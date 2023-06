Egyre mélyebben a zsebbe kell nyúlni egy utazásért: ki engedheti meg magának ezt a luxust?

A 2019-es rekordévet követően, a 2020-as mélypont után folyamatos javulást figyelhettünk meg a turizmusban az újra nyitással. Európában a visszarendeződés vegyes képet mutat, az előfoglalások száma jónak ígérkezik, de az energiaköltségek és az infláció miatt természetes lassulás észlelhető. Emellett az orosz és kínai turisták hiánya is erősen érezteti a hatását.

A 2019-es rekordévet követően, a 2020-as mélypont után folyamatos javulást figyelhettünk meg az újra nyitással, a félelem leküzdésével, valamint a járvány visszaszorulásával párhuzamosan. Globálisan a kereskedelmi légi forgalom (a repülőjáratok száma) 2022-ben még 15-20 százalékkal maradt el a 2019-es szintektől, 2023 áprilistól azonban már meghaladja azt a Flightradar adatai alapján.

A visszarendeződés mértékében természetesen jelentős eltéréseket tapasztalhatunk mind a világ különböző régiói, mind pedig az európai országok között - írta meg a Hold. Európára szűkítve az elemzést, szintén vegyes képet figyelhetünk meg. Bár a kontinens átlagában a turisták száma már elérte a 2019-es érték 91 százalékát, a teljesítmény mögött jelentős a szórás. Az eltérések hátterében számos tényező húzódik meg, ezek egyike a kínai turisták hiánya, ami legjelentősebben a Olaszországot érintette.

Felmerülhet még a kieső orosz és ukrán turisták hatása is. Tavaly 90 százalékkal csökkent az orosz utazók száma, ami nem meglepő módon következménye a drága, hosszadalmas és csak néhány úticéllal elérhető repülőjáratoknak. Bár a Covid-járványt már gyakorlatilag magunk mögött hagytuk, hiszen a WHO is hivatalosan bejelentette, hogy a pandémia véget ért, a sötét felhők nem tűntek el maradéktalanul.

Drágább lett az utazás, mint amit megszokhattunk, ez pedig egy újabb visszatartó erőként jelenhet meg a most következő nyári szezonban. Az emelkedő árak hátterében többek között a tavaly kirobbant energiaválság elhúzódó hatásai, a járvány miatt rosszabb megítélésű szezonális munkahelyeken tapasztalható munkaerőhiány és bizonyos desztinációk esetében a hirtelen megjelenő kereslet húzódnak. Az utazás során felmerülő költségtételeket figyelembe véve (repülőjegy, szállás, étkezés, autóbérlés)

A trendek alapján tehát inkább az mondható el, hogy a magas infláció ellenére is erős lesz a szezon, bár azt nem tudhatjuk, hogy a stagnáló árak esetén miként alakult volna a kereslet. Az biztos, hogy ha nem lett volna világjárvány, akkor 2019-től kezdve egy folyamatosan növekvő turizmus szektort láthattunk volt, vagyis ahhoz, hogy a pandémia okozta elmaradást valóban legyőzze az iparág, a cél a 2019-esnél magasabb forgalom kellene, hogy legyen.