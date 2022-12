Elérte a magyarok egyik kedvenc ajándékát az elkerülhetetlen drágulás: vége a nagy olcsóságnak?

Egy év alatt 11 százalékkal nőtt a legnépszerűbb könyvek árindexe a magyar könyvesboltokban, az igazi drágulás viszont csak 2022 év végén csapott le. Amíg októben átlagosan 4550 forint volt a legnagyobb példányszámban eladott könyvek ára, novemberre csaknem 500 forinttal emelkedett az átlagár. A karácsonyi utolsó roham pedig éppen most éri el a könyvesboltokat. A könyv bárkinek jó ajándék lehet, az utolsó pillanatban is beszerezhető, azonban megszűnt olcsó ajándéknak lenni. Egy e-book olvasó ára azonban ilyen árak mellett pár év alatt megtérülhet.

A Központi Statisztikai Hivataltól kapott adataink szerint a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára átlépte a lélektani küszöböt 2022 novemberében: 5020 forintra emelkedett. Azt viszont hozzá kell tennünk, hogy jellemzően novemberben szoktak a legdrágábbak lenni a könyvek, a karácsonyi akciók ezt valamivel lejjebb tornásszák, és januártól márciusig ugyancsak olcsóbbak a kötetetek. A KSH íváron tartja számon, mennyibe kerülnek a kortárs vagy klasszikus magyar és külföldi szépirodalmi, illetve detektív és kalandregények, lektűr jellegű kötetek, illusztrált gyerekkönyvek. Az ívárak az utóbbi 1-2 évben lassan, de folyamatosan emelkedtek, a klasszikusok hozzádrágultak a kortárs kötetekhez.

Múlt évben a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára 4190 forint volt a KSH lapunkkal közölt adatai szerint, miközben 2012-ben még csak 3420 forint. 2012-ben a nettó átlagfizetésből (144 085 forint) 42 könyvre futotta volna, 2021-ben a nettó átlagbér (291 812 forint) már 69 kötetre volt elég. Ha a havi szintű árhullámzást is megvizsgáljuk a 2022-es évben, látható, hogy jelentősebb drágulás következett be egy év alatt. 5020 forint volt novemberben a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára. Ebből az utolsó ismert, szeptemberi átlagbérből (335 195 forint) 66 darab jött volna ki.

Már 2020-ban volt egy számottevő könyváremelkedés, azonban 2021-ben átlagosan nem fizettünk többet a bestsellerekért. Sőt, kevesebbe is kerültek - természetesen ez az adat annak is mindig függvénye, milyen jellegű könyvek az adott év slágerei. Úgy tűnik azonban, 2022-ben a drágulás már elkerülhetetlen volt:

A 2022-es év sikerkönyvei között például Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat című könyvének ára 3200-3800 forint között mozog a könyvesboltokban, Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek című regénye 3500-4500 forintba kerül, de Grecsó Krisztián Valami népi című kötetét a legolcsóbban 3 ezer forint alatt is megkaphatjuk. Dr. Máté Gábor Normális vagy című könyvét viszont elég nehezen kaphatnánk meg 5 ezer forint alatt. Ugyanígy a gyerekkönyvek közt is lehet adott évben olcsóbb a toplista, viszont ha bekerül egy drága cím, mint az idén például a Brúnó a Balatonon Bartos Erikától, az feljebb tudja húzni az átlagárakat.

A 2021-es évi könyves toplistán szintén voltak olyan címek, amelyek most is 3 ezer forint alatt kaphatók, mint például a Mulat a Manézs Bödőcs Tibortól, kevesebb volt a drága kötet. Még Náray Tamás Volt egyszer egy varrodámja is megkapható most is 5 ezer forint alatt. Sokat számít tehát, hogy az adott év sikerkönyvei milyen műfajhoz tartoznak, milyen kötésben jelennek meg, így milyen árkategóriába esnek.

A Líra korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy a 2021-es év az egész világon rekordforgalmat hozott a könyvpiacon, megnőtt a könyvek iránti online kereslet. Ugyanakkor 2021 őszén kirobbanó energia és szállítási válság kezdetétől 2022 őszéig, bizonyos könyvpapír alapanyagok árai a duplájára nőttek, mások „csak” felével emelkedtek. A romló forint és a minibálbéremelés hatása is kedvezőtlenül érintette a könyvszakmát. Az egyik lagnagyobb hazai könyvkereskedő tapasztalatai szerint 2022-ben az infláció berobbanása után érezhetően megtorpant a kereslet is. Becsléseik szerint, a tavalyi év eleje óta, típusonként eltérően, 20-30 százalékkal drágult a könyv ára.

A Libri is azt közölte lapunkkal, hogy az év elején meghatározott célokat nagy mértékben befolyásolta az infláció és a megnövekedett energiaárak. A vállalat szerint a jelenlegi gazdasági helyzet hatással volt arra is, hogy mennyibe kerülnek az újonnan megjelent könyvek - számításaik szerint az ötven legkeresettebb cím átlagára, több mint 400 forinttal haladja meg a tavalyi számokat. A Libri szerint viszont az olvasási kedv továbbra sem lankad az országban,

Még tavasszal Nyáry Krisztián, a Líra kreatív igazgatója azt nyilatkozta lapunknak, hogy tapasztalataik szerint 2017 és 2019 között érdemben nem emelkedtek az árak, viszont 2019 és 2020 között 7,5 százalékkal, 2020 és 2021 között pedig körülbelül 4 százalékkal emelkedtek. Húsvét környékén Kovács Péter a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója azt árulta el, hogy a Libri-Bookline által forgalmazott művek esetében az elmúlt öt évben körülbelül 500 forinttal nőtt a könyvek átlagára.

A költségeket a kiadók és a kereskedők viselték, így a bolti könyvárak 2021-ben mindössze nagyjából az infláció mértékével emelkedtek. Ez fog változni az idei évben

- mondta akkor Nyáry Krisztián a könyvárak változása kapcsán. Ahogy azt várták, a válság hatásai valóban a 2022-es év végére csúcsosodtak ki, a könyvek jelentősen drágultak novemberre, ezt erősítették meg most a KSH adatai. Pedig egész évben, de főként karácsony táján a könyv kedvelt és biztos ajándék, amelynek átlagosan az ára is elfogadható, nem is olyan változékony, mint pl. a műszaki vagy lakberendezési cikkeké, vagy mostanában az élelmiszereké.

Fontos! Ahhoz, hogy karácsonyig megérkezzen a rendelés, érdemes december 21-ig leadni azt a könyves webshopokban, illetve figyelni kell a várható szállítási időket, inkább személyes átvételt kérni, december 22-től pedig inkább a fizikai boltban megvásárolni a könyvajándékot, hogy biztos ott legyen a fa alatt.

Ilyen drágulás mellett azonban érdemes lehet elgondolkodni, hogy a megajándékozandó személy nem járna-e jobban egy e-book olvasóval. Az e-könyvek - bár külföldi viszonylatban a papír alapú könyvehez képest drágák - még mindig olcsóbban beszerezhetők, mint a nyomtatott kötetek, és a könyvszakmát sújtó egyes tényezők, mint a szállítási, logisztikai költségek emelkedése, vagy a papírhiány, nem is hatott az e-bookokra.

Mennyi idő alatt térülhet meg egy e-book olvasó?

Az e-könyvek mellett több nyomós érv is szól, nem csak a spórolás lehetősége. A papíralapú könyveknek a környezetterhelése magasabb, így digitálisan olvasni fenntarthatóbb. Mivel a lakhatási helyzet is nehezült az utóbbi évtizedekben, az sem utolsó szempont, hogy nem halmozódik fel az a rengeteg könyv a lakásban, nem foglalja a helyet, költözéskor sincsen rá gond. Sok helyzetben, amikor nincs elég fény olvasáshoz, vagy nem fér el a táskában egy nagyobb alakú könyv, szintén jó megoldás az e-book. Nem is szólva arról, hogy idegen nyelvű könyvekhez sokkal egyszerűbb hozzájutni e-bookban. Azonban hazánkban még mindig kevéssé népszerű, elsősorban amiatt, hogy nem annyival drágább a nyomtatott könyv, mint az e-könyv, így aki teheti inkább kifizet többet, hogy fizikai formában birtokolhassa a kötetet.

Magyarország az egyetlen ország az Európai Unión belül, ahol míg a papírkönyv terméknek számít, az e-könyv szolgáltatásnak, így nem 5%-os, hanem 27%-os áfa vonatkozik rá. A legtöbb olvasó ezt nem tudja, csak azt látja, hogy nem annyival olcsóbb megvenni az e-könyvet. Az ár mellett pedig azért is nehezen nő az e-könyvek népszerűsége, mert a könyv népszerű ajándék, viszont sokkal inkább fizikai, mint digitális formában. Tekintve, hogy az egész éves könyvforgalom harmada a karácsony előtti időszakban valósul meg, a könyvnek mint ajándéknak a szerepe igen jelentős lehet Magyarországon

- mondta el lapunknak korábban Nyáry Krisztián. A Líra kreatív igazgatója arról is beszélt, hogy az e-könyvek népszerűsége is csaknem megduplázódott az elmúlt években - ez viszont annyit jelent, hogy nagyjából 1,5 százalékról nőtt 2-3 százalékra a forgalmuk, az arány tehát elenyésző maradt. A szakember szerint Európában és azon belül is Magyarországon eleve alacsonyabb az e-könyvet vásárlók aránya, mint az Egyesült Államokban, melynek az egyik speciális magyar oka, hogy drága az e-könyv a papírkönyvhöz képest.

Az e-book olvasók ára nagyjából 30-50 ezer forint között mozog átlagosan. Természetesen ennél találunk olcsóbb és drágább eszközöket is, viszont ha éppen spórolás céljából vennék e-könyv olvasót, feltételezzük, hogy nem a több százezer forintos luxuscikkeket akarjuk megvenni, hanem egy átlagos eszközt. A KSH-tól kapott adatok alapján úgy gondoljuk, nagyjából 4500 forintra nőhet 2022-ben a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára, amelyből kiindulhatunk.

Így a készülék árának függvényében 6-12 könyv árából vehetünk egy e-book olvasót.

Csakhogy nyilván nem csak a készüléket, a könyveket is meg kell rá venni. Visszatérve a sikerkönyvekhez Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat című könyve e-bookban 2999 forint, így nagyjából 6-20%-kal olcsóbb, mint a nyomtatott verzió. Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek című regénye e-könyv formátumban 2600-3000 forint, vagyis 900-1500 forinttal lehet olcsóbb - akár több mint 30%-kal. Grecsó Krisztián Valami népi című kötetét e-bookban 2800 forintért lehet beszerezni. Ha találunk olyan akciót, akkor ennyiért a papírkönyvet is megvehetjük, de átlagosan 3200-3400 forintot fizethetünk érte (12-18%).

A fentiekből kiderül, hogy változó lehet, mennyit spórolhatunk az egyes könyvek e-book változatán. Induljunk ki abból, hogy a jövőben minden könyvön 500-1000 forintot spórolunk meg, amit e-könyv formátumban veszünk meg. Ez azt jelenti, hogy ha csak 10-20%-kal tudjuk olcsóbban megvenni az e-könyveket, akkor 30-100 darab megvásárlása után térülhet meg egy e-book olvasó ára. Ez természetesen nagyban függ attól is, milyen áron vesszük magát a készüléket, és hogy mennyit tudunk spórolni az egyes köteteken.

Az idő pedig nyilvánvalóan annak függvénye, hány milyen gyorsan olvasunk el 30-100 könyvet. Aki például falja a krimiket, egy hónap alatt képes kivégezni egy tucat könyvet, annak nagyjából egy fél év sem kell, hogy megtérüljön a készülék - feltéve, ha előtte megvett minden könyvet, amit elolvasott és nem könyvátrből kölcsönözte, vagy kölcsönkérte mástól. Aki havi egy könyvet olvas el, annak 2,5 évébe, vagy akár több mint 8 évbe is telhet, mire megtérül az e-book reader ára.

Azt is érdemes átgondolni, hogy milyen olvasó típus az, aki használná az e-könyv olvasót. Lehetséges, hogy azok a könyvek, amiket ő szeret, nem is jelennek meg e-book formátumban, vagy ha mégis, úgy nehézkes az olvasásuk. Vagy éppen az ellenkezője: szeret angol, vagy más idegen nyelven olvasni, de emiatt drágán kell megvennie a papírkönyveket, sokszor külföldről rendelve. Lehetséges, hogy éppen a vastag fantasy kötetek szerelmese, amiből már egy sorozatot megvenni is annyiba kerül, mint egy e-book olvasó. Ezeket ha mind végiggondoljuk, akkor tudunk jó döntést hozni, megéri-e majd, gyorsan megtérül-e a beruházás az e-könyv olvasóba.