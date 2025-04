Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. április 4.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. április 4., péntek.

Névnap

Izidor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 403.4 Ft

CHF: 425.84 Ft

GBP: 476.22 Ft

USD: 363.25 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 23810 Ft

MOL: 3006 Ft

RICHTER: 10420 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.04.05: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, majd észak felől egy markáns hidegfront felhőzete vonul át az ország fölött. Felhőzetéből elsősorban az ország keleti felében valószínű zápor, északkeleten, keleten helyenként zivatarok is lehetnek. Az északi, északnyugati irányba forduló szél sokfelé megerősödik, többfelé viharos lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában 3, 9 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután jellemzően 14, 21 fok valószínű.

2025.04.06: Felhőátvonulások mellett keleten többórás, nyugaton sok napsütésre számíthatunk. Helyenként, nagyobb eséllyel a Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén zápor, hózápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél továbbra is nagy területen lesz erős, helyenként viharos. Hajnalban -5, +3 fok közötti értékek valószínűek. A maximum-hőmérséklet 4 és 9 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.04.03)

