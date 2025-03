Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. március 16.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. március 16.

Névnap

Henrietta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.12 Ft

CHF: 414.55 Ft

GBP: 474.57 Ft

USD: 366.89 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. március 15.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 13, 16, 31, 77

Joker: 229469

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 50 db

3-as találat: 3633 db

2-es találat: 86325 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 24800 Ft

MOL: 2786 Ft

RICHTER: 10340 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.03.17: Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, estére nagy területen kiderül az ég. A középső országrészben egy összeáramlási zóna mentén maradhat több felhő és elsősorban arrafelé lehet számítani záporra, majd hózáporra is. Az erős északkeleti, északi széllel megkezdődik a hideg levegő beáramlása, északkeleten és nyugaton helyenként viharos lökések is lehetnek. A minimum általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé szeles, kevésbé felhő északi tájakon pár fokkal hidegebbet is mérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 5 és 10 fok között várható.

2025.03.18: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Az északkeleti szelet még főleg az Alföldön kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában -6 és -1 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyen ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A vízpartok, nagyobb városok környezetében lesz a legkevésbé hideg az éjszaka. Délutánra 4, 8 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a közlekedési balesetek kialakulásához. (2025.03.16)

Akciók

