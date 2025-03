Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. március 27.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. március 27.

Névnap

Hajnalka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 400.21 Ft

CHF: 420.57 Ft

GBP: 480.1 Ft

USD: 371.42 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. március 26.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 12, 19, 23, 24, 31, 34



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 61 db

5-ös találat: 3159 db

4-es találat: 44128 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 26320 Ft

MOL: 2992 Ft

RICHTER: 10520 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.03.28: Az északi vidékeken is fokozatosan beborul az ég, és a dél, délkelet felől terjeszkedő csapadéktömbök a nap folyamán ezt a térséget is elérik - a délutáni, esti órákban már sokfelé számíthatunk esőre, záporesőre. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések az északi, északkeleti szelet. A minimum általában 5, 10 fok között alakul, ám a szélvédett, kevésbé felhős északi tájakon ennél hidegebb is lehet. A maximum a délnyugati tartósan csapadékos vidékeken 10 fok körül, míg északkeleten néhol a 20 fokot is elérheti, meghaladhatja a csúcsérték.

2025.03.29: Éjszaka, délelőtt mindenütt borult lesz az ég, és országszerte várható eső, helyenként jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. Később kelet felől várhatóan szűnni kezd a tartós csapadék, arrafelé a felhőzet is néhol vékonyabbá, szakadozottabbá válhat. Az északi, északkeleti szelet változatlanul többfelé kísérik élénk, erős széllökések. Hajnalban 6, 11, délutánra 8, 16 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, de a hazánkat közelítő mediterrán ciklon miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.03.27)

Akciók

