: 3384 db

2-es találat: 74790 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29530 Ft

MOL: 2914 Ft

RICHTER: 10270 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.01: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben sok, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik, melyek mellett többórás napsütés várható. Keleten, északkeleten zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk.

2025.09.02: Általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. A nyugati tájakon délutántól növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12, 18, a maximum 28, 34 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, az erre érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén lehet a legáltalánosabb panasz. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. (2025.08.30)

Akciók

