2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
26 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 31.)
Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 31.

Névnap

Erika, Bella

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.59 Ft
CHF: 423.92 Ft
GBP: 458.32 Ft
USD: 339.39 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 30.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 17, 35, 50, 77
Joker: 468229

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 44 db
3-as találat: 3384 db
2-es találat: 74790 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29530 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.01: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben sok, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik, melyek mellett többórás napsütés várható. Keleten, északkeleten zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?

2025.09.02: Általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. A nyugati tájakon délutántól növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12, 18, a maximum 28, 34 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, az erre érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén lehet a legáltalánosabb panasz. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. (2025.08.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
FRISS HÍREK
07:45
06:59
06:31
06:06
21:05
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
2025. augusztus 30.
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
1
2 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
2 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
3 napja
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
3 napja
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 06:59
Melyik szombat munkanap októberben? Október 24 munkaszüneti nap: mutatjuk, mikor kell ledolgozni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 06:31
Jön a Liverpool-Arsenal szuperrangadó a Premier League-ben: mit alakít ma Szoboszlai és Kerkez?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 31. 06:01
Egyre több veszélyes anyag van az élelmiszerekben: betegséget is okozhat