Felejtsd el a Balatont: ennyiért nyaralhatsz hotelben az olasz riviérán 2024-ben

A magyarok által kifejezetten kedvelt Olaszországban egy hotelszoba átlagára 61 ezer forint, de ennél olcsóbban is találhatunk már szállást. Itthon a tavalyi évhez képest átlagosan 10 százalékkal emelkedtek az áral a Balatonnál.

Nyáron a déli országok a legnépszerűbbek a külföldre utazó magyarok körében. A mobil adatforgalomból tudjuk, hogy az élen járó Horvátországon túl olyan államok népszerűek (ahol csupán nyáron ugrik meg az amúgy igen alacsony éves átlagos forgalom), mint Görögország, Bulgária, Ciprus, Szlovénia és Olaszország.

A közeli olasz Velence megye a magyarok kedvenc helye, Jesolótól egészen Bibionéig a széles homokos part terül el, ideális a gyerekeseknek. Az egyik városrész, Lido di Jesolo maga 15 km-es homokos stranddal rendelkezik, mely a város legfőbb vonzereje. Az ide látogatók száma az utóbbi években eléri az évi hatmillió főt összesen. Magyarországról autópályán egészen könnyen elérhető.

Múlt héten megnéztük, mennyiért találunk kiadó apartmant, most pedig azt vettük górcső alá, mennyibe kerül egy hotelszoba 2 főre átlagosan.

Nyilván Jesolo és környékén óriási a kínálat, így áraikban versenyeznek egymással a helyek: júliusra egy éjszakára 60 ezer forint környékén már találhatunk hotelszobát:

Hotel Ivana: július 16-17. - 61 680 forint/éj

New Tiffany's Park július 16-17. – 60 900 forint/éj

Hotel Panorama Park július 16-17 - 46 660 forint/éj

Hotel Venezia e la Villetta július 16-17 - 65 410 forint/éj

Négycsillagos kategóriában az árak ugranak egy nagyon, nagyjából 70 ezer forinttól kezdődnek a szobák, de az igazán prémium helyeken akár 150 ezer forintot is elkérnek ebben a térségben.

Nagyon hasonló árakkal találkozhatunk Szicíliában is: 50 ezer forintért már reggelis szállást is találunk, igaz az már.

A BetTravel útmutatójában 198 311 ingatlan elemzése alapján megvizsgálták a különböző típusú szálláshelyek átlagos árait Olaszországban. Eszerint

egy szállodai szoba átlagára 170,35 USD éjszakánként, azaz 61 ezer forint.

Az árak azonban a csillagos számától függően változnak:

3 csillagos szállodák: 165,26 dollár/éjszaka, azaz 59 230 forint,

4 csillagos szállodák átlagára 175,10 dollár éjszakánként, azaz 62 756 forint

5 csillagos szállodák körülbelül 276,73 dollárt kell fizetni éjszakánként, azaz 99 181 forint.

Balatoni árak

Magyarországon tavalyhoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedett az átlagár a Balatonnál. A legnépszerűbb településeket vizsgálva azonban kiderült, hogy sok helyen még ennél is nagyobb százalékos változást mutat az átlagár: Balatonalmádiban például majdnem 29 százalékkal fizetnek többet egy főre éjszakánként az előfoglalók, mint 2023 hasonló időszakában. A balatoni szállásárakról ebben a cikkben részletesen írtunk.

Egy négytagú család akár már éjszakánként 10 ezer forintért is megszállhat a Balaton partján, kicsit több pénzért közvetlenül a vízparton. Persze ehhez vinni kell a saját felszerelés, sátrat, gumimatracot. Reneszánszát éli a kempingezés - ezt a Magyar Kempingszövetség elnöke is megerősítette, egyre népszerűbb ez a szállásforma, és várhatóan a hazai létesítmények is lekövetik azt a fejlődést, azaz egyre jobb körülményekkel várják a vendégeket. A központi támogatásokból egyelőre még nem részesültek, de asztalon a javaslat, nagyon várják a jogszabályi változásokat.