Durván átvágta a Wizz Air az utasait: 80 milliót fizet vissza a magyaroknak

Lényeges információt hallgatott el az ingyenes online utasfelvétellel kapcsolatban a Wizz Air, ezzel plusz költségeket okozva az utasoknak. A légitársaság elismerte a történteket és vállalta, hogy több ezer fogyasztónak fizet pénzben is lehívható kompenzációt, amelynek összértéke meghaladja a 80 millió forintot.

Napra pontosan egy évvel ezelőtt indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air Hungary Zrt.-vel szemben, mert a gyanú szerint a légitársaság a honlapján – 2022. december és 2023. május között – elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a retúrjeggyel rendelkező és visszafelé utazó utasok az ingyenes online utasfelvételt a mobiltelefonjuk böngészőjéből megnyitva – a honlap mobiltelefonos nézetének sajátosságai miatt – nem tudják elvégezni. Ennek következtében az érintett fogyasztóknak később reptéri utasfelvételi díjat (további 40 EUR-t) kellett fizetniük.

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Wizz Air Hungary Zrt. ezzel a gyakorlattal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg. A cég elismerte az érintett időszakban fennálló műszaki hibát, a nemzeti versenyhatóság által feltárt és vizsgált tényállást nem vitatta. A légitársaság már az eljárást megelőzően, illetve annak során megkezdte az érintett utasok kompenzálását, majd végeredményben azt vállalta, hogy kredit formájában több ezer fogyasztónak írja jóvá az utasfelvételi díj 120%-át, amelynek 100%-a egy éven belül pénzben is lehívható. A GVH eljárásának köszönhetően a pénzben is lehívható visszatérítés így összességében meghaladja a 80 millió forintot.

A GVH Versenytanácsa az eljárás során számos körülményt mérlegelt, majd arra jutott, hogy a feltárt jogsértés következményeként kiszabható bírság összege alacsonyabb lenne, mint a cég által vállalt kompenzáció és a további együttműködési lépések összértéke. Mindemellett a GVH törekszik arra, hogy eljárásai eredményeként lehetőség szerint a jogsértést elszenvedett fogyasztók részesülhessenek közvetlen, pénzbeli visszatérítésben, kártalanításban.

A GVH Versenytanácsa a jogsértés megállapítása mellett kötelezte a Wizz Air-t, hogy a vállalt megfelelési fejlesztéseit valósítsa meg és igazolja is azokat. Továbbá a jóváírás tényéről és felhasználhatóságáról e-mailben, illetve mobilapplikációján keresztül is értesítse az érintetteket, valamint magyar nyelvű honlapján és applikációjában is tegyen közzé ezekről egy általános, objektív és közérthető tájékoztatást. A GVH utóvizsgálat keretében fogja ellenőrizni az előírtak pontos végrehajtását és amennyiben azokat a vállalkozás nem teljesíti, akkor bírságot szabhat ki.

Az ügy kapcsán a nemzeti versenyhatóság ezúton felhívja a légitársaságok figyelmét arra, hogy a jegyeladással kapcsolatos információikat minden esetben átláthatóan tegyék közzé, valamint könnyen érthetően és értelmezhetően fogalmazzák meg azokat a fogyasztók számára.