Veszélyes halakat fogtak ki a Balatonnál: nagy baj lehet, ha nem állítják meg őket

A Balatont is elérhetik az inváziós halfajok, amelyek a Hévízi-termáltónál már csaknem átvették az uralmat. A szakértő szerint vannak olyan akváriumi haltenyésztők, akik direkt engedik el a halakat, hogy a természetes vízben költségmentesen fel tudják őket nevelni, majd jelentős haszonnal értékesíteni.

Egyre több különleges trópusi halak találnak a Hévízi-termáltóban és annak kifolyójában, viszont ezek hiába szépek, óriási kárt okozhatnak - hangzott el az RTL Fókusz című műsorában. A vízterület azért is kedvez ezeknek a halaknak, mert télen sem fagy be, a víz egész évben meleg. Az utóbbi években a trópusi példányok (mint például a citrom- vagy jaguársügér) teljesen átvették az uralmat a kifolyóban, és a vízterület ökoszisztémáját átalakították. De nagy problémát okozhat az amúrgéb is, amely Ázsiából érkezett a magyar folyókba, és veszélyezteti az őshonos fajokat.

Vannak bizony olyan akváriumi haltenyésztők, akik szándékosan helyeznek ki bizonyos fajokat annak érdekében, hogy a természetes vízben költségmentesen fel tudják őket nevelni, majd jelentős haszonnal értékesíteni

– mondta Ferincz Árpád, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Mate) Természetesvízi Halökológiai Tanszékének vezetője. A riport szerint egy-két jaguársügér már a Zaláig is eljutott, így könnyen lehet, hogy a Balatont is elérhetik ezek az inváziós fajok.