Szabályosan kerüli a magyarok egy része a Balatont: mit tudhatnak, amit a többség nem?

Harminc, de akár negyven százalékkal is kevesebb vendég fordul meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatai szerint a Balatonon a mostani szezonban, és ők is inkább hétvégén, hétköznap még kevesebben választják a magyar tengert – erősítette meg Flesch Tamás, a szövetség elnöke az Indexnek. Akinek nincs pénze, az egyáltalán nem nyaral a Balatonnál, akinek meg van, az külföld felé veszi az irányt a szakértő szerint.

Flesch Tamás az idei szezon egészét tekintve nem optimista, bár a forgalomcsökkenés oka a szakember szerint nem feltétlenül a magas árszabás. Még mindig észlelhető szerinte a Covid-hatás, csak most kezdenek felbátorodni az utazók. Arról is beszélt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is sok magyar választja úti céljául Görögországot, Törökországot, Horvátországot vagy épp Spanyolországot.

Az, hogy a Balaton drága, relatív. Ha mégis így szemléljük, akkor nem azért van, mert a nyerészkedés a cél, hanem mert olyan szinten megnőttek a költségek, hogy nem lehet olcsóbban kínálni a szolgáltatásokat.

Ha olcsóbban adnák, annak a jövedelmezőség inná meg a levét Flesch Tamás szerint. A szakértő szerint az, hogy a belföldi vendégek 7,3 százalékkal kevesebb, a külföldiek 13 százalékkal több (5,9, illetve 6,1 millió) vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken a KSH adatai szerint, azzal magyarázható, hogy vannak vendégek, akik jövedelmük miatt kiárazódtak a piacról, és a poszt-Covid-hatással.