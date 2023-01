Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 8.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2023. január 8.

Névnap

Gyöngyvér

Deviza árfolyam

EUR: 394.4 Ft

CHF: 399.33 Ft

GBP: 448.09 Ft

USD: 370.46 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2023. január 7.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

20, 58, 72, 80, 90

Joker: 679225

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 14 db

3-as találat: 1545 db

2-es találat: 49132 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10775 Ft

MOL: 2648 Ft

RICHTER: 8420 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.09: Nagyrészt borult lesz az ég, de reggel a Tiszántúlon még szakadozottabb lehet a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor. A déli, majd a Dunántúlon az északi, északnyugati szél több helyütt megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul, délkeleten lesz enyhébb, északkeleten hűvösebb az idő.

2023.01.10: Előbb a Dunántúlon, majd a középső országrészben is felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti megyék estig még borultak maradhatnak. Reggeltől inkább a Dunától keletre eshet még többfelé, majd ott is egyre kevesebb helyen valószínű eső, zápor. Az északi hegycsúcsokon halmazállapotot is válthat a csapadék. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon sokfelé viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A felhős időjárásnak és a légmozgásnak köszönhetően a levegőminőség kedvező tendenciája valószínű. A légszennyező anyagok koncentrációja jellemzően nem éri el az egészségügyi határértéket. (2023.01.08. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár front nincs, az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés tapasztalható. (2023.01.08)

