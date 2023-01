Igazi roham indult a magyar mozikban: 10 perc alatt kapkodják el a jegyeket erre a filmre minden héten

Már második hete tarol a mozikban James Cameron új filmje, az Avatar: A víz útja. A folytatás, amelyre 13 évet kellett várni, 2022. december 15-én került a magyar mozikba, azóta már megközelítette a milliárdos összbevételt. Már több mint 453 ezer jegyet váltottak rá, sokan 3D-ben, hiszen ebben a filmben sokkal inkább a látványon, mint a történeten van a hangsúly. Az IMAX 3D hétvégi vetítéseire pedig szabályosan elkapkodják a jegyeket: a legnépszerűbb mozikban és időpontokra 10 perc sem kell, hogy beteljen a terem - pedig a foglalás hétfőn este 10 órakkor nyílik meg.

Ahogy arról beszámoltunk az első héten, amikor az Avatar folytatása debütált, összesen 319 746 jegyet adtak el a magyar mozikban, melynek háromnegyedét 75,7 százalékát vitte el az új James Cameron-film. A teljes mozis bevételnek pedig (663,1 millió forint) 79,1 százalékát (524,8 millió forint) adta az Avatar: A víz útja. Annak ellenére, hogy a mozik rövidített nyitvatartást voltak kénytelenek bevezetni a rezsikiadások visszavágása érdekében, valamint a magyar nézők mozizási kedve sem tért még vissza a covid óta, az Avatar egészen szépen teljesít.

A Filmforgalmazók Egyesületének statisztikái szerint több éves távlatban is kiemelkedő, amit az Avatar folytatása a mozikban produkált az elmúlt héten. A nyitóhéten 524,8 millió forint bevételt hozott - ezzel ugyan a nyár közepi számokat nem szárnyalta túl, viszont jelentleg a Víz útja gyakorlatilag egyedüli blockbusterként viszi a hátán a boltot. Nyáron nemcsak a Thor 4 debütált egyedül, amikor olyan kiugró volt az eredmény, hanem még futott a vásznakon a Top Gun: Maverick és az új Jurassic World-film is. Az Avatar 2 segítségével pedig megtörtént a mozikban az is, ami a járvány óta egyszer sem tudott: a karácsonyt megelőző hét kiugró bevételeit követően a két ünnep közötti időszakban további növekedés mutatkozott:

Hogyha elosztjuk az összes látogatószámot (334 050 fő) a heti összbevétellel, kiderül hogy átlagosan 2 087 forintot költöttek a nézők 1-1 mozijegyre az elmúlt héten. Az Avatar 2 esetében ez a szám 2 202 forint, amiből arra következtethetünk, hogy ezt a filmet jellemzően plázamoziban, vagy magasabb árkategóriájú vetítésen - 3D, IMAX - tekintik meg az érdeklődők. Ez nem is meglepő, tekintve, hogy 2009-ben az Avatar első részének nagy újítása volt a 3D-s látványvilág, ez volt a fő vonzereje. A folytatásnak pedig nem titkolt célja volt ezt az azóta továbbfejlesztett technológiát újfent kihasználni.

Olyan népszerűek a hétvégi IMAX vetítések - melyekre hétfőnként este 10 óra táján nyílik meg a jegyvásárlási lehetőség - hogy az egyik legnépszerűbb mozi fő idősávjában tegnap 10 perc alatt elfogytak a jegyek a terembe. Ilyet is régen láttunk már a magyar mozikban.

A heti toplista második helyezettje az Avatar 2 után a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság lett, azonban ez a film ötödannyi nézőt sem vonzott, mint a James Cameron-filmje, pedig karácsony táján mindig van egy-egy animációs film, amelyre a családosok jegyet váltanak. Hozzá kell tenni, hogy a Shrek spinoffja sem most debütált, a premier még december 8-án volt. A harmadik helyet az I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története szerezte meg.

Ezen a héten, január 5-én kerül a mozikba többek között Guy Ritchi új akcióvígjátéka Jason Stathammel a főszerepben, a Fortune hadművelet - A nagy átverés, a Gátlástalan örökösök című vígjáték-dráma, A jövő bűnei című sci-fi horror Cronenbergtől Vigo Mortensennel, és a Nyolc hegy című dráma gyerekkori barátok újratalálkozásáról, mely a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon díjat is nyert.

Luxus lett a mozizás?

A mozik helyzetével kapcsolatban Réz András, filmesztéta a lapunknak adott interjúban korábban elmondta, hogy "a mozikat minden országban hazavágta a Covid, és azóta a nézők csak egy része tért vissza. Az elmúlt évek fő trendje, hogy a látogatók döntő többsége a fiatal korosztályból kerül ki, ezért Hollywood nekik szóló blockbustereket, képregény adaptációkat, dübörgően látványos akciófilmeket gyárt. (...) A nem tizenéveseknek szóló filmek pedig senyvednek, alig van nézőjük."

Erre a nem túl szívderítő állapotra most „rázuhan” az energiapánik, ami felveti a kérdést, hogy lehet-e, érdemes-e üzemeltetni a mozit. A Cinema City anyavállalata csődvédelmet jelentett. A Budapest Film pedig hétfő-kedden már nem vetít. Ugyanakkor ez egy ördögi kör, hiszen a spórolás miatt kiesik két napi jegybevétel is

- értékelte a helyzetet a szakértő. Azóta már a magas rezsiköltségek miatt a Cinema City hálózat mozijaiban szintén csökkentették a nyitvatartást: november 17-től a budapesti CC-k csak délután 3-tól, a vidékiek pedig csak délután 4-től vannak nyitva hétköznap.

Az is borítékolható volt, hogy a rezsikatasztrófa miatt a mozikban is kénytelenek lesznek emelni az árakat. A KSH adatai szerint, amíg 2020 elejétől csaknem 2021 végéig alig változott a multiplex mozijegyek árszintje, idén már jelentős, 8-10 százalékos emelés történt. Aztán ősszel havonta ugrottak feljebb az árak: szeptemberben még 1900, októberben már 1990, novemberben pedig már 2100 forintra nőtt a multiplex mozikban a szombat esti mozijegyek átlagára.

A hazai Cinema City-k tavaly októberben emeltek árat több száz forinttal: egy budapesti 2D-s vetítésre a teljes árú jegyek az addigi 2150 forint helyett már 2500 forintba kerülnek. A vidéki Cinema City mozikban 1950 és 2300 forint között alakulnak a 2D-s vetítések. Budapesten a 3D vetítések, ha nem viszünk saját 3D szemüveget, akkor 3000 forintba kerülnek, saját szemüveggel 350 forintot spórolhat a néző. Az IMAX-vetítések esetében a jegyár 3D szemüveg nélkül 3300 forint, saját szemüveggel 400 forinttal olcsóbb. Természetesen vannak diák, szenior és junior kedvezmények a jegyárak esetében.