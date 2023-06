Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. június 23.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2023. június 23., péntek.

Névnap

Zoltán

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 369.91 Ft

CHF: 377.23 Ft

GBP: 430.12 Ft

USD: 338.51 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 12010 Ft

MOL: 2996 Ft

RICHTER: 8390 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.06.24: Több órára kisüt a nap, általában kissé vagy közepesen felhős idő várható. Emellett időszakon több felhős is lehet az égen. Keleten válhat erőteljessé a gomolyfelhő-képződés, hogy abból zápor, zivatar is kialakulhat. Estére csökken a csapadékhajlam. Főként a Dunántúlon és a Zemplén térségében lesz erős az északi, északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 16, 21, délután 25 és 31 fok között alakul.

2023.06.25: Gomolyfelhős, napos idő várható, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 11, 18, a csúcsérték 26 és 31 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Délután még sok napsütés várható, így a fotokémiai légszennyező anyagok koncentrációja ismét megemelkedhet. Ezt követően egy hidegfront érkezik, zivatarokkal, hatására a levegőminőség határozott javulása várható. (2023.06.23. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hagyományos értelemben vett fronthatás nem terheli a szervezetünket, de az UV-B sugárzás magas indexekkel rendelkezik. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés. Vigyázni kell, nehogy a test túlhevüljön. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2023.06.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!