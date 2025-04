Kiderült, hogy melyik a magyarok kedvenc húsfajtája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar vásárlók egyértelműen a baromfihúst részesítik előnyben – derül ki a Lidl Magyarország friss adataiból. A csirkemell a legnépszerűbb, de a teljes szárnyasfrisshús-forgalom is kimagasló. A KSH statisztikái is alátámasztják ezt a trendet, miközben a hazai húsfogyasztás több évtizedes csökkenés után ismét növekedni kezdett. A Lidl a hazai vásárlók ellátásához a magyar beszállítókra támaszkodik, akiknek termékei nemcsak itthon, hanem 22 európai országban is megvásárolhatók.

Az üzletlánc adatai szerint a magyar beszállítóktól származó frisshúsokokból mintegy 70 ezer tonna fogy a Lidlben, melyek közül a legnépszerűbbek a csirkemell, a sertéscomb és a különböző darálthúsok. A szárnyas frisshús értékesítése 2024-ben meghaladta a 45.000 tonnát, ezen belül is a csirkemell a vásárlók legnagyobb kedvence, amihez képest az összes többi friss húsból együttvéve is kevesebb fogy éves szinten a Lidl áruházakban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hasonló tendenciát mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is, amelyek szerint 2023-ban átlagosan éves szinten fejenként 36,3 kg baromfihúst, 29,3 kg sertéshúst és 3,1 kg marha- és borjúhúst fogyasztottunk. Ez heti bontásban átlagosan nagyjából 1,3 kilogramm, éves szinten pedig 68 kilogramm frisshúst jelent fejenként. A baromfihús Európa-szerte is egyre nagyobb népszerűségnek örvend: 2025-re az Európai Unióban az egy főre jutó baromfihús fogyasztás várhatóan eléri a 25,2 kilogrammot, ami majdnem 10 kilogrammal több, mint az ezredfordulón, amikor egy átlagos európai évente 16,4 kg baromfihúst fogyasztott. Bár az évi 68 kilogramm hús soknak tűnhet, a magyarországi húsfogyasztás az elmúlt évtizedekben csökkent: a statisztikák szerint az egy főre jutó átlagos húsfogyasztás a nyolcvanas években érte el a csúcsot évi 80 kilogramm feletti mennyiséggel. Ez a 2010-es évekre 55-60 kilogrammra esett vissza, az elmúlt néhány évben pedig újra növekedésnek indult. Globálisan Honkong vezet a húsfogyasztásban, ahol az éves fogyasztás eléri a 136 kg/fő értéket, de majdnem ennyi húst esznek az Egyesült Államokban (128 kg/fő) és Ausztráliában (121 kg/fő) is. A legkevesebb húst Indiában (4 kg/fő) fogyasztják, ahol vallási és kulturális okok miatt a lakosság közel 40 százaléka vegetáriánus. A Lidl támogatja a hazai hústermelőket A Lidl kínálatában a baromfitermékek, vagyis a csirke-, kacsa- és pulyka frisshúsok esetén 41, míg a többi húsféle – sertés, marha és minden egyéb frisshús esetében 56-féle termékből választhatnak a hazai vásárlók. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A hús minőségbiztosításának érdekében a diszkontlánc élelmiszerbeszállítóinak rendelkezniük kell a legmagasabb szintű nemzetközi élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal, valamint alávetik őket egy független tanúsító szervezet rendszeres ellenőrzéseinek is. A termékek laboratóriumi vizsgálatokon esnek át, amely évente több száz ellenőrzést jelent, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a Lidl saját, az uniós szabványoknál szigorúbb határértékeit. Így működik a védőgázas csomagolás Az előre csomagolt húsok frissessége és a hosszabb eltarthatósága speciális csomagolásnak köszönhető. Az ehhez alkalmazott védőgáz a levegőt alkotó nitrogén, oxigén és szén-dioxid meghatározott arányú keveréke, amely nem minősül adalékanyagnak. Ez a keverék nem befolyásolja a hús ízét és állagát, ugyanakkor gátolja a csíraképződést és a romlási folyamatokat, lehetővé téve a termékek frissességének megőrzését 5–11 napig. A diszkontlánc fontosnak tartja, hogy elsősorban magyar termékeket forgalmazzon, így a saját márkás Húsfarm termékcsaládjukban a 75-féle termék mindegyike hazai beszállítóktól származik. Emellett, a „Lidl a magyar beszállítókért” program keretében a vállalat támogatja a hazai húsbeszállítók exporttevékenységét: a magyar hústermelők termékei ugyanis 22 európai országba jutnak el. Az exportált termékek közül az egész kacsa és a pulyka frisshús a legkeresettebb; melyekből évente 5.000 tonna kerül a külföldi Lidl-áruházak polcaira.

