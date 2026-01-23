2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
Gazdaság

Majd 20 éve nem láttunk ilyet a Mol körül: mi a fene történik itt?

Pénzcentrum/MTI
2026. január 23. 10:21

Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.

Varga Zoltán közölte, minden vezető részvény jelentősen emelkedett csütörtökön, de a Mol kiemelkedett a mezőnyből. Az olajtársaság grafikonján a következő ellenállási szintek 3823 és 3900 forintnál láthatók. Csütörtökön a Mol 212 forinttal, 5,89 százalékkal 3810 forintra erősödött, 8,8 milliárd forintos forgalomban. Az olajpapír árfolyama legutóbb 2007-ben volt ennél magasabban, az év szeptemberéből jegyzik történelmi csúcsát, csaknem 3877 forinton.

Hozzátette, hogy az OTP árfolyamában továbbra is 37 110 forintnál látható támasz, 39 460 forintnál ellenállási szint. Az előző nap az OTP-részvények ára 930 forinttal, 2,45 százalékkal 38 940 forintra nőtt, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki.

A Richternél a következő fontosabb akadály 10 600 forintnál húzódik, a 10 470 forintos szint pedig már rövid távú támaszt jelent. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 390 forinttal, 3,84 százalékkal 10 540 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában 1979 forintnál ellenállás, 1910 forintnál támasz látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 48 forinttal, 2,53 százalékkal 1948 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt.

Az elemző arra is kitért, hogy az ALTEO bejelentette, adásvételi szerződést írt alá a DEPO Erőmű Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A tranzakcióval az ALTEO portfóliója egy törökbálinti telephelyen működő, 2 MW teljesítményű földgázüzemű gázmotorral bővült, amelyet 2025 őszén helyeztek üzembe. Ezzel az akvizícióval az energetikai vállalat saját gázüzemű termelőkapacitása 73 MW-ra nőtt.
Címlapkép: Getty Images
