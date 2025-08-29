Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Lezárják fél Budapestet a nyár utolsó hétvégéjén: ha teheted, inkább ne ülj autóba
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én Budapest négy kerületében. A lezárások a Budai alsó rakpartot, a Lánchidat és több fontos útvonalat is érintenek, valamint a közösségi közlekedésben is változásokat okoznak.
A Budapest Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe 2025. augusztus utolsó hétvégéjén a főváros I., II., V. és XI. kerületében egy sportesemény miatt.
A korlátozások értelmében augusztus 30-án 6 órától 31-én 16 óráig lezárják a XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér közötti szakaszon.
Ennél is kiterjedtebb lezárásokra kell számítani augusztus 30-án 18 órától 31-én 1 óráig, valamint 31-én 6 órától 21 óráig. Ekkor nem lehet közlekedni a Budai alsó rakparton a Rákóczi híd és a Margit híd között, továbbá lezárják a Halász utcát, a Bem rakpartot a Halász utca és a Clark Ádám tér között, a Clark Ádám teret, a Hunyadi János utat, a Palota utat, a Váralja utcát a Dózsa György tér és az Alagút utca között, az Alagutat, a Lánchidat, valamint a Széchenyi teret is.
A BRFK felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek a területen.
A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a forgalomkorlátozások a közösségi közlekedést is érintik. A 19-es villamos szombaton 20 órától a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik, vasárnap 6 és 12 óra között pedig a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között jár.
A 41-es villamos szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Krisztina körúton át közlekedik a Széll Kálmán tér érintésével.
A 105-ös, a 178-as és a 210B buszok szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, és több megállót sem érintenek. A 16-os és a 216-os buszok szombaton 20 órától nem közlekednek, helyettük a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között a sűrűbben járó 16A buszokkal lehet utazni.
Az éjszakai közlekedésben is lesznek változások: a 916-os éjszakai busz szombatról vasárnapra virradó éjjel rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között jár, a 990-es busz pedig vasárnap hajnali 1 óráig módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik.
A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása.
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
