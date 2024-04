Rendkívüli: a világ egyik leghíresebb gasztropiaca költözik Budapestre

A Linkedinen jelentették be az örömhírt, hogy a Time Out Market, a világ számos nagyvárosában már bizonyított gasztro piac hamarosan megérkezik Magyarországra.

A Linkedinen tette közzé a Time Out Market, hogy a világ számos nagyvárosa után megérkezik Magyarországra is. A Time Out Market Budapest a tervek szerint 2025-ben a nemrégiben gyönyörűen felújított Corvin Palace-ben nyitja meg kapuit, és a főváros legjobb kulináris és kulturális tehetségeinek ad majd otthont.

Az ikonikus áruház első emeletén körülbelül 2 500 négyzetméternyi belső tér várja majd a látogatókat, mely további 775 négyzetméternyi tetőterasszal egészül ki. Mindezt 14 konyha, 4 bár, egy rendezvényterem és mintegy 800 ülőhely fogja kiszolgálni, ahol a vendégek izgalmas kulturális események, díjnyertes szakácsok és a legkiválóbb éttermek kínálatából válogathatnak- derül ki a posztból.