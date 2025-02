Brutál havazás, ónos eső csap le Magyarországra: riadót fújt a Magyar Közút

A meteorológiai előrejelzések alapján február 12-én, szerda kora délutántól kezdődően az országosan havazásra, havas-esőre, illetve ónos esőre lehet számítani a következő 24-48 órás időszakban. Mivel a havazás és ónos eső több vármegyét is érint, ezért a Magyar Közút felhívja a közlekedők figyelmét, hogy csak az induljon útnak, akinek téli gumival van felszerelve a járműve. A közútkezelő, ahol lehet, ott megelőző sószórást végez, de a folyamatos havazás és ónos eső idején, az eső a kiszórt sót lemoshatja, így hatékonyan csak a csapadék után tudnak beavatkozni a szakemberek.

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján narancssárga veszélyjelzés van érvényben ónos eső veszélye miatt Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékben. Szintén az ónos eső miatt citromsárga veszélyjelzés van érvényben Zala, Vas, Veszprém, Fejér és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Az előrejelzések alapján délnyugat felől egy melegfronti csapadékzóna érkezik, amelyből vegyes halmazállapotú csapadék valószínű: estig a Dunántúlon, majd egyre inkább a középső országrészben. Északon gyenge (lepel-1 cm), a Dunántúl középső, nyugati részein (Zala, Somogy északi része) közepes intenzitású havazás (lepel-3 cm) valószínű. A havazás kiemelten a Dél-Dunántúlon egyes területeken ónos esőbe válthat ma déltől, estig (általában 1-2 mm).

Éjszaka a csapadékzóna tovább halad, eleinte a középső országrészben, majd hajnaltól már északkeleten is eshet. Ekkor főleg Bács-Kiskun megyében eshet ónos eső (általában 1-2 mm), másutt inkább a havazás (lepel-2cm) lesz a jellemző, majd délnyugat felől egyre inkább eső válthatja a havat.

Csütörtök reggeltől éjfélig az ország északkeleti harmadában havazhat (elsősorban Északi-középhegység térsége lepel-3 cm), másutt egyre inkább eső valószínű.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett vármegyékben továbbra is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges síkosságmentesítési munkákat a kezelésébe tartozó 31 ezer kilométernyi közúthálózaton. Ez ugyanakkor csak ott lehet hatásos, ahol kisebb mennyiségű fagyott eső hull, ugyanis az intenzívebb csapadék könnyen lemoshatja a burkolatról a megelőzésképpen kijuttatott útszóró sót vagy kálcium-klorid oldatot is, így az ónos eső azonnal a burkolatra tud fagyni, ezért a szükséges beavatkozások is több időt vehetnek igénybe.

A Magyar Közút 80 mérnökségén, 19 vármegyei és központi irányításán keresztül több mint 3600 munkatárs dolgozik idén a téli üzemeltetési feladatok ellátásán. A szakemberek számára a síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására, közel 700 munkagép áll rendelkezésére.

Akár a havazásban, akár az ónos esővel területeken indulnának útnak a közlekedők, utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Az alapján tervezzék meg utazásukat és a szükséges információk birtokában keljenek útra. Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben a www.utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők, ahol kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról Magyar Közút Útinform szolgálatának munkatársai - hívták fel rá a figyelmet.