Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 1.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. május 1.

Névnap

Fülöp, Jakab

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 404.95 Ft

CHF: 432.89 Ft

GBP: 476.41 Ft

USD: 358.73 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. április 23.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 9, 13, 22, 25, 30, 31



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 84 db

5-ös találat: 2849 db

4-es találat: 42850 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 26280 Ft

MOL: 3014 Ft

RICHTER: 10800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.02: Napos, száraz idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 7, 13 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 24, 29 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.05.03: Napos idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap második felében az északi, északkeleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délnyugati, nyugati irányú szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25, 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A nagy napi hőingás viszont megterhelheti a szervezetünket. (2025.04.30)

Akciók

