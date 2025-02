Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. február 12.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. február 12., szerda.

Névnap

Lídia, Lívia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 403.06 Ft

CHF: 426.06 Ft

GBP: 484.24 Ft

USD: 389.08 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 24580 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 10930 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.02.13: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen előfordulhat vegyes csapadék. Az Északi-középhegységben és környékén döntően havazásra, délebbre havas esőre, a délnyugati, nyugati országrészben esőre, záporra van kilátás. Reggel, kora délelőtt az átmeneti zónában néhol ónos eső is lehet. A délkeleti szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0, +7 fok között alakul, de délnyugaton 8, 10 fok is lehet.

2025.02.14: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, északnyugaton, nyugaton havas eső, havazás is. Az északi, északkeleti szél szél a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben megerősödik. Reggel délen néhol átmeneti ónos eső is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de délen 7, 8 fok is lehet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerdán a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol nagyobb stresszt az időjárás. Fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság léphet fel. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (2025.02.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!