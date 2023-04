Érvényben a narancs-riasztás, érkezik az ítéletidő: ezek a megyék nem ússzák meg a vihart

Zivatarok és esőzések miatt adott ki riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint a nyugati országrészben várható keményebb esőzés, zivatar.

Az ország nyugati felén borult idő várható, keletebbre viszont rövidebb-hosszabb időszakokra is előbukkanhat a nap, estig a Dunántúlon valószínű többfelé eső, a nyugati tájakon nagyobb mennyiség is eshet, estétől már keletebbre is lehet záporos jellegű csapadék - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A légmozgás többnyire élénk vagy mérsékelt lesz, a Nyugat-Dunántúlon viszont megerősödhet az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de a tartósan borult, csapadékos nyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lesz. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kiadták a riasztást

A figyelmeztető előrejelzés szerint csütörtökön reggel nyugat felől csapadékzóna érkezik, melyből csütörtök éjfélig a Nyugat-Dunántúlon tartós, áztató eső várható, területi átlagban 20 mm-t meghaladó, helyenként akár 30 mm-t is megközelítő csapadékmennyiséggel. Ezért csütörtökre több emgyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

Pénteken folytatódik a csapadékos idő, nyugaton további kiadós (újabb 20-30 mm-t meghaladó mennyiségű) eső várható. Csütörtökön az esti óráktól a záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat, melyekhez elsősorban intenzív csapadék (10-20 mm), átmeneti szélerősödés (~50-60 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1 cm) társulhat. Péntekre a nyugati megyékre narancssárga riasztást adtak ki az eső miatt.