Így húzzák le a magyar turistákat a repjegy-nepperek: csúnyán ráfizet, aki benézi

Az utazás demokratizálódásával egyre többeknek kerül elérhető közelségbe a nagyvilág: ma már évente kétszer, háromszor repülni egyáltalán nem kirívó eset, hiszen pár ezer forintért vehetünk jegyet fapados járatokra. Aki szeret utazni, az biztosan gyakran nézegeti az olcsó repülőjegyeket, sokaknak ez már szinte hobbi, ám érdemes óvatosan kezelni bizonyos ajánlatokat. Az utóbbi időben ugyanis három olyan eset is a tudomásunkra jutott, amikor nagyon ráfaragtak az utasok: van aki csak pár ezer forintot bukott, de akadt olyan is, aki százezreket. Dr. Neiger Kata ügyvéd, turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó segítségével bogoztuk ki ezeket az eseteket.

Hiába rohan az infláció, hiába nőnek folyamatosan az árak, az utazás iránti vágy nem szűnik az emberekben: ez támasztják alá a tavalyi év frissen közzétett adatai is. És nem csak a közeli desztinációk népszerűek, de a távolabbi, repülős helyszíneké is. A világjárvány után mint ketrecből szabadult oroszlánok a nyers húsra, úgy vetették rá magukat az európaiak, köztük a magyarok is az utazási ajánlatokra.

Aki szeret utazni, az biztosan gyakran nézegeti az olcsó repülőjegyeket, sokaknak ez már szinte hobbi, ám érdemes óvatosan kezelni bizonyos ajánlatokat. A fapados légitársaság szolgáltatásainak igénybevétele szuper módja lehet annak, hogy pénzt takarítsunk meg utazáskor, különösen, ha tudjuk, milyen rejtett költségekre kell figyelni foglaláskor. Persze a túl gyakori böngészéssel is óvatosnak kell lenni: sok keresőmotor és foglalási oldal tárolja az korábbi keresési előzményeinket, így az árak változhatnak aszerint, hogy mit böngésztünk korábban. Ennek elkerülése érdekében a repülőjegy foglalása előtt mindenképpen kapcsoljuk inkognitóba az internetes böngészőt. További tippeket ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze.

De a legjobb tipp mind közül mégis az, hogy csak megbízható partneren, oldalon keresztül vásároljunk – ez mondjuk nem csak a repülőjegyekre, de minden másra is igaz! Legjobb, ha az közvetlenül az elsődleges szolgáltatón keresztül.

Pár ezer innen, pár tízezer onnan

Sok történetet hallani, olvasói levelek is érkeztek hozzánk a témában, melyben arról panaszkodtak az utazók, hogy egy utazásközvetítő, jellemzően online repjegyfoglalási oldal, milyen változatos módszerekkel csippant le tőlük néha csak pár ezer forintot, néha azonban 15-20 ezret is akár. Egy olvasónktól egy ilyen oldal, több pénzt vont le végül, mint amennyi az utolsó ellenőrzési ponton fel volt tüntetve, hanem 6 ezer forinttal többet. De olyan történet is eljutott szerkesztőségünkbe, amikor szintén online közvetítő oldalon keresztül megvásárolt extra, 20 kg-os csomag tűnt el a kosárból fizetés után, és újra meg kellett vennie az utazónak. Ez 20 ezer forintjába került.

Egy olvasónk, Eszter, pedig a következő történetet írta le nekünk: 5 főre foglaltam repülőjegyet online közvetítőn keresztül, és nem kötöttem rá plusz biztosítást, ami drágább volt 1 útra, mint oda-vissza a repjegy. De az történt, hogy átrakta a Ryanair a gép indulását estére, ami nekünk nem volt jó. Jeleztem az ügyfélszolgálatnak, hogy nem jó nekem akkor, szeretném, hogy átrakjak 1 nappal korábbra az indulást. Közölték velem irdatlan mennyiségű üzenetváltás után, hogy nem lehet, csak törölhetem mind a 2 járatot, és ez esetben 5 főre kapok 10 euró visszatérítést. Mondanom sem kell, nem 1 euróba kerültek a jegyeink.

Van megoldás?

A bosszankodáson kívül ilyen esetekben mit tehetünk? Hogy tisztábban lássunk, megkérdeztünk egy szakértőt, aki részletesen elmagyarázza a helyzetet, sőt, megoldási javaslata is van.

„Tegyük fel, hogy magyar utazó szeretne utazni, és választ egy „jól hangzó” online közvetítőt, ahol repülőjegyeket foglalhat. De az utas nem figyel arra, hogy ez a közvetítő cég hol van bejegyezve, milyen általános szerződési feltételekkel dolgozik, és így az utasnak milyen szabályokra kell figyelnie. Ebben az esetben előfordulhat, hogy ha problémába ütközik az utas, akkor nemcsak a légitársaság feltételeinek kell megfelelnie, amit értelemszerűen elfogad a repjegy megvásárlásával, hanem az online közvetítő cég által támasztott feltételeknek is meg kell felelni. A többféle ÁSZF miatt mindenképpen nehezebb - jogi szempontból - egy ilyen esetben a befizetett összeg visszaigénylése” - tájékoztatta a Pénzcentrumot dr. Neiger Kata ügyvéd, turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó, hozzátette:

én is alá tudom támasztani, hogy ha nem okoz nehézséget, akkor közvetlenül a légitársaság oldalán foglaljanak, mert ott egy az egyben jön létre a szerződés a légitársaság és az utas között.

Vegyünk egy egyszerű esetet: szeretnék elutazni Milánóba, lefoglalom a jegyet valamelyik online közvetítőoldalon, mondjuk a Wizz Air járatával repülnék. Kifizetem a jegyet, az online közvetítőoldal levonja a jutalékot és a fennmaradó részt továbbutalja a társaságnak a közöttük lévő szerződés alapján. Abban az esetben, ha bármi probléma felmerül – például a menetrend módosul -, már nem biztos, hogy az információk gördülékenyen továbbítódnak.

Egyes közvetítők vállalják, hogy tájékoztatják az utast például menetrendváltozás esetén, de ha egy személlyel több van ebben a láncolatban, mint az feltétlenül szükséges, könnyebben előfordulhatnak hibák, és nagyobb eséllyel kallódhatnak el a fontos információk és az utas probléma esetén nem tudja megtenni a szükséges nyilatkozatokat a légitársaság felé

- magyarázza a szakértő. Ha megérkezik az információ, mert akár a légitársaság közvetlenül, akár a közvetítő megadja a menetrend módosítással kapcsolatos tájékoztatást az utasnak, és az utas azt választja, hogy mégsem akar utazni, kéri vissza a jegy árát, ez esetben nagyon sokszor előfordul, hogy a légitársaság a fennálló szerződés alapján nem közvetlenül az utasnak utal, hanem a közvetítőnek, akinek aztán a jutalékkal növelt összeget kellene visszautalnia az utas részére.

Ez megint csak egy hosszabb út, emberek dolgoznak a folyamatban, tömeges lemondásnál (például egy előre bejelentett sztárjk esetén) előfordulhat munkafolyamatok feltorlódása és a pénz visszautalása könnyen „csúszhat”. A légitársaság persze felteszi ilyen esetben a kezét: én visszautaltam!, az online közvetítőt pedig interneten nehezebb elérni, sokszor mélyen hallgat.

De panasz esetén gyakori az is, hogy az utas nem is tudja, hova forduljon. A közvetítő cég feltételei között általában szerepel, hogy panasz esetén hozzájuk kell fordulni, és ha az utas a légitársasághoz fordul, a közvetítő cég szemszögéből megsértette a szerződési feltételeket, és a közvetítő céggel szembeni fellépést ez nehezítheti.

Arra a kérdésre, hogy utazási irodán keresztül érdemes-e repülőjegyet venni, dr. Neiger Kata azt válaszolta, hogy akinek van már jó tapasztalata egy utazási irodával, őket is megbízhatja, hogy foglaljanak repülőjegyet – ez is gyakori.

Egy Magyarországon bejegyzett közvetítőcég közreműködése esetén a felmerülő vitás kérdések megoldása és a hibák kiküszöbölése sokkal olajozottabban működhet, hiszen itt vannak „helyben”, nem online, az internet valamelyik kis szegletében elbújva dolgoznak. Amennyiben segítségére szorulunk egy bonyolultabb repjegyfoglalás során, én mindenképpen magyar utazási iroda szolgáltatását venném igénybe, mert rendszeresen foglalnak repülőjegyeket, ismerik a légitársaságok szolgáltatásait és az utasok által jellemzően feltett kérdéseket és azok megoldását. Magyarországon is működik repülőjegyközvetítő szolgáltató, nyilván az ő munkájukban is lehet hiba, de őket azért egyszerűbb elérni egy magyar utasnak jogvita esetén is.

Pereljek? Ne pereljek?

Probléma esetén, ha a közvetítő EU tagállamban bejegyzett vállalkozás, és ha nem cégként, hanem magánemberként foglalunk, akkor nem kell a közvetítő cég székhelyén, hanem főszabály szerint lehet Magyarországon pert indítani – magyarázza a lehetőségeket az utazásjogi szakértő.

Mindenképpen azt tanácsolom, hogy vita és néhány levélváltást követően érdemes határon átnyúló vitarendezést megpróbálni, odafigyelve a határidőkre - hiszen minden peres igénynek van elévülési ideje. Amennyiben úgy érezzük, hogy átvertek minket, és nem a légitársasággal van gond, akkor érdemes első lépésként jogi felszólítást küldeni. De azt hozzá kell tennem, hogy ezek a külföldi cégek általában egy magyar ügyvédi levéltől nem szoktak megijedni

Kitért még arra is, hogy a határon átnyúló jogviták esetén úgynevezett EU fizetési meghagyás benyújtására van még lehetőség, ha nincs magyar székhelye a közvetítő cégnek. Ha ez az EU fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, mehet a végrehajtás, de ha nem emelkedik jogerőre, hanem perré alakul, akkor Magyarországon lehet a pert lefolytatni.

Ehhez feltétlenül olyan ügyvéd szaktudására van szükség, aki nemcsak az általános polgárjogi kérdéseket és szabályokat ismeri, hanem tisztában van az utazási szerződéssel, az utazásközvetítéssel és a légi személyszállítással kapcsolatos specialitásokkal is. Egyszer valakinek végig kell menni ezen az úton!

Persze előfordulhat, hogy a problémás cég székhelye szerinti országban van vagy volt már olyan eljárás, ami utat mutathatna a vitás kérdésben, és egyszerűsítené a vita lezárását. Az EU Bíróságának ítéletei is ilyenek lehetnek, mert egyes kérdésekben hozzájuk is lehet fordulni és ez a bíróság sokszor csak utal egy korábbi döntésére, ha egy hasonló kérdésben már hoztak egy iránymutató döntést.

Hozzá kell még tenni, hogy egy ilyen típusú jogvitánál nyilván előfordulhat, hogy magasak lesznek például az ügyvédi költségek, ahhoz képest, hogy kicsi a pertárgyérték, de pernyertesség esetén a bíróság ítéletében kötelezi az alperest a költségek megfizetésére, így utólag a megelőlegezett költség megtérül. Ha több utasnak van hasonló problémája, érdemesebb nekik együtt indítani egy ilyen típusú ügyet

– tanácsolja dr. Neiger Kata.