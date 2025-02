Óriási változások élesednek a SZÉP-kártyákon: így érhet még többet a pénzed 2025-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több változás is történt a SZÉP-kártyával 2025. január 1-től. Lakásfelújítási célra is lehet már költeni a kártyáról, és létrejött egy új zseb is Aktív Magyarok néven, ami a sportos életmódot hivatott támogatni. Emellett aktuális a cafeteria keret felosztása, valamint közeleg a márciusi határidő is, amikor a lejáró összegek után díjlevonás történik. Tudatos döntésekkel optimalizálható a kártyahasználat.

Bővült a SZÉP-kártya felhasználási köre, 2025. január 1-től lakásfelújítással kapcsolatos termékek is megvásárolhatóak SZÉP-kártyával az elfogadásra szerződött üzletekben. Így beszerezhető többet között bútor, festék, mindenféle építő- és burkolóanyag, fürdőszobai termék, de lámpák és szerszámok is. A felújítást végző szakemberek munkadíja viszont nem fedezhető SZÉP-kártyával. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vonatkozó törvény meghatározza a lakásfelújításra fordítható maximális keretet: a 2025. évi nyitó egyenleg 50 százaléka, illetve a 2025-ben kapott további juttatások 50 százaléka fordítható erre a célra. Egy példán keresztül bemutatva: ha 2025. január 1-jén 100 ezer forint volt a SZÉP-kártyán, akkor innentől 2025-ben ennek az 50 százaléka, vagyis 50 ezer forint költhető el lakásfelújítási célra. Amennyiben 2025-ben havi 30 ezer forint a juttatás, abból minden hónapban további 15 ezer forint fordítható lakáscélra. Van érdeklődés a lakáscélú felhasználásra, február közepéig közel 20 ezer kártyabirtokosunk használta már erre SZÉP-kártyáját. Az elfogadóhelyeink száma is folyamatosan növekszik, már több, mint 1200 üzletben vásárolhatnak ügyfeleink országszerte. Ugyanakkor kihívást jelenthet a kártyabirtokosoknak számontartani, mennyi elkölthető keretük maradt lakásfelújítási célra. Legújabb fejlesztésünkkel ebben segítünk: az otpportalok.hu oldalon mostantól könnyen leellenőrizhetik ezt a keretösszeget – mondta Lendvai Mónika, az OTP Bank SZÉP-kártya területének vezetője. JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 63 594 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,84%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 64 986 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Aki idén nagyobb összeget tervez lakásfelújításra fordítani, annak érdemes év közben a SZÉP-kártya juttatásainak felét tartalékolni, így év végén a teljes keret egyben felhasználható. A lakáscélú költés megfontolandó azon kártyabirtokosoknak is, akiknek az utóbbi években nagyobb összeg halmozódott fel a SZÉP-kártyáján. Közeledik ugyanis egy fontos határidő, 2025. március 20-a. A jogszabály szerint az el nem költött SZÉP-kártyás juttatásokból az utalást követő 365 nap után évente két alkalommal, március 20-án, vagy szeptember 20-án egy egyszeri, 15 százalékos díjat von le a kártyakibocsátó. A díjterheléssel érintett aktuális összeg ellenőrizhető az OTP Portálok oldalon. 2025 januárjában egy új zseb is létrejött Aktív Magyarok néven. Erről a zsebről ugyanazon sport szolgáltatások vehetők igénybe, mint a „normál” éves keretből, vagyis fedezhető belőle például uszoda bérlet, kerékpár kölcsönzés, fitnesz bérlet vagy épp személyi edzés. Az Aktív Magyarok zseb egy 120 ezer forintos többletkeret, a munkáltatók ennyivel több juttatást adhatnak évente kedvezményes adózással a SZÉP-kártyákra. Az Aktív Magyarok zsebre utalás feltétele, hogy a munkavállaló nyilatkozzon a munkáltatónak arról, hogy az előző naptári félévben kapott juttatásának a 80%-át már elköltötte. Jellemzően első negyedévben van lehetőségük a munkavállalóknak a cafeteria keretet felosztaniuk. Azon kártyabirtokosoknak, akik számára egyébként is fontos a sport és kapnak is pénzt az új Aktív Magyarok zsebre, érdemes az új zsebről költeni sport célra a „normál” zseb helyett, így azon több marad utazásra, étkezésre, kikapcsolódásra.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK