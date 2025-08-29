2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Naplemente a Parlament, a Lánchíd és a Duna, Budapest, Magyarország
Utazás

Lezárják fél Budapestet a nyár utolsó hétvégéjén: ha teheted, inkább ne ülj autóba

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 09:44

Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én Budapest négy kerületében. A lezárások a Budai alsó rakpartot, a Lánchidat és több fontos útvonalat is érintenek, valamint a közösségi közlekedésben is változásokat okoznak.

A Budapest Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe 2025. augusztus utolsó hétvégéjén a főváros I., II., V. és XI. kerületében egy sportesemény miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korlátozások értelmében augusztus 30-án 6 órától 31-én 16 óráig lezárják a XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér közötti szakaszon.

Ennél is kiterjedtebb lezárásokra kell számítani augusztus 30-án 18 órától 31-én 1 óráig, valamint 31-én 6 órától 21 óráig. Ekkor nem lehet közlekedni a Budai alsó rakparton a Rákóczi híd és a Margit híd között, továbbá lezárják a Halász utcát, a Bem rakpartot a Halász utca és a Clark Ádám tér között, a Clark Ádám teret, a Hunyadi János utat, a Palota utat, a Váralja utcát a Dózsa György tér és az Alagút utca között, az Alagutat, a Lánchidat, valamint a Széchenyi teret is.

A BRFK felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek a területen.

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a forgalomkorlátozások a közösségi közlekedést is érintik. A 19-es villamos szombaton 20 órától a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik, vasárnap 6 és 12 óra között pedig a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között jár.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 41-es villamos szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Krisztina körúton át közlekedik a Széll Kálmán tér érintésével.

A 105-ös, a 178-as és a 210B buszok szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, és több megállót sem érintenek. A 16-os és a 216-os buszok szombaton 20 órától nem közlekednek, helyettük a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között a sűrűbben járó 16A buszokkal lehet utazni.

Az éjszakai közlekedésben is lesznek változások: a 916-os éjszakai busz szombatról vasárnapra virradó éjjel rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között jár, a 990-es busz pedig vasárnap hajnali 1 óráig módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #autó #utca #vasárnap #óra #autózás #augusztus #tér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:20
10:15
10:03
09:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
2025. augusztus 28.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
1 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
2 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
2 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
5
7 napja
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 10:20
100 év után bezár a legendás vidéki cukrászda: elárulták, miért nem bírták a nyomást
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 10:03
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 08:59
Katasztrófa szélén állnak ezek a termelők: már csak egy dolog segíthet