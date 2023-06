Sok ezer magyar család csúszhat le a CSOK-ról, a babaváróról: mutatjuk a kormány döntésének részleteit

Gulyás Gergely a csütörtök délelőtti kormányinfón bejelentette a CSOK-hitel kivezetését és a babavárót érintő legújabb változásokat. A váratlan döntés magyar családok ezereinek jövőjére lehet kihatással. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, miről érdemes mindenképp tudni a támogatások átalakításával kapcsolatban.

A kormány a szerdai ülésén a családtámogatási rendszer felülbírálásáról tárgyalt. Mivel pedig úgy látták, a háború kitörése után elszálló infláció jócskán megváltoztatta a körülményeket a rendszer átalakítása mellett döntöttek - ismertette a csütörtök délelőtti kormányinfón Gulyás Gergely.

A döntés értelmében, bár a CSOK és a babaváró hitel, egyben a babaváró támogatás is, amelynek az igényelhetőségét 2 évvel, azaz 2024. december 31-ig hosszabbították meg, mindkét támogatási forma esetében komoly változtatás következik be. A kormányzat meglátása szerint ugyanis az elmúlt években kitolódott a gyermekvállalás időpontja.

A babavárónál a változás kétarcú lesz, annak összegét ugyanis 10-ről 11 millióra emelik. 2025 január 1-től azonban már csak a 30 év alatti anyák vehetik azt igénybe. Addig persze marad a 41 éves korhatár.

Az igényelhető támogatás keretének 1 millió forintos növelése persze nem tűnik soknak és a jelenlegi ingatlanárak mellett kérdéses, hogy hány olyan nőnél lehet majd döntő szempont, akik eddig vacilláltak az igénylés előtt. A babaváró pedig önerőnek lassan egyáltalán nem elég: mint a lakáspiaci jelentésből is kiviláglik, súlyos bajban vannak a magyar családok. Igaz, hogy enyhült a lakásárak gazdasági fundamentumokhoz mért felülértékeltsége: Budapesten 3%-ra, országosan pedig 9-re.

A szigorú feltételek sem enyhültek, így továbbra is elvárás, hogy a házaspár legalább egyik tagjának rendelkeznie kell minimum 3 évnyi TB-jogviszonnyal, amibe közfoglalkoztatotti jogviszony maximum 1 évvel számítható be (erről igazolást is kell lekérnünk az OEP-től a babaváró hitel igényléséhez.), vagy igazolnia kell felsőoktatási tanulmányait (a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony fennállásának igazolása). Fontos, hogy a TB-jogviszonyban legfeljebb 30 napos megszakítás lehet, külföldi TB-jogviszony esetén a külföldi illetékes hatóság által kiadott eredeti igazolás (és annak a fordítása) szükséges. A 3 éves TB jogviszonyból a babaváró hitel igénylését megelőző 180 napnak mindenképpen magyar TB jogviszonyból kell származnia. Talán nem is véletlen, hogy a babaváró hosszú hónapok óta gyengélkedik, idén pedig az folyósított igénylések összegét nézve gyakorlatilag konstans maradt a visszaesés:

Habár a Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái szerint az év eleji mélyponthoz képest már javult a kereslet a hitelforma iránt, a márciusi 18 milliárdhoz képest áprilisra már csaknem 10 százalékos volt a visszaesés, vagyis az látszik, hogy továbbra sem akar erőre kapni ez a hiteltípus. A zuhanás még inkább drasztikusnak tűnik, ha összevetjük a 2020 óta elérhető áprilisi adatokkal. 2020 negyedik hónapjában - amint a fenti infografikán is látszik - 46, 2021 áprilisában 49, tavaly ugyanekkor pedig 39 milliárd forint volt az új jegyzések összege. Összességében egy gyengélkedő hiteltípusról beszélünk tehát, aminek esetében vélhetően az elérhető hitelkeret 11 millió forintosra növelése és az életkori limit lecsökkentése sem hoz majd igazán drasztikus változást. Egész más a helyzet viszont a CSOK esetében.

Ugrik a CSOK a városban élőknek, de a vidéken újrakezdők jól járnak

A CSOK szabályait ugyanis szintén felülbírálták, az elsődleges szempont pedig ennek esetében az volt, hogy úgy látják, a támogatási forma ma már inkább a kistelepüléseken működik. Ez az érvelés olyan szempontból logikus, hogy Budapesten, vagy egy megyeszékhelyen a CSOK támogatás már nem igen alkalmas hatalmas önrész, vagy egy piaci hitel nélkül ingatlant vásárolni. Utóbbi pedig szintén egyre kevesebbeknek érhető el az elszálló kamatok miatt.

A CSOK-ot emiatt 2024 január 1-től megszüntetik és kizárólag a falusi CSOK-ot tartják meg. Annak esetében viszont a keretösszeget is megemelik. A kormány viszont megígérte, hogy a támogatástól eleső városiaknak is ki fognak dolgozni egy újfajta támoagatási programot.

A bejelentés alapján egyébként a falusi CSOK-nál megmarad az 5 %-os áfa-kedvezmény 5 millió forint erejéig. Emellett a keretösszegek az alábbi módon változnak majd meg:

Új családi ház építése, vagy vásárlása esetén:

1 gyermek esetén a jelenlegi 600 ezer forintról 1 millió forintra nő a támogatás.

2 gyermek esetén 2,6 millió forint 4 millió forintra nő.

3 gyermek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra.

A meglévő lakás korszerűsítés, támogatás megmarad a falusi CSOK esetében és emelkedik:

1 gyermek esetén ez 500 ezer forint lesz a jelenlegi 300 ezer forintról.

2 gyermek esetén 1,3 millió forintról 2 millió forintra emelkedik a támogatás.

3 gyermek esetén 5 millió forint

A falusi CSOK esetében is marad viszont az idén bevezetett szigorítás, miszerint nem vehető igénybe a teljes összegű támogatás, ha az igénylő az általa öt éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát vásárolná vissza vele,

Magyarország több mint 3170 települése közül egyébként 2629 tartozik azok körébe, amelyeken a Falusi CSOK igénybe vehető. A támogatási rendszer jelenlegi iránya alapján viszont simán elképzelhető, hogy a települések listája tovább bővül.

A Falusi CSOK-nál a használt ingatlanok esetében is a máshol csak az új lakásokra igényelhető támogatási összegek állnak rendelkezésre, vagyis két gyereknél 2,6 millió, háromnál pedig 10 millió forint a vissza nem térítendő támogatás összege, azzal a kitétellel, hogy az összeg legfeljebb fele fordítható vásárlásra, a másik felét pedig az ingatlan korszerűsítésére, bővítésére kell elkölteni.