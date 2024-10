Nem hiszed el, milyen idővel köszönt ránk a következő hét: erre senki nem számított már

Kedden ugyan elszórtan előfordulhat eső, zápor, de alapvetően csendes, őszi idő várható a jövő héten több-kevesebb napsütéssel és 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel. A szél többfelé élénk, olykor erős lesz, és a hét második felében a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré is hűlhet a levegő - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a réteges felhőzet a délnyugati harmadban csak lassan szakadozik, gomolyosodik, máshol viszont a nap első felében sok napsütésre lehet számítani. A déli óráktól nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, emiatt átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet. Csapadék napközben nem lesz, de estefelé már nem zárható ki néhol gyenge eső. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a nyugatias szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14-19 fok között alakul.

Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, reggelig délnyugaton lehet kevesebb a felhő. Napközben szakadozik a felhőtakaró, gomolyfelhős időre van kilátás jellemzően többórás, délnyugaton sok napsütéssel. Délelőttig a délnyugati tájak kivételével elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd csökken a csapadékhajlam, de napközben már nem valószínű csapadék. A délnyugati szél egyre nagyobb területen északi, északnyugati irányba fordul és helyenként megélénkül. Hajnalban 3-12, délután 14-22 fokra kell számítani, délen lesz a melegebb, északon pedig hidegebb az idő.

Szerdán nagyobbrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás, nyugaton, délnyugaton viszont borult, felhős maradhat az ég. Csapadék többnyire nem valószínű, legfeljebb nyugaton lehet kisebb eső. Az Észak-Dunántúlon a délkeleti irányú szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik, másutt mérsékelt marad a keleties irányú légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 2-9 fok között alakul, de a szélvédett, derült tájakon reggel akár fagypont körüli értékeket is mérhetnek. Nyugaton viszont a borult idő miatt jóval enyhébb lesz az éjszaka, arrafelé 7-11 fok között alakulnak a minimumok, a maximum pedig napközben 12-18 fok között várható.

Csütörtökön eleinte derült vagy gyengén felhős lesz az ég, nyugaton is átmenetileg csökkenhet a felhőzet, napközben viszont a keleti, északkeleti tájak kivételével megnövekedhet a közép-, illetve magasszintű felhőzet. Csapadék nem valószínű. A keleti, délkeleti irányú szél nagy területen megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 2-7 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré is hűlhet a levegő. Nyugaton enyhébb lesz az éjszaka, 5-9 fok közötti értékekre kell készülni, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 13-19 fok között alakul.

Pénteken általában felhős idő valószínű, de északkeleten, keleten kevesebb lehet a felhő, arrafelé sokat süthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton fordulhat elő kisebb eső. A keleties irányú szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 5-10 fok közötti értékek várhatók, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti tájakon 0-5 fok közötti minimumok lehetnek a jellemzőek, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délutánra 12-18 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton többnyire felhős idő valószínű, északkeleten viszont kevesebb lehet a felhő, arrafelé sokat süthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton fordulhat elő kisebb eső. A délkeleti, keleti irányú szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen erős lökések is lehetnek. Hajnalra általában 3-10 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, hidegre hajlamos északkeleti tájakon fagypont alatti értékek is lehetnek. Délutánra 12-18 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, de néhol előfordulhat kisebb csapadék. A keleties irányú szél északira fordul, de csupán helyenként élénkülhet meg a légmozgás. Hajnalra általában 3-10 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos északkeleti tájakon fagypont alatti értékeket is mérhetnek. Délutánra 11-19 fok közé melegszik fel a levegő.