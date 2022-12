Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. december 20.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2022. december 20.

Névnap

Teofil

Deviza árfolyam

EUR: 403.97 Ft

CHF: 410.69 Ft

GBP: 462.32 Ft

USD: 380.89 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 10285 Ft

MOL: 2644 Ft

RICHTER: 9050 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.12.21: Nagyrészt felhős, párás idő várható, főként nyugaton ködfoltokkal. Számottevő csapadék nem valószínű, de néhol szitálás, ónos szitálás, a nap második felében elszórtan kisebb eső előfordul, majd éjjel elvétve ónos eső sem kizárt. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +3 fok között valószínű, a kevésbé felhős, szélvédett részeken hidegebb is lehet. Kora délutánra többnyire 1 és 8, délnyugaton 9 és 13 fok közé is felmelegedhet a levegő.

2022.12.22: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Helyenként párás, rétegfelhős körzetek is maradhatnak, másutt több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Számottevő csapadék nem várható, de néhol szitálás, reggelig ónos szitálás, főleg a nap második felében, elsősorban hazánk északi felén kisebb eső előfordulhat. A nyugati, majd délnyugati, déli szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű, délnyugaton 10, 12 fokot is mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az esti, éjszakai órákban ismét az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a PM10 mennyisége, azonban napközben a megélénkülő légmozgás hatására javuló tendencia valószínű. (2022.12.20. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható. (2022.12.20)

