Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. április 3.)

Névnap

Buda, Richárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.85 Ft

CHF: 418.97 Ft

GBP: 478.24 Ft

USD: 365.4 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. április 2.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 5, 16, 27, 28, 31, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 43 db

5-ös találat: 2021 db

4-es találat: 32290 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 25100 Ft

MOL: 3062 Ft

RICHTER: 10410 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.04.04: Reggelig kelet, északkelet felől a legtöbb helyen csökken a felhőzet, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb délen fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 3, 9 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken ennél hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.04.05: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, majd észak felől egy markáns hidegfront felhőzete vonul át az ország fölött. Több helyen valószínű zápor, helyenként (elsősorban északkeleten) zivatarok is lehetnek. Az északi, északnyugati irányba forduló szél sokfelé megerősödik, többfelé viharos lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában 3, 9 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután jellemzően 14, 21 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2025.04.02)

