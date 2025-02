Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2025-ben: ennyi az ára az okmány kiállításának

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem is gondolnánk, de több helyzet is adódik életünk során, amikor szükségünk van az erkölcsi bizonyítványra. Sok esetben fordul elő, hogy egy új munkahelyre történő jelentkezés során kérik tőlünk az erkölcsi bizonyítvány felmutatását. Ami még szintén fontos élethelyzet, a különböző hitelek igénylése, bizony ilyenkor is fontos része az elbírálási folyamatnak az erkölcsi bizonyítvány megléte. Hogy szerezhető meg az erkölcsi bizonyítvány? Hogyan zajlik az erkölcsi bizonyítvány igénylés? Mennyi az erkölcsi bizonyítvány ára? Cikkünkben most ennek jártunk utána.

Mivel életünk során számos esetben lehet szükségünk az erkölcsi bizonyítvány felmutatására, így cikkünkben most annak jártunk utána, hogyan zajlik az erkölcsi bizonyítvány igénylése. Persze megnéztük azt is, hogy kerülhet a kezünkbe az erkölcsi igazolvány a lehető legegyszerűbb módon. Illetve érdekelt minket az is, hogy mi a módja annak, ha onlinek, az ügyfélkapu erkölcsi bizonyítvány igénylése opciót választjuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Miért fontos az erkölcsi bizonyítvány? Kezdjük azzal, hogy mi is az az erkölcsi bizonyítvány, illetve mire használható az erkölcsi bizonyítvány? A hatósági erkölcsi bizonyítvány (köznyelven erkölcsi bizonyítvány) egy, a Belügyminisztérium által kiállított okirat, amely feltünteti, hogy a magyar bűnügyi nyilvántartás rendszere szerint büntetlen vagy büntetett előéletűek vagyunk-e, illetve állunk-e a közügyektől vagy bizonyos munkakörtől való eltiltás hatálya alatt. Így tehát az erkölcsi bizonyítvány kvázi egy igazolás lehet arról, hogy büntetlen előéletűek vagyunk. Ez pedig hivatalos ügyek esetén fontos pont lehet. Erkölcsi bizonyítvány igénylés személyesen Az első és a legtöbb ember számára egyértelmű opció az, ha személyesen mennek be egy kormányablakba és ott végzik el az erkölcsi igazolvány igénylés ügyintézését. Ha mindenképp személyesen szeretnénk elvégezni az igénylést akkor jó, ha tudjuk, az erkölcsi bizonyítvány nem csak a kormányablakokban, hanem a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalánál is igényelhető. Az erkölcsi bizonyítvány igénylés telefonon és postán A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Telefonos azonosítással történik. Az erkölcsi igénylés elintézéséhez személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban. Az erkölcsi bizonyítvány postai úton kerül kézbesítésre, melyet kizárólag a címzett vehet át (a kérelem benyújtásakor megadható a kérelmezőtől különböző belföldi cím és címzett is). Az ügyintézési határidő 8 nap. Erkölcsi igénylés postahivatalokban is intézhető. Itt vásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem (formanyomtatvány), melyhez kitöltési útmutató is tartozik. A kitöltött és aláírt erkölcsi igénylés kérelmet a következő címre kell ajánlott küldeményként feladni: Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság, 1475 Budapest, Pf.: 172. Az erkölcsi bizonyítvány postai úton kerül kézbesítésre, melyet kizárólag a címzett vehet át (a kérelem benyújtásakor megadható a kérelmezőtől különböző címzett és belföldi cím is). Az ügyintézési határidő 8 nap. Erkölcsi igazolvány igénylése online Bármely természetes személy – állampolgárságtól és lakcímtől függetlenül – jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni, aki rendelkezik a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) által biztosított azonosítási szolgáltatások valamelyikével: DÁP mobilalkalmazással,

Ügyfélkapu+ azonosítással. Ha időt szeretnénk spórolni vagy nem tudunk nyitvatartási időben személyesen megjelenni a kormányablak ügyfélszolgálatán, akkor az Ügyfélkapu erkölcsi bizonyítvány igénylés menüpontját is igénybe vehetjük erkölcsi igénylés esetén. Az Ügyfélkapu erkölcsi bizonyítvány igénylés gyorsabb, egyszerűbb módja annak, hogy minél hamarabb kézhez kapjuk a dokumentumot. Ha van Ügyfélkapu fiókunk, és nem felejtettünk el Ügyfélkapu+-ra váltani, akkor bejelentkezést követően néhány perc alatt tudjuk az erkölcsi igénylést elintézni. Ügyfélkapu erkölcsi bizonyítvány igénylés lépésről-lépésre Az űrlap (kérőlap) kitöltése során pontosan meg kell határozni, hogy mely adatok igazolására (milyen tartalommal) kéri a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását. JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 63 594 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,84%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 64 986 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Lehetősége van ún. általános tartalom igazolását kérni, amely a következőket jelentheti: a) igazolás arról, hogy büntetlen előéletűek vagyunk,

b) igazolás arról, hogy nem vagyunk eltiltva közügyek gyakorlásától,

c) igazolás arról, hogy nem vagyunk eltiltva foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásától,

d) vagy pont arról, hogy mely foglalkozástól vagy tevékenységtől vagyunk eltiltva. Lehetősége van ún. speciális tartalomról, vagyis egy konkrét törvényi rendelkezésnek való megfelelésről igazolást kérni (tipikusan ilyen az az eset, ha olyan állásban szeretnénk elhelyezkedni, amely szabályait valamely konkrét törvény rendezi). Mit kell még tudni az erkölcsi igénylés részleteiről? A bizonyítvány igénylése során rendelkeznünk kell arról, hogy az eljárás során keletkező köztes és – a bizonyítvány kivételével az – érdemi döntés értesítési tárhelyre történő vagy postai kézbesítését kérjük. Amennyiben megadjuk elektronikus levélcímünket, arra értesítést kaphatunk arról, ha az eljárás során született döntés a tárhelyére kiküldésre került, illetve, ha a bizonyítvány elkészült. Lehetősége van olyan postai cím megadására, amelyen hiánypótlás esetén a hatóság felveheti velünk a kapcsolatot az elektronikus kapcsolattartás sikertelensége esetén. A kérelem benyújtását megelőzően még lehetőségünk van ellenőrizni az űrlap helyes kitöltését, majd ezt követőn tudjuk a kérelmet (űrlap) benyújtani. Arra viszont figyelni kell, hogy amennyiben kérelmezőként a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő adatok szerint valamely foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt állunk, akkor a büntetlen előélet igazolásának kérelmezésekor a d) pontban írt tény automatikusan, arra irányuló kérelem hiányában is igazolásra kerül. Erkölcsi bizonyítvány ára A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás 2016. január 1-jétől évente négy alkalommal tárgyi illetékmentes. Az ötödik vagy annál több alkalommal indított eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott, első fokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amely 3000 Ft mértékű. A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes. Azonban a konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért konzuli közreműködési díjat, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl., hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetni. Az eljárások díjáról tájékozódjon a Eljárási díjak menüpont alatt. A bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra. Fordítást a konzulátus nem végez.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK