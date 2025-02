Ez lehet 2025 újra felfedezett slágerúticélja: Pesttől sincs túl messze, roham indulhat

Toszkána Olaszország egyik legszebb régiója, amely festői tájairól, történelmi városairól, borvidékeiről és gazdag gasztronómiájáról híres elsősorban. Ha Toszkánába utaznál idén, érdemes jó előre megtervezni, hogyan jutsz el, hol szállsz meg, mit nézel meg és mikor utazol. Akár egy hosszú hétvégére, akár egy két hetes nyaralásra érkezel, garantáltan felejthetetlen élményben lesz részed. A megfelelő időpont és helyszín kiválasztásával biztosan kihozhatod a legtöbbet az utazásodból.

Toszkána Olaszország egyik legszebb régiója, amely festői tájairól, történelmi városairól, borvidékeiről és gazdag gasztronómiájáról híres elsősorben. Ha Toszkánába utaznál idén, érdemes jó előre megtervezni, hogyan jutsz el, hol szállsz meg, mit nézel meg és mikor utazol.

Toszkána egy lenyűgöző úti cél, amely tökéletes kombinációja a kultúrának, a természetnek és a gasztronómiának. Akár egy hosszú hétvégére, akár egy két hetes nyaralásra érkezel, garantáltan felejthetetlen élményben lesz részed. A megfelelő időpont és helyszín kiválasztásával biztosan kihozhatod a legtöbbet az utazásodból.

Hogyan érdemes utazni Toszkánába?

Toszkánába többféleképpen is eljuthatsz: autóval vagy repülővel. Ha szereted a rugalmas utazást és szívesen megállnál útközben, az autó jó választás lehet. Budapestről Toszkánáig az út körülbelül 1000-1100 km, ami 10-12 óra vezetést jelent, forgalomtól függően. Az autópályák Olaszországban és Ausztriában is fizetősek, illetve a benzin árával is kalkulálni kell. Ausztriában a 10 napos matrica 12,4 euró, 5 ezer forint, Tarvisio és Firenze között 40 eurót kell fizetni, ami 16 ezer forint - ezt viszont kétszer, oda is, visszafele is.

Ha inkább a gyorsabb megoldást választanád, repülővel is könnyen elérheted Toszkánát. A legközelebbi repülőterek Firenzében és Pisában találhatók, Budapestről közvetlen járatok indulnak Pisába, ami az egyik legjobb kiindulópont a régió felfedezéséhez. A jegyárak szezononként eltérnek, de egy retúrjegy általában 30 000–80 000 Ft között mozog, ha időben foglalsz. Pisából vonattal vagy bérelt autóval lehet könnyen eljutni más toszkán városokba.

Toszkána tartomány legszebb városai

Toszkána tele van lenyűgöző városokkal és természeti szépségekkel. Firenze a reneszánsz bölcsője, ahol a Dóm, az Uffizi Képtár és a Ponte Vecchio is kihagyhatatlan. Pisa a híres ferde torony és a Piazza dei Miracoli miatt érdemes meglátogatni. Siena gyönyörű középkori város, ahol a híres Palio lóverseny is megrendezésre kerül. San Gimignano a tornyairól híres kisváros, amely tökéletes egy egynapos kirándulásra. Lucca hangulatos városfalakkal és macskaköves utcákkal rendelkezik. Bár nem Toszkána része, Cinque Terre is könnyen elérhető autóval vagy vonattal, és festői tengerparti falvai miatt érdemes ellátogatni ide.

Hol érdemes megszállni Toszkánába?

A szállások tekintetében számos lehetőség közül választhatsz, az olcsó hostelektől kezdve a luxusvillákig. Firenzében és Sienában egy háromcsillagos hotel ára nagyjából 30 000–50 000 Ft/éj. Ha inkább vidéki hangulatra vágysz, érdemes egy agriturismo, azaz vidéki panzió szállást foglalni, ami körülbelül 25 000–60 000 Ft/éj között mozog. Az Airbnb olcsóbb apartmanokat is kínál, akár 20 000 Ft/éj áron.

Toszkána azért is különleges, mert lenyűgöző történelmi örökséggel rendelkezik, a reneszánsz szülőföldje, tele művészeti kincsekkel. A természet szerelmeseinek gyönyörű dombos tájakat, szőlőültetvényeket és ciprusfákkal szegélyezett utakat kínál. A régió borvidékei, például Chianti, Montepulciano és Montalcino világhírű borairól ismertek, amelyeket érdemes megkóstolni.

Mit egyék Toszkánában?

Emellett a helyi gasztronómia is kihagyhatatlan élményt nyújt. A ribollita egy sűrű zöldségleves kenyérrel, míg a bistecca alla fiorentina egy vastag, grillezett steak. A pici tészta házi készítésű, vastag spagetti, a trippa alla fiorentina pedig firenzei pacal paradicsomszószban. Kiváló éttermeket találhatsz minden nagyobb városban, például a firenzei Osteria Vini e Vecchi Sapori autentikus toszkán konyhát kínál, a siena-i Antica Trattoria Botteganova kiváló borokat és helyi ételeket kínál, míg a La Taverna di San Giuseppe rendkívül népszerű, így érdemes előre foglalni.

Mikor érdemes Toszkánába utazni?

Az utazás időzítése is fontos tényező. A legjobb időszak a tavasz (április–június) és az ősz (szeptember–október), amikor kellemes az időjárás és nincs akkora tömeg. Januárban és februárban az átlaghőmérséklet 5–12°C között mozog, márciusban és áprilisban 10–20°C, míg májusban és júniusban már 15–28°C. A nyári hónapok, július és augusztus rendkívül melegek, a hőmérséklet akár 35°C fölé is emelkedhet. Szeptember és október ideális az utazásra, mivel az átlaghőmérséklet 15–25°C között van. Novemberben és decemberben az idő ismét lehűl, és 5–15°C közötti hőmérséklet várható. Nyáron a hőség és a turisták nagy száma miatt kevésbé ajánlott az utazás, de ha bírod a meleget, akkor a toszkán tengerpart is kiváló választás lehet.