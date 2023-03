Ősi turisztikai élmény dobbanthat nagyot Magyarországon 2023-ban: sokan várnak erre

Nagy lendülettel készül 2023-ra a Magyar Kempingszövetség – írja a turizmus.com, akik megjegyzik, egyelőre kevés a minősített kemping hazánkban, de a tervek szerint ezek száma nőni fog.

Magyarországon jelenleg 330 kemping működik, viszont a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. szerint mindössze 30 rendelkezik minősítéssel, és ezek közül is csak egy 5 csillaggal. Pedig a testület egyik irodavezetője szerint az első minősítés ingyenes. A múlt héten tartott szövetségi eseményen felszólalt H. Horváth Orsolya, a Promo Zone Trend Kft. turisztikai és marketing szakértője, aki az online jelenlét fontosságát hangsúlyozta. Fontos változás lesz az is, hogy a empingeket is érinti majd a 2024. január 1-jétől érvénybe lépő betétdíjas visszaváltás – üveg- és PET-palack, alumínium dobozok esetén, ami új kihívást jelent.