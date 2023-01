Iszonyú fontos levél érkezik a bankodtól januárban: döntened kell, sok pénzről van szó

Hamarosan minden magyar banki ügyfél megkapja a díjkimutatást, amelyből kiderül, hogy pontosan mennyibe is került a bankszámlája az elmúlt egy évben. Mint a Bankmonitor szakértője kifejtette, előfordulhat, hogy valaki ezt nem kapja, találja meg, de az ügyfélszolgálatok készséggel segítenek. Mint kiderül, óriási a szórás a hazai bankok díjai között, így egy jó döntéssel több tízezer forintot spórolhatunk!

A bankoknak minden év január 31-ig kell elküldeniük a szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleknek. A számlatulajok a legapróbb díjtételeket összesítve, egy év teljes költségét egyszerre szerepeltetve kapják meg a kimutatást. Így mindenkinek láthatóvá válnak azok a költségek, amiket a havi számlakivonatukon valószínűleg nem követnek figyelemmel minden hónapban, kiderül, valójában mennyit is fizetünk a bankszámlánékért.

A vonatkozó európai irányelv 2013-ban született meg, hazánk pedig 2016-ban implementálta. Az irányelv ennek legfontosabb elemei:

A szabályozás (illetve annak most aktuálissá vált harmadik fázisa, a PAD III.) átláthatóbbá teszi az ügyfeleknek a pénzforgalmi szolgáltatásokat az összehasonlíthatóság megteremtésével.

Egységes díjkimutatást küldenek a bankok, amelyet minden évben, egész évre vonatkozóan megkapunk ezentúl.

Zökkenőmentes pénzügyi mobilitás a fizetési számlák váltásának megkönnyítésével (ez már megtörtént az egyablakos bankváltás lehetőségének megteremtésével).

Ugyanakkor, mint Fülöp Norbert, a Bankmonitor elemzője is felhívta a figyelmet, gyakori, hogy ezt valaki nem találja meg, aminek az lehet az oka, hogy vannak bankok, amelyek postán küldik el a januári számlakivonattal együtt, míg mások az internetes banki felületen teszik elérhetővé a kimutatást. Ez utóbbinál ráadásul több megoldás is létezik: van, ahol az internetes banki üzenetek, míg máshol a számlakivonatok között található meg, de arra is van példa, hogy a pdf-ben letölthető januári számlakivonat végéhez csapják hozzá, így külön nem is lehet megtalálni.

Ha nem találja valaki a kimutatását, akkor az ügyfélszolgálati elérhetőségeken lehet érdeklődni, ahol kiderülhet, hogy technikai probléma történt, vagy esetleg csak nem találta meg a felhasználó a Díjkimutatását. A Bankmonitor tapasztalatai szerint egyébként a banki ügyfélszolgálatok jellemzően felkészültek, így valóban hatékonyan tudnak segíteni

- magyarázta lapunknak a szakember.

Óriási a különbség a bankok között

Ha pedig megismertük a számlavezetésünk minden költségét, akkor egy kalkulátor segítségével könnyen megnézhetjük, van-e olcsóbb lehetőség a picon. És ne legyintsünk, ugyanis a Bankmonitor tapasztalatai szerint óriási a szórás a bankok díjai között.

300 ezer forint nettó jövedelemmel jelenleg 2 olyan bankszámla is elérhető – a CIB ECO, ha azt a Bankmonitoron keresztül igényelték, valamint az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag -, ami az első két évben akár teljesen ingyenes lehet. Az ingyenesség azt jelenti, hogy magának a számlának, a netbanki és mobilbanki szolgáltatásnak nincs havi díja, valamint a bankkártyáért, a netbankon vagy mobilbankon keresztül történő utalásokért, a csoportos és az állandó átutalási megbízásokért nem számolnak fel díjat a bankok. Ugyanakkor az ingyenesség feltétele minden esetben az, hogy egy meghatározott összeg külső forrásból havonta a számlára kerüljön, amennyiben ez nem teljesül, az adott hónap havi díját a bank beterheli

- magyarázta Fülöp Norbert, majd pedig hozzátette, a CIB ECO számlánál az aktuális minimálbérnek megfelelő összegnek kell a számlára érkeznie, míg az UniCredit Partner Aktív Csomagnál 75 000 forint az elvárás. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 számla is lehet ingyenes, ám itt havonta 400 000 forntnak kell bankon kívülről a számlára érkeznie minden egyes hónapban, de azt is elfogadják, ha a számla tulajdonosa legalább 8 millió forint összegű megtakarítással rendelkezik a banknál.

2023. január 2-án a Bankmonitor bankszámla kalkulátor szerint (a vizsgált 10 magyarországi bank legolcsóbb számláit nézve) átlagos használat mellett és 300 000 foint havi nettó jövedelem számlára érkezése esetén 0 forint és 213 000 forint között változott a teljes éves bankolási költség, míg az átlagos éves költség 30 600 forint volt. Látható tehát, hogy óriási a különbség az egyes bankoknál fizetendő költség tekintetében

- tette hozzá a szakértő. Arra a kérdésünkre, hogy a mostani, magas inflációs környezet hogyan hatott a hazai banki költségekre, Fülöp Norbert azt mondta,

a Bankmonitor tapasztalata az, hogy a számlavezetési díjaikat a bankok jellemzően nem emelték eddig, így nem jellemző az infláció érvényesítése sem.

Pofon egyszerű bankot váltani

Ha találunk olcsóbbat, érdemes számlát váltani. Sokan hallani sem akarnak erről, pedig ma már a bankváltás egy pofonegyszerű folyamat, és adott esetben súlyos pénzeket spórolhatunk egy másik pénzintézet számlacsomagjával. Az egyszerűsített, vagy más néven “egyablakos" bankváltás azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gördülékenyebbé tegye a váltást. A legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét bankba bemenni ügyet intézni, elég azt a pénzintézetet felkeresni, ahol új számlát akarunk nyitni. A további adminisztrációt pedig a két bank rendezi egymás között.

A bankváltási folyamat hét egyszerű lépésből áll:

Megnyitjuk a választott bankban az új számlát - ha időpontot foglalunk, ez maximum egy órát vesz igénybe. Ezzel egyidőben beadjuk a számlaváltási meghatalmazást az új szolgáltatónak - ez alapján fogják a bankok átvezetni a csoportos beszedésekre és a rendszeres átutalásokra vonatkozó adatokat. A választott bank jelzi az igényt a régi bank felé - ez legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe. A régi szolgáltató átadja a szükséges adatokat a választott pénzintézetnek - ez maximum 5 munkanapot vesz igénybe. Ha ez megtörtént, akkor az új szolgáltatónál megnyílik a számla. Az új bank rögzít minden adatot, és egyeztet, ha erre van szükség - ez további 5 munkanapot vesz igénybe. A régi számla lezárása - 1 munkanap.

Így az egész mindennel együtt maximum 13 munkanapot vesz igénybe az egyszerűsített bankváltás, és ideális esetben csak egyszer kell elmenni a bankba, a folyamat legelején.

Ez a banki rezsicsökkentés titka!

Korábban a Bankmonitor összeszedte azt is, hogy milyen lépésekkel csökkentheted a banki költségeket akár pénzintézetváltás néálkül is.

Érdemes figyelni, hiszen éves szinten akár 100 ezer forint megtakarítás is összejöhet a különböző tételekből!

Figyelj a havidíjra: Tévedés azt feltételezni, hogy a bankszámlák egyformák, hiszen szolgáltatásaikban és díjaikban óriási a különbség közöttük. A havidíj lehet nulla forint, ám egyáltalán nem ritka, hogy éves szinten 40-80 ezer forintot kérnek el csak ezért a bankok - persze, fontos megnézni a szolgáltatásokat is, amik mellé járnak.

Fontos megnézni alaposan az ajánlatot, mert a havidíj nélküli számla sem jelent automatikusan teljes ingyenességet, sok esetben fizetni kell például az utalásokért, az SMS üzenetekért vagy a bankkártyáért.

Utalj netbankon keresztül, felejtsd el a bankfiókot: A net- és mobilbankon keresztüli utalás a legolcsóbb, ennél drágább telefonon keresztül indítani tranzakciót, míg a legtöbbet minden esetben a bankfióki ügyintézésért kérnek. Az állandó átutalási és a csoportos beszedési megbízások is hasznosak, ezek díjai közel azonosak a net- és mobilbanki tarifákkal. Azzal is számolni kell, hogy a legtöbb helyen már plusz költsége van a sárga csekkes befizetésnek, így még akár jól is járhatunk.

Felejtsd el az SMS értesítéseket: rengeteg pénz múlik azon, hogy kérünk-e SMS értesítéseket a netbanki belépésekről, a kártyahasználatról és a számlamozgásokról. Darabonként 30-40 forintot is elkérhet értük a bank, így pedig 100 üzenet (ami simán összejöhet, ha aktívan használjuk a kártyát) máris 3-4 ezer forint kiadást jelent.

A bankok egy részénél a mobilbank push üzeneteket küld a telefonunkra minden beállított tevékenységről, ez pedig jellemzően ingyenes.

Ne ragaszkodj a dombornyomott bankkártyához: Míg korábban komoly különbség volt használhatóságban a dombornyomott és az elektronikus bankkártyák között, ez mára elolvadt. Az elektronikus lapok azonban olcsóbbak: míg a dombornyomott változatok éves díja nagyjából 7 ezer forintnál kezdődik, az elektronikus plasztikokért 3 ezer forint körüli összeg az általános, de sok helyütt egyetlen forintot sem kell fizetni.

Ne postán kérd a számlakivonatot: A postai számlakivonatért a bankok egy része 100-300 forintot kér el, ami valóban nem egy tehén ára, de ha már megtehetjük, akkor ezt az évi 1200-3600 forintot is érdemes lecsípni a költségekből, és digitális kivonatot kérni.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA