Fontos dolog derült ki a gyermekek oltásáról Magyarországon: ez tényleg mindent megváltoztat?

A bárányhimlő elleni védőoltás 2019 szeptemberétől kötelező kisbabák számára. Amióta a gyermekek immunizálása megkezdődött, drasztikusan csökkent a megbetegedés előfordulása a teljes lakosság körében. Megvizsgáltuk a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, milyen hatással lehetett az oltás a bárányhimlő visszaszorításában: 2013-tól 2019-ig átlagosan 33 ezer megbetegedés történt egy évben, 2020-ra az esetszámok 13 600-ra, 2021-ben 10 ezerre estek vissza.

A bárányhimlő elleni kötelező védőoltás 2019. szeptembertől került bevezetésre a Nemzeti immunizációs program keretében. A 13 hónapos kort betöltött gyermekek oltását ekkor kezdték meg, amely nagy hatással volt a megbetegedés előfordulására az egész országban, a teljes lakosság körében. A 2019-es számokra még nem volt valószínűleg hatással az oltás megkezdése az év utolsó 4 hónapjában, a további években viszont tagadhatatlan a hatása.

A bárányhimlő (varicella) egy igen fertőző betegség, melyet az alfa-herpeszvírusok alcsaládjába sorolt Varicella-zoster vírus (egyéb megnevezése: Humán herpeszvírus 8, HHV-8) okoz. Az esetek többségében a betegség gyermekkorban lezajlik, de felnőttek is elkaphatják a fertőzést - írja tájékoztatójában a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Legjellemzőbb tünete az igen viszkető bőrkiütés, mely pörkösödésig fertőzőképes. Az esetek jelentős részében spontán gyógyul, főként a gyermekek általában szövődménymentesen, probléma nélkül felépülnek a bárányhimlőből. Azonban az esetek 10 százalékában kialakulhatnak szövődmények, ráadásul a vírus viszont általában egy életre a szervezetben marad egyes idegdúcokban. Így a korábban bárányhimlőt okozó vírus legyengült immunrendszer esetén újra aktiválódhat, mely övsömört okozhat. A bárányhimlő elleni védőoltással megelőzhetők a bárányhimlő fentebb részletezett súlyos szövődményei és a későbbi életszakaszban jelentkező övsömört is - írják.

Az NNK tájékoztatói 2013-ig mennek vissza arra vonatkozóan, hány megbetegedés történt az adott évben. Az adatok alapján 2013 és 2019 között nagyjából átlagosan 33 ezer bárányhimlő megbetegedést jelentettek. 2020-ra és 2021-re ez a szám lényegesen csökken, amely feltehetően a kötelező gyerekkori oltás bevezetésével is összefüggésben áll:

Természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a koronavírus világjárvány hatására hozott egészségügyi és egyéb intézkedések is szerepet játszhatnak a betegség visszaszorításában. A covid-fertőzés megelőzése érdekében szigorúbb higiénés szabályos, nagyobb elővigyázatosság a bárányhimlő vírus terjedését is gátolhatta, ezen felül a kisgyermekek is kevesebbet voltak közösségben, ahol a leggyakrabban fordul elő és legkönnyebben terjed tovább a bárányhimlő. A covid-hatás viszont valószínűleg önmagában, a védőoltás kötelezővé tétele nélkül, nem hozott volna ilyen visszaesést. A következő években, évtizedben feltehetően tovább csökken majd a bejelentett megbetegedések száma.

Az adatokból látható, hogy a bárányhimlő szezonális előfordulása is jóval mérsékeltebb volt, mint a védőoltás bevezetése előtt. 2017-ben tavasszal magasan tetőzött az esetszám, és hónapokig a csúcson volt, 2021-ben a téli/tavaszi időszak nem emelkedett ki ilyen meredeken:

Az NNK az előfordulásokat megyei bontásban is közli. Amíg 2017-ben még nyolc megyében is 400 felett volt a 100 ezer lakosra jutó előfordulás, a 200 főt pedig mindenhol meghaladta, 2021-re mindössze két megyében volt 200 fő felett a 100 ezer lakosra jutó esetszám.

Az oltással visszaszorítható a megbetegedés

A legelső, és egyben utolsó adat a varicella oltásról pedig 2021-ből való: összesen 87 129 fő volt oltásra kötelezett, az átoltottság pedig 99,6%-os volt a kijelölt korosztályban. Ez azért is nagyon fontos, mert nem csak abban a korosztályban nőhet az oltottság, ahol kötelezővé tették: magas arány esetén a nagyobb gyermekek oltatása is elterjedhet. Ezért viszont fizetni kell: az oltóközpontban a bárányhimlő elleni oltásért jelenleg 11 ezer forintot.

A bárányhimlő oltás még csak pár éve kötelező, hatását majd hosszú távon lesz érdemes megvizsgálni. Viszont a hosszú ideje kötelező gyermekkori oltások - mint pl. a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz, a gyermekbénulás, a tuberkulózis, a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni vakcinák - esetében már megfigyelhető: sikeresen szorították vissza a komoly, súlyos szövődményeket okozó fertőző betegségeket.

A jelenlegi oltási ajánlás szerint a varicella oltást 13 hónaposan kapják meg a gyermekek, majd 16 hónapos korukban az emlékeztető oltást. Idővel a bárányhimlő éppúgy visszaszorulhat az egész lakosság körében, nemcsak a gyerekeknél, mint akár a szamárköhögés vagy a kanyaró.