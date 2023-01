Semmi parasztvakítás, csak japános kényelem: teszten a rejtőzködő gazdagok Lexusa

Nem tolja az arcodba, hogy mennyibe kerül, viszont kényelmes, és 6 liter alatt el lehet vele járni - nagyjából így lehet leírni a Lexus NX 350h-t, amelynek a fullextrás változatát teszteltük. A csúcsmodell árcédulája vaskos, de cserébe a visszafogott luxus mellé elég kedvező fogyasztás is társul.

A mostani benzinhelyzetben nem csak a zöld rendszámos autókat éri meg hajtani, egy hatékony hibrid-rendszer is ugyanolyan megérős tud lenni, mint a villanyosok, plug-in hibridek. Márpedig a Toyota hajtáslánca legendásan hatékony, így történhet meg, hogy tesztünk mostani alanya, a Lexus NX 350h a maga majdnem két tonnájával, ésszerűen hajtva nem eszik többet 6-6,5 liternél - sőt, autópályán, tempomattal az 5-össel kezdődő fogyasztás sem elképzelhetetlen. Nagytestvére, a plug-in hibrid NX 450h+ is járt már nálunk teszten, arról itt tudsz olvasni.

Mindez nem egy csúcsra hegyezett, 1-1,5 literes turbómotorral, hanem egy 2,5-össel. A rendszer egy 1,6 kWh kapacitású akkupakkal dolgozik, elinduláskor gyakorlatilag mindig elektromos módba kapcsol, és ameddig éppen bírja a kraft, 50 km/óráig igyekszik így is mozgatni a gépet. A benzines és az elektromos hajtás közötti átváltást pedig szinte meg sem érezni: a régebbi hibridek problémája volt a túlzott motorbőgetés, ám az NX-ben. Ahogyan a gázreakció tekintetében is mindegy, hogy éppen melyik erőforrás hajtja az autót.

Nem hivalkodik

Nem teljesen objektív felmérésem szerint a legtöbbeknek azért tetszik ez a Lexus, mert kívülről szemlélve nagyjából megmondhatatlan, hogy egy 30 milliós autóban ülsz. Ellenben például a német luxusmárkákkal. Oldalról hozza a megszokott SUV-formavilágot, de azért a Lexustól már megszokott, homokóra alakú hűtőrács és a pipa alakú, Quad-LED fényszórók már valamit sejtetnek abból, hogy ez bizony nem a belépő-kategória.

A csomagtér 555 literes, síkpadlós, az ajtaja elektromosan nyílik-csukódik, úgyhogy sok dolgot lehet igen könnyen beleszuszmákolni. Ha ez a hely sem lenne elég, akkor több mint 1400 literre bővíthető a raktér az ülések lehajtásával. A Lexus az összes zárat elektronikusra csinálta, magyarul a kilincsek már kvázi dísznek vannak, egy-egy mikrokapcsoló nyitja és zárja az ajtókat. Belülről ez egy kis megszokást igényel, mert a kilincset nyomni kell a kényelmes kijutás érdekében.

Belül érezni: ez nem olcsó

A beltér anyaghasználata, kidolgozottsága pontosan olyan, amit az ember elvárna egy prémiumautótól: mondjuk ki, egy drága autóban érezzük magunkat, ami így is van rendjén, hiszen az NX valóban nem olcsó - de erről majd később. A kényelmes, fűthető hátsóüléseken három ember is viszonylag kényelmesen elfér még akkor is, ha az első üléseken 190 centis emberek ülnek. Elöl a fotelek hűtenek-fűtenek, elektromosan a szélrózsa minden irányába mozognak, a megfelelő beállítást megtalálva akár egyhuzamban is le lehet tolni 500 kilométert, nem fárad ki az ember. Az óriási napfénytető pedig megéri a 700 ezer forintos felárat, ha már lúd, akkor legyen kövér!

A szélvédőre kivetített képernyő informatív, még a mostanában alacsonyan lemenő/felkelő napfényben is kiválóan látható, és a kormányon lévő, érintésérzékeny gombok funkcióit is megjeleníti, hogy le se kelljen nézni, tudod, melyik mit csinál. Ha már gombok: a Lexusnak nagyjából sikerült megtalálni az egyensúlyt a fizikai és a digitális gombok között: a vezetési módokat és az ablakfűtést is rendes nyomógombon/tekerentyűn lehet kiválasztani, ahogy a kameraképet is gombbal hozhatjuk elő, a klímahőfokot is tekerővel állíthatjuk - a kijelzőbe integrált megoldás elég menőn néz ki!

Viszont a ventillátor sebességét és a befúvás irányát már az érintőképernyőn kell állítgatni. De legalább nem kell ehhez egy bonyolult menüben bolyongani, mert a felület mindig megjelenik, ahogy az ülésfűtés-hűtés vezérlője is.

Hála a jó égnek a fránya lakkfekete díszítőelemeket is sikerült nagyjából száműzni. Csak a középkonzolon találni belple, a váltó és a módválasztó környékén, úgyhogy azért még mindig szépen össze lehet taperolni.

És ha már szoftver: a 14 colos nagyképernyőn szaggatásmentesen fut, simán megy az Apple CarPlay meg az Android Autó is. A 17 hangszórós Mark Levinson hangrendszer bődületesen szól, az erre érzékenyeknek sem lehet egy szava sem. A kamerák képe teljesen jó, a 260 fokos rendszer remek szolgálatot tesz parkoláskor, vagy ha mondjuk egy szűkös kapun kell kimanővereznünk.

Na, de mennyibe is kerül?

Összességében az Lexus NX 350h hozza a prémium jóságot, a kitűnő zajszigetelést és azt a kényelmet, amit az ember elvárna ebben a kategóriában. Mindezt anélkül, hogy feltűnően az arcodba tolná, hogy mennyibe is kerül mindez.

Márpedig sokba: a Luxury Top (a katalógusban immár Luxury Plus) felszereltségű, fullextrás tesztautónk alapára 28 900 000 forint, ehhez jön még hozzá a panorámatető 700 ezerért, illetve a metálfény 400 ezer forintért. Így pedig a jelenleg érvényes árakon ez kereken 30 millió forintra jön ki. Ha valakinek van ennyi pénze kocsira, akkor talán élete legjobban elköltött 30 milliája lehet az NX.

Legkevesebb 19 100 000 forintért juthatunk hozzá ehhez a modellhez. Ekkor nélkülöznünk kell többek között a bőrüléseket, a motoros üléseket, a nagy kijelzőt (csak egy 9,8 collos jár hozzá alapból), a 20-as kerekeket 18-asra kell váltanunk. Viszont a LED-fényszóró és a tolatóamera alapfelszereltség, ahogy a fűthető tükör és a vezetésbiztonsági elektronika is. Viszont az Elegance Pure csomaghoz nem lehet napfénytetőt rendelni, szóval, ha valakinek az fontos, akkor nem az alapverziót kell választania. Ami viszont a lényeg: a hajtáslánc ugyanaz, mint a tesztautónkban volt.