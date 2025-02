Turistaroham indult a Fehér Lótusz miatt: zsebbenyúlós a sorozat helyszínen nyaralni idén

A Fehér Lótusz harmadik évada jelentősen fellendítette a turizmust Thaiföldön, különösen a forgatási helyszínként szolgáló luxushotelekben. A sorozat korábbi évadai már bizonyították, hogy a népszerű tévéműsorok komoly hatással lehetnek egy-egy úti cél népszerűségére, és Thaiföld sem kivétel: a helyi turisztikai hatóságok akár 20%-os látogatószám-növekedésre számítanak. A rajongók máris ellepték a sorozat ikonikus helyszíneit, a szállodák foglalásai az egekbe szöktek, és a "set-jetting" jelensége újra bebizonyította, hogy a filmek és sorozatok a globális utazási trendeket is formálják.

A Fehér Lótusz (The White Lotus) az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legelismertebb sorozata lett, amely a társadalmi szatíra és a feszült dráma különleges elegyével hódította meg a nézőket. Az HBO antológiasorozata Mike White alkotásában 2021-ben indult, és azóta több Emmy-díjat is bezsebelt, köztük a legjobb minisorozat kategóriában.

A széria minden évadában egy luxusüdülőhelyen játszódik, ahol gazdag vendégek és a személyzet közötti feszültségek fokozatosan sötét fordulatokat vesznek. Az első évad Hawaiin, a második Szicíliában játszódott, és mindkettő hatalmas kritikai és közönségsikert aratott.

A Fehér Lótusz harmadik évada 2025. február 17-én debütált a Max streaming platformon. Az új évad Thaiföldön játszódik, és a forgatási helyszín, Koh Samui szigete, különösen a Four Seasons Resort, jelentős turisztikai fellendülést tapasztalt a premier óta. A szálloda foglalásai jelentősen megnövekedtek, és hónapokra előre teltházasak, mivel a rajongók személyesen is szeretnék megtapasztalni a sorozatban látott luxuskörnyezetet.

Chompu Marusachot, a Thaiföldi Turisztikai Hatóság New York-i irodájának igazgatója így nyilatkozott:

„Úgy gondolom, hogy Hawaiin és Szicíliában is több mint 20%-kal nőtt a látogatók száma az első két évad hatására. Csak remélni tudom, hogy ez a lendület Thaiföldön is folytatódik ” - írja a Bloomberg. A Four Seasons Koh Samui, még monszunidőszakban is 1 200 dollár feletti éjszakánkénti árakat kínálnak, megnéztük, egy szép márciusi hétfői napon két főnek 756 900 forint egy éjszaka, de van benne reggeli is.

Az elmúlt években jelentős növekedés tapasztalható a thaiföldi turizmusban: a legfrissebb adatok szerint 2024 decemberében Thaiföldre 3 627 441 turista érkezett, míg novemberben ez a szám 3 150 237 volt. A 2017-es évben a turistaérkezések száma meghaladta a 35 milliót.

Sorozatmegszállás

A népszerű televíziós sorozatok és filmek komoly hatással vannak a turizmusra, különösen akkor, ha egzotikus helyszíneken forgatják őket. Ezek a produkciók nemcsak a nézettséget növelik, hanem a helyszínek iránti érdeklődést is fokozzák, ami a turisták számának emelkedéséhez vezethet. A rajongók gyakran keresik fel ezeket a városokat, hogy személyesen is átéljék a képernyőn látottakat. Ez a jelenség, amelyet "set-jetting"-nek neveznek, jelentős gazdasági előnyökkel járhat a helyi közösségek számára, mivel növeli a turisták számát és a helyi vállalkozások bevételeit, ugyanakkor árnyoldalai is vannak - de erről majd később.

A Fehér Lótusz előtt is voltak olyan sorozatok és filmek, amelyek hasonló hatással voltak a turizmusra. A Trónok harca című sorozat jelentős része a horvátországi Dubrovnikban készült. Az elemzések szerint a sorozat pozitív hatással volt Dubrovnik turizmusára, mivel a rajongók a sorozatban látott helyszínekre látogattak el. A török drámasorozatok, más néven "dizik", világszerte népszerűek, és jelentős hatással vannak Törökország turizmusára. A sorozatokban szereplő történelmi és kulturális helyszínek vonzzák a turistákat, akik a kedvenc sorozataik forgatási helyszíneit keresik fel. Az Outlander – Az idegen című sorozat Skóciában játszódik, és jelentős mértékben hozzájárult a skót turizmus növekedéséhez. A sorozatban szereplő helyszínek, mint például a Doune kastély, turisták ezreit vonzották.

Párizs, mint a filmek és sorozatok gyakori helyszíne, szintén jelentős turizmus-növekedést tapasztalt a filmes megjelenések hatására. A városban játszódó filmek és sorozatok, mint például a Szex és New York egyes részei vagy a Da Vinci-kód, hozzájárultak a turisták számának növekedéséhez. A Harry Potter filmek több helyszínen készültek az Egyesült Királyságban, például a skóciai Glenfinnan Viadukton. A filmek hatására a turisták száma jelentősen megnövekedett itt is. A Szex és New York sorozat és filmek New Yorkban játszódnak, és hozzájárultak a város turizmusának növekedéséhez, különösen a sorozatban szereplő helyszínek iránti érdeklődés magas még a mai napig.

A szürke ötven árnyalata című film forgatási helyszínei, mint Vancouver (Kanada) és Seattle (USA), szintén a turisták áramlását tapasztalták, mivel a rajongók szeretnék látni személyesen a filmben szereplő helyszíneket.

De jó ez nekik?

Ahogy a Fehér Lótusz friss példája is mutatja, a népszerű sorozatok képesek megnövelni a turisták számát egy adott helyszínen. Ez különösen fontos lehet a helyi gazdaság számára, mivel több látogatót vonz, akik szállodákban, éttermekben, közlekedési szolgáltatásokban és egyéb helyi üzletekben költenek. A turizmus növekedésével több helyi munkahely jöhet létre, például idegenvezetők, szállodai személyzet, éttermek alkalmazottai vagy akár közlekedési szolgáltatók számára.

Ugyanakkor vanna negatív hatásai is: az egyik legnagyobb kihívás, hogy amikor egy sorozat vagy film nagy figyelmet vonz egy adott helyszínre, az helyi szinten túlterhelheti az infrastruktúrát. Ezt a jelenséget gyakran nevezik "overtourism"-nek. A helyiek és a turisták közötti feszültség növekedhet, hiszen egy-egy terület szűkös erőforrásai nem biztos, hogy képesek elég gyorsan reagálni a megnövekedett keresletre.

A turisták tömegei hozzájárulhatnak a környezet degradációjához, mint például a természetes tájak elpusztítása, hulladékfelhalmozódás, vagy a helyi ökoszisztémák megsértése. A turisták nem mindig tisztelik a helyi kultúrákat, környezetet, vagy szabályokat. És ha egy helyszín népszerűvé válik a turisták számára, a helyi közösség életét is átalakíthatja. A sorozatok által bemutatott idealizált, egzotikus kép könnyen elnyomhatja a valódi helyi kultúrát, és a helyiek arra kényszerülhetnek, hogy alkalmazkodjanak az új turizmus igényeihez. Ez hosszú távon a kulturális identitás megváltozásához vezethet.

A helyek, amelyek elérik a "set-jetting" szintet, túltelítődhetnek a turistákkal. Különösen a kisebb közösségek vagy nem annyira fejlett infrastruktúrával rendelkező helyek számára jelenthet problémát, hogy hogyan kezeljék a hirtelen jövő turisták áramlását, akik nem feltétlenül a helyi kultúra felfedezésére, hanem a sorozat vagy film jeleneteinek megismerésére kíváncsiak.