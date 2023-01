Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 4.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2023. január 4., szerda.

Névnap

Titusz, Leona

Deviza árfolyam

EUR: 400.06 Ft

CHF: 405.66 Ft

GBP: 453.56 Ft

USD: 378.4 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 10430 Ft

MOL: 2650 Ft

RICHTER: 8295 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.05: Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, ugyanakkor ködfoltok, rétegfelhőzet is előfordulhat, elsősorban délnyugaton. Helyenként előfordulhat szitálás, illetve kisebb eső, zápor. A délnyugati, majd nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, egy-egy viharos széllökésre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között valószínű.

2023.01.06: Többnyire gyengén vagy közepesen felhős ég mellett elsősorban északkeleten lehetnek erősen felhős, borult, ködös tájak. Számottevő csapadék nem várható. A nyugati, majd délnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7, 12 fok között, északkeleten 5, 6 fok körül alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A PM10 koncentrációja átmenetileg ugyan az egészségügyi határérték fölé emelkedhet, de napi átlagban jellemezően alatta alakul az értéke. (2023.01.04. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez a legtöbb frontérzékeny esetében fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (2023.01.04)

