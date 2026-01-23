A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Majd 20 éve nem láttunk ilyet a Mol körül: mi a fene történik itt?
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Varga Zoltán közölte, minden vezető részvény jelentősen emelkedett csütörtökön, de a Mol kiemelkedett a mezőnyből. Az olajtársaság grafikonján a következő ellenállási szintek 3823 és 3900 forintnál láthatók. Csütörtökön a Mol 212 forinttal, 5,89 százalékkal 3810 forintra erősödött, 8,8 milliárd forintos forgalomban. Az olajpapír árfolyama legutóbb 2007-ben volt ennél magasabban, az év szeptemberéből jegyzik történelmi csúcsát, csaknem 3877 forinton.
Hozzátette, hogy az OTP árfolyamában továbbra is 37 110 forintnál látható támasz, 39 460 forintnál ellenállási szint. Az előző nap az OTP-részvények ára 930 forinttal, 2,45 százalékkal 38 940 forintra nőtt, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki.
A Richternél a következő fontosabb akadály 10 600 forintnál húzódik, a 10 470 forintos szint pedig már rövid távú támaszt jelent. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 390 forinttal, 3,84 százalékkal 10 540 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyamában 1979 forintnál ellenállás, 1910 forintnál támasz látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 48 forinttal, 2,53 százalékkal 1948 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elemző arra is kitért, hogy az ALTEO bejelentette, adásvételi szerződést írt alá a DEPO Erőmű Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A tranzakcióval az ALTEO portfóliója egy törökbálinti telephelyen működő, 2 MW teljesítményű földgázüzemű gázmotorral bővült, amelyet 2025 őszén helyeztek üzembe. Ezzel az akvizícióval az energetikai vállalat saját gázüzemű termelőkapacitása 73 MW-ra nőtt.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Zsiday Viktor szerint ezzel lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert: az áfával kapcsolatban is elmondta a véleményét
A diskurzus középpontjában az áll, hogyan lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert, és milyen eszközökkel ösztönözhetőek jobban a hazai beruházások.
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.