Hivatalos: legendás show tér vissza az RTL-re, rengetegen várták már

Január 8-án, vasárnap 19 órakor vadonatúj évaddal jelentkezik a Cápák között című üzleti showműsor az RTL-en. A mostani, ötödik évadra a műsor kinőtte magát, és nem csupán szórakoztat, de komoly eredményeket is fel tud mutatni, egyfajta egyedi ökoszisztéma alakult ki körülötte: olyan együttműködések valósultak meg, melyek amúgy nem jöhettek volna létre. Máté Krisztina, a műsor producere nagyon örül neki, hogy a Cápák között túlmutat egy tévéműsor lehetőségein - árulta el a Pénzcentrumnak.

De az üzleti showműsor mára kinőtte magát, és nem csupán szórakoztat, de komoly eredményeket is fel tud mutatni, egyfajta egyedi ökoszisztéma alakult ki körülötte, olyan együttműködések valósultak meg, melyek amúgy nem jöhettek volna létre.

Elsősorban tévéműsort készítünk, ennek a sikernek a mércéje, ha nézik és szeretik az emberek. De igen, így van, ahogy állítod. Amikor elkezdtük, öt évaddal ezelőtt, nem álmodhattunk arról, hogy ez a kérdés egyáltalán elhangozhat. Büszkék vagyunk rá, hogy a partnereink valóban részesei ennek az ökoszisztémának, a sajátjukként gondozzák a közös céljainkat, a műsor után is segítik a vállalkozásokat, de talán még különlegesebb, hogy egyre többször előfordul, hogy a partnerek egymással is fuzionálnak már, sőt, a vállalkozások, amelyek a Cápák előtt szerepeltek, az adások után és közös termékeket hoznak létre, segítik egymást. Mondok példát: a Chilliyardnak van olyan almaszószos chutney-ja, a amely a Simon gyümölccsel közös termék, de a Simon gyümölcsnek is van olyan almaszirma, amely a Demeter Chocolate-tal és a Chilliyarddal közös chlilys-csokis édesség. És a példa nem egyedi!

– mondta el a Pénzcentrumnak Máté Kriszta, a Cápák Között producere.

Arra a kérdésre, hogy ez jelentheti-e, hogy a magyar gazdaságnak szüksége lenne több ehhez hasonló kezdeményezésre, olyan fórumokra, ahol egymásra találhatnak a befektetők és a vállalkozók, azt válaszolta, hogy ezt nem tiszte megítélni:

a Cápák között az RTL-en komoly lehetőség erre, de biztos nem az egyetlen fórum. Nem titkoljuk, nagyon örülök annak, hogy a Cápák között túlmutat egy tévéműsor lehetőségein, hogy olyan embereket is leültet a tévé elé, akik máshol is találnának szórakozást. Büszkeség, hogy úgy gondol az üzleti közeg a műsorra, komoly szerepe van az edukációban, lendít a vállalkozói kedven, tudatosabbá teszi a vállalkozókat. Ha az ötödik évadot még többen nézik vasárnap esténként, mint a korábbiakat, biztos tovább nőhet az üzleti jelentősége is.

Töretlen a vállalkozói kedv itthon

De a műsor támogató partnerei is elkötelezettek a haza vállalkozások támogatásában:

A K&H, már a műsor kezdete óta stratégiai partnere az üzleti shownak, és ezzel nem vagyunk egyedül. Úgy gondoljuk, hogy a műsor támogató partnerei mindannyian elkötelezettek a vállalkozások sikereinek támogatása mellett és valódi segítséget nyújthatnak az induláshoz és a szintlépéshez. Az évek során számos más partnerrel működtünk együtt, azért, hogy olyan értéket teremthessünk, gondolva itt vállalkozóknak szóló videós tartalmakra, amik a műsorban látottak mélyebb megértését és a leendő jelentkezők tudatos felkészülését támogatták, rendezvények szervezésére vagy akár a hazai termelő cégeket segítő termékversenyre és finanszírozási megoldásokra, melyek a vállalkozások további sikereiért vannak és amelyeknek alapját a műsor kapcsán kialakult ismeretségek és a közös értékek adják

– mondta el Pénzcentrumnak Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője, majd hozzátette,

Úgy látjuk, hogy a gyorsan változó gazdasági környezet és a számos kihívás ellenére a hazai vállalkozói kedv töretlen, a vállalkozói számlanyitások számában legalábbis ezt látjuk. A lelkesedés és a nyitottság tehát adott, már csak olyan fórumok kellenek, ahol a vállalkozók anyagi segítséget kaphatnak a terveik megvalósításához. Ehhez a befektetés lehet az egyik út, például angyal- vagy intézményi befektetőkön keresztül. Mi is számos ilyen kapcsolatot segítettünk már elő inkubációs programunkon keresztül, ahol a korai fázisban lévő startupoknak tudunk segíteni kapcsolati hálózattal, mentortámogatással, közösségi irodával és digitális szolgáltatásokkal. Emellett a banki hitel lehetőségét sem szabad elvetni, mert nem minden esetben a tőkebefektetés a legjobb megoldás.

