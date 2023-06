Elfajul a dinnyeháború a magyar boltokban: brutál akciókkal száll harcba az Aldi, Penny, Tesco, Spar

Hivatalosan is megkezdődött a dinnyeszezon, úgyhogy ismét körbenéztünk az akciós kiadványok között, hogy hol és mennyiért mérik a magyarok egyik kedvenc nyári gyümölcsét. Komoly eltérés nincs az árakban, de az érdekes, hogy az egyik népszerű láncnál nem is találtuk meg az újságban - igaz, ők más csemegével készülnek erre a hétre.

Ebben a brutális, és talán még heteking nem múló nyári hőségben kevés kellemesebb dolgot lehet elképzelni, mint a(z alaposan lehűtött) szobában, illetve a kertben egy friss, hűtőből kivett dinnyét falatozni a családtagjainkkal vagy a barátainkkal. Csütörtökön, ahogy megszokhattuk, akcióváltás volt a boltokban, így újra körbenéztünk az áruházak akciós ajánlatai között, hogy hol kaphatjuk meg most a legjobb áron a magyarok kedvenc nyári csemegéjét.

Rengeteg dinnyét termelünk

Tegnap tartotta szezonnyitó sajtótájékoztatóját a Nemzeti Agrádgazdasági Kamara abból az aproból, hogy hivatalosan is beindul a héten a dinnyeszezon: a hétvégére már rengeteg család asztalára kerülhet a hűsítő gyümölcsből. Mint elhangzott, az elmúlt években jelentősen változott a dinnyetermelés helyzete. Míg a korábban konzervatív technológiával zajlott a termesztés, mára – a megelőző évtizedekhez képest – körülbelül feleakkora területen, de hasonló mennyiségben termelnek dinnyét. Mindemellett idén elindult a termőterület növekedése, a tavalyi 2600-hoz képest 2900 hektáron termelnek dinnyét hazánkban.

A szakemberek mintegy 140-160 ezer tonna termésre számítanak idén, amiből mintegy 15 ezer tonna a sárgadinnye, a többi görögdinnye.

A mennyiség valamelyest változhat az időjárás függvényében, de minden körülmény adott ahhoz, hogy minőségi, ízletes termés legyen az idei. A görögdinnye-termesztésünk 2-3 százaléka, míg a sárgadinnye-termesztésünk már több mint 20 százaléka fóliás termelésből származik. Összességében elmondható, hogy a termelés jóval hatékonyabb lett, és betegség-ellenállóbb fajták vették át a régiek helyét. A termésátlagok, a termésbiztonság növekedett, ugyanakkor a megszokott finom íz megmaradt, sőt, növekedett a minőség. A NEAK sajtótájékoztatójáról részletesen beszámoltunk, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

Hétvégétől elérhető a magyar dinnye, igaz először csak kisebb mennyiségben. A hazai klíma viszont igencsak kedvez ennek a gyümölcsnek.

Kedvezőek a dinnye élettani hatásai

Mint el is hangzott, a dinnye több mint 90 százaléka víz, így fogyasztása jelentős segítség a folyadék pótlásában. A sárgadinnye kiváló karotin és C-vitamin forrás, a görögdinnyében a citrullinnak és a likopinnek tulajdonítható az egészségmegóvó szerep. A görögdinnyében jelen levő likopin az emberi szervezet számára közvetlenül hasznosítható, antioxidáns hatású. Különféle érrendszeri betegségek, szívroham, valamint rákbetegségek kialakulásának megelőzésében is szerepe lehet, de az UV-sugárzás elleni védelemben is.

A sárgadinnye gyógyhatásai közül a bőrbetegségek, meghűléses betegségek enyhítésében játszott szerepe mellett említést érdemel a jó emésztést, a kedvező gyomor-és bélműködést segítő, valamint vesetisztító hatása. A dinnyék, különösen a sárgadinnye kedvező táplálkozás-élettani hatású makroelemek, ionok kiváló forrásai is. A sárga- és görögdinnye kalcium, vas, magnézium, és kálium vonatkozásában is felülmúlja az alma értékeit. Érdekesség, hogy a dinnye magja az összes értékes esszenciális aminosavat tartalmazza, bővelkedik vasban, cinkben, kalciumban és B-vitaminokban; ahhoz, hogy jótékony hatásait kifejtse, alaposan össze kell rágni.

Hol és mennyiért van görögdinnye a héten?

Most pedig lássuk az árakat! Mint az áruházak akciós kiadványaiból kiderül, a boltok - kevés kivétellel - alaposan felkészültek a dinnyére éhes emberek rohamára, és komoly akciókkal csábítják a vásárlókat az üzleteikbe.

A legdrágábban kétségkívül a Tesconál találhatunk dinnyét, persze igaz ugyanakkor, hogy ez a magszegény változat, mely így is drágább szokott lenni. Clubcarddal 369 forintért vehetünk egy kilót, enélkül viszont borsos ára van, 599 forintért juthatunk hozzá.

A legolcsóbb görögdinnyét a Penny-nél találjuk, amely bolt egy 25 százalékos árvágással 299 forintra vitte le a görögdinnye kilónkénti árát. Ennél már valamivel többe kerül az Auchanban, itt 288 forint kilója. A Sparban 279, az Aldiban pedig 259 forintba kerül egy kilónyi görögdinnye, de mindkét lánc jelentős leárazást vitt végbe: előbbi helyen 30, utóbbinál 35 (!) százalékkal vágták vissza a hűsítő csemege árát.

Kakukktojást is találhatunk az akciós kiadványokban: a Lidl heti ajánlatai között egyáltalán nem találtunk görögdinnyét. Van viszont sárgadinnye, amelynek kilója 649 forintba kerül, egy 23 százalékos akciózás után. Ha tehát valaki ezt a típust jobban kedvelné, az is talál magának akciósan. A jobb összehasonlíthatóság érdekében az árakat - a sárgadinnye kivételével - egy grafikonon is szemléltetjük.