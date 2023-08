Megint meggyűlt a MÁV baja a viharral: óriási késésekre kell számítani ezeken a vonalakon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az esti vihar okozta károk nehezítik ma hajnaltól a vasúti közlekedést. Rengeteg helyen fák dőltek a sínekre, illetve megrongálódott a felsővezeték, néhol pótlóbuszok indultak, sok helyen késések várhatók még most is. Több vonalon a nap folyamán állhat csak helyre a menetrendszerű közlekedés, de van ahol már el is hárították a problémát. A MÁVINFORM tájékoztatását közöljük egybegyűjtve, cikkünk frissül az aktuális információkkal.

8:21 - Nyíregyháza, Miskolc, Keleti, Gödöllő A Nyíregyházáról Szerencs, Miskolc érintésével a Keleti pályaudvarra 5:24-kor elindult Tokaj InterCity (IC 519) csak Gödöllő állomásig közlekedik. A Keleti pályaudvarról Miskolcon át Kassára, illetve Sátoraljaújhelyre 8:15-kor induló Hernád-Zemplén InterCity (IC 190) Gödöllőről indul. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 7:11 - Neszmély és Süttő Neszmély és Süttő állomás között vízátfolyás miatt nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbusz szállítja. 6:44 - Budapest-Vác-Szob vonal Nagymaros és Szob között a Dömösi átkelés megállóhelynél a heves esőzés következtében iszap átfolyás miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Budapest – Vác – Szob vonalon 20-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje. Az alábbi vonatok nem közlekednek: A Nyugati pályaudvarról Vácra 6:15-kor induló S70-es (2412),

A Vácról a Nyugati pályaudvarra 7:34-kor induló S70-es (2447)

A Nyugati pályaudvarról Szobra 6:08-kor induló Z70-es (2312),

a Vácról Veresegyház érintésével a Nyugati pályaudvarra 6:35-kor induló S71-es (2527) vonat. 5:42 - 7:51 - Mezőtúr és Kétpó, békéscsabai vonal Mezőtúr és Kétpó között mindkét vágányon tartós felsővezetéki zárlat akadályozta a vasúti közlekedést. A békéscsabai vonalon jelentős késésekre kellett számítani. Azóta Mezőtúr és Kétpó között mindkét vágányon újraindult a vonatközlekedés, a felsővezetéki zárlatot kijavították. A békéscsabai vonalon napközben állhat helyre a menetrend. 5:36 - Szolnok-Debrecen vonal Hajdúszoboszló és Ebes között meghibásodott a biztosítóberendezés. Emiatt a Szolnok-Debrecen vonalon megnő az InterCity és az InterRégió vonatok menetideje. 4:54 - 7:08 - Magyarnándor, Nógrádkövesd, Balassagyarmat, Drégelypalánk, Aszód, Vác, Galgamácsa Még hajnalban Magyarnándor és Nógrádkövesd között fa dőlt a vasúti pályára, a Balassagyarmatról Aszódra 3:49-kor elindult személyvonat a fának ütközött. Ezen a szakaszokon szünetelt a vonatközlekedés. Időközben a kidőlt fát, újraindult a vonatforgalom. A Balassagyarmat – Aszód vonalon jelentős késésekkel kellett számolniuk az arra utazóknak, napközben állhat helyre a menetrendszerű vonatközlekedés. Balassagyarmat és Drégelypalánk között sem közlekedtek a vonatok, a sínekre dőlt fa miatt. A kidőlt fának nekiütközött a Balassagyarmatról Vácról 3:22-kor elindult személyvonat. A MÁV-START pótlóbuszt rendelt az utasok elszállításához. Azóta Balassagyarmat és Drégelypalánk között is közlekednek már a vonatok, a sínekre dőlt fát eltávolították. A Balassagyarmat – Vác vonalon jelentős késések voltak várhatók. A délelőtt folyamán viszont helyreállhat a menetrend. Aszód és Galgamácsa között sincs vonatközlekedés, a vasúti pályára dőlt fa miatt leszakadt a felsővezeték. 4:00 - 8:03 - budapesti elővárosi vonalak Budapesten hajnaltól több elővárosi vasútvonalon nem, vagy csak korlátozottan lehetséges a vonatközlekedés. Az átvonuló vihar miatt fák dőltek a sínekre, felsővezetékek sérültek meg egy-egy szakaszon. Pestszentimre felső és Kispest állomás között eltávolították a kidőlt lámpaoszlopot, újraindulhatott a vonatforgalom. Korábban Pestszentimre-felső és Kispest állomás között nem közlekedhettek a vonatok a vasúti pályára dőlt villanyoszlop miatt. Ott várakozott a Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra tartó S21-es (2919) személyvonat. Az utasok elszállításához pótlóbuszt rendeletek. A Budapest-Lajosmizse vonalon megnő az eljutási idő, délelőtt állhat helyre a menetrendszerű vonatközlekedés. A Rákosról Pilisvörösvárra 8:35-kor induló és a Pilisvörösvárról Rákosra 7:22-kor induló S76-os (3242-3259) vonat nem közlekedik. Aszód és Galgamácsa között sincs vonatközlekedés, a vasúti pályára dőlt fa miatt leszakadt a felsővezeték. Ferencváros és Kőbánya-Kispest között mindkét vágányon felsővezetéki hiba van, a vonatok nem közlekednek. Ez a székesfehérvári G43-as vonatoknál okozhat kimaradást, késést. Kőbánya-felső és Rákos között a fenti mindkét vágányon fadőlés miatt szünetel a vonatközlekedés. 6 órakor Rákosliget és Pécel között is fa dőlt a sínekre. A miskolci vonalon jelentős késékkel közlekednek a vonatok. A Budapest-Gödöllő közötti S80-as vonatok nem közkekednek. A Budapest-Gödöllő közötti S80-as vonatok nem közkekednek. A miskolci vonalon az IC vonatok helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők. A H8-as gödöllői héven és az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket, igazolványokat utazásra. A Keleti pályaudvar és Ferencváros között fadőlés miatt a felsővezetékben nincs áram, a győri és a pécsi távolsági vonatok hosszabb menetidővel közlekednek. Pestszentlőrinc és Vecsés között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, felsővezetéki zárlat miatt. A Budapest-Cegléd-Szolnok elovárosi vonatok, továbbá a szegedi és a nyíregyházi távolsági, InterCity és InterRégió vonatok hosszabb menetidővel közlekednek. Maglód és Rákoshegy állomások között felsővezetéki zárlat akadályozza a vonatközlekedést. Maglód állomáson nem működik a biztosítóberendezés, itt sem közlekedhetnek a vonatok. Az utasokat pótlóbusz szállítja, melyek Mende és Rákos között közlekednek. A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon jelentős késések, az elővárosi vonatoknál járatkimaradások kimaradás várható. A helyjegyköteles vonatok helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe a békéscsabai vonalon. A Keleti pályaudvarról Nagykátára 5:50-kor induló S60-as (3630) és a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra 7:01-kor induló S60-as (3637) vonat nem közlekedik. A Keleti pályaudvar Kerepesi úti buszmegállójából pótlóbusz indul az S60-as nagykátai vonat helyett. A kialakult helyzet miatt a békéscsabai vonalról az IC és nemzetközi vonatok kerülő útirányon át közlekednek Szolnoktól. a Bukarestből a főváros felé tartó Dacia nemzetközi gyorsvonat (346),

a Szolnokról Fonyódra közlekedő Vitorlás InterRégió (18700),

a Békéscsabáról Tapolcára közlekedő Csabai Tekergő sebesvonat (1972).

Címlapkép: Getty Images

