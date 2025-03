Elképesztő milyen hatással vannak ránk a sorozatok: itt a Fehér Lótusz hatás számokban

Számszerűsíthető a streaming platformokon elérhető tartalmak hatása a turizmusra. A HBO sikerszériája, A Fehér Lótusz harmadik évada Thaiföld lélegzetelállító helyszíneire kalauzolja a nézőket; az amúgy is erős utazási kedv rögtön tovább erősödött erre a desztinációra. A Kiwi.com adatai szerint a magyarok 42%-kal többször kerestek rá thaiföldi úti célokra idén februárban, mint tavaly ugyanekkor, sőt, a premiernapokon kiugrások láthatóak a keresési görbén is.

A tengeren túli úti célok keresési listájának szinte állandó top10-es szereplője Bangkok, és évről évre egyre feljebb kerül a valós foglalások listáján is. „A korábbi években is azt tapasztaltuk, hogy egyre többen keresnek rá thaiföldi úti célokra és foglalnak is ide repülőjegyet, de ez a hatás csak fokozódik idén A Fehér Lótusz harmadik évadának helyszíne miatt” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

2025. február 17-étől hetente kerülnek fel A Fehér Lótusz részei a MAX platformjára. A Kiwi.com megnézte, hogy a hónapban hogyan alakultak a repülőjegykeresések Thaiföldre. Az eredmények alátámasztják, hogy A Fehér Lótusz hatás a magyarokat is elérte. 42%-kal több magyar keresett rá a Kiwi.com-on thaiföldi úti célra, mint tavaly ugyanekkor, sőt, a heti premierek időpontjában kiugrások láthatóak a keresési görbén.

A sorozat harmadik évadának forgatása több mesés thaiföldi helyszínen zajlott. A nézők Bangkok nyüzsgő metropoliszától kezdve Phuket luxusvilláin és fehér homokos tengerpartjain át Ko Samui trópusi paradicsomáig számos ikonikus helyszínt ismerhetnek meg. Az eddigi évadokhoz hasonlóan a látványvilág kiemelkedő szerepet játszik a történetben, ami még kívánatosabbá teszi ezeket az úti célokat az utazók számára.

A Fehér Lótusz harmadik évada jelentősen fellendítette a turizmust Thaiföldön, különösen a forgatási helyszínként szolgáló luxushotelekben.

A legnagyobb növekedést a keresésekben Phuket érte el februárban, ide 80%-kal több magyar keresett repjegyet, mint tavaly. Ezt követi a sorozat nagy részének helyt adó Ko Samui, amire idén 61%-kal többen kattintottak. Bangkok 30%-kal népszerűbb, mint tavaly.

Természetesen A Fehér Lótusz nemcsak a gyönyörű tájak miatt inspirálja az utazókat, hanem a thaiföldi kultúra, gasztronómia és életérzés iránt is felkelti az érdeklődést. Az ország híres vendégszeretetéről, fantasztikus ételeiről és változatos programlehetőségeiről, legyen szó dzsungeltúrákról, spirituális elvonulásokról vagy luxusnyaralásról.

Thaiföld egész éves úti cél, trópusi éghajlata miatt az év bármely szakában vonzó. Az ország déli részén a száraz évszak novembertől áprilisig tart, ami különösen kedvező időszak a turisták számára. A megfizethető luxus is vonzó a turisták számára, a luxusnyaralás itt elérhetőbb áron valósítható meg, mint sok más egzotikus desztináción. Az ország közlekedése kényelmes és megfizethető, legyen szó belső repülőjáratokról, vonatokról vagy hajókról, így a turisták könnyedén bejárhatják A Fehér Lótusz ikonikus helyszíneit.