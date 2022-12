Magyarok tömege mond nemet idén a karácsonyra: ide menekülnek családostul

Akár 25-30 százalékkal is drágább lehetnek idén karácsonykor a szállások itthon, mint egy évvel korábban, ám úgy tűnik a magyarok utazási kedve nem lanyhul: az elmúlt évekhez hasonlóan tömegek fogják otthonukon kívül, hotelben tölteni a karácsonyi ünnepeket. És bár sokak számíthatnak teltházra vagy magas kihasználtásgra a következő két hétben, összességében ez nem mindenkit fog megmenteni a piacon a szakértők szerint.

Az elmúlt két év ünnepi szezonját a koronavírus keserített meg a szállodásoknak, az ideit az energiaárak és az infláció: nem csoda, hogy már nyár végén több hotel is úgy döntött, amíg ideiglenesen vagy véglegesen bezárja a kapuit.

Holott a karácsonyi szezon duplán kiemelt időszak már, az utóbbi évtizedben divat lett, hogy a családok az otthoni zűrzavart és káoszt hátrahagyva, inkább egy kényelmes hotelben töltik az ünnepeket. Hogy idén is ez lesz-e a trend a nehézségek ellenére, annak járt utána a Pénzcentrum.

Mindent megteszünk azért, hogy szállodáinkban a legjobb hangulatot teremtsük meg – a karácsonyfákat, dekorációkat, díszeket és ünnepi üzeneteket kifejezetten szeretik vendégeink. Néhány szállodánk szezonális, karácsonyi menüket is bevezet, hogy a hozzánk látogatók teljesen belevethessék magukat a téli hangulatba

– mondta el a Pénzcentrumnak Popovits Éva, az Accor közép-kelet-európai kereskedelmi igazgatója.

Bár sokak számíthatnak teltházra vagy magas kihasználtásgra az ünnepekkor, összességében ez nem mindenkit ment meg - vélik iparági szakértők. Valószínűleg januártól nőhet az átmenetileg vagy akár véglegesen bezáró hotelek, szállásadók aránya.

Hotelbezárások Az őszi időszakban a hotelek kevesebb mint 1 százaléka jelezte, hogy végleges bezárást tervez vagy már be is zárt. A Szallas.hu belső felmérése szerint a non-hotel kínálatban trendszerű volt a partnerszám változása, és nem tapasztaltak kiugrást.

A hazai szállodák nehézségeikről már az idei energiakrízis első időszaka óta leehet hallani, ám a szektort segítő első kormányzati intézkedésekig egészen november közepéig kellett várni. Akkor 4 elemű intézkedéscsomagot jelentett be Gulyás Gergely, mely szerint a SZÉP kártya füleket eltörölték, ugyanazokra a célokra, belső korlátok nélkül, a turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztették, a kötelező adatszolgáltatást eltolták 2023. január 1-ről, valamint 24 havi munkaidőkeret szabályozást vezettek be ebben az ágazatban dolgozóknak. Hogy mindezeknek milyen hatása lesz, majd kiderül az ünnepek után, hiszen most még mindenki az előttünk álló 10-15 napra koncentrál.

Átalakulnak a szokások

Foglalási adatok szerint nőtt az év végi és a jövő év eleji foglalások aránya az elmúlt évekhez képest. „Bár nem tudjuk megjósolni, mi vár a turizmusra a jövő évben, arra számítunk, hogy amíg az utazás nincs korlátozva, addig az utazási vágy megmarad – magyarázta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – Ugyanakkor az utazási szokások átalakulhatnak, tovább erősödik a belföldi desztinációk iránti érdeklődés, közelebbre utazunk és akár az éjszakák számát csökkentve kevesebbet költünk egy-egy üdülésre.”

A karácsonyi időszakra szóló, december 19-éig beérkező foglalások száma 30 százalékkal nőtt tavalyhoz, és 3 százalékkal 2019-hez képest. Az egy főre jutó, egy éjszakára szóló átlagár 16 ezer forint, ami

23,5 százalékos növekedés tavalyhoz, és 45 százalékos drágulás 2019-hez viszonyítva.

Top 10 belföldi úti cél 2022 karácsonyán:

Budapest Hévíz Eger Gyula Zalakaros Cserkeszőlő Pécs Siófok Hajdúszoboszló Szeged

Danubius

A Danubius Hotels szállodáiban a karácsonyi időszak foglaltságában eltérést láthatunk a budapesti és a vidéki szállodák között: vidéki wellness szállodájában, a Danubius Hotels Bükkben közel teltházas a foglaltság, míg Budapesten ez a karácsonyi időszakban jóval alacsonyabb – mondta el a Pénzcentrumnak Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója, majd hozzátette,

a szilveszteri időszakra azonban mind a budapesti szállodákban, mind a vidéki szállodákban teltházra számítunk. Átlagban két-három éjszakás kikapcsolódásra fognak érkezni hozzánk a vendégeink.

A várakozásaikhoz képest sokkal népszerűbb volt már a decemberi adventi időszak is. Ezeken az adventi hétvégéken is teltházas foglaltságok voltak, mind a budapesti, mind a vidéki szállodáikban. Mondhatjuk tehát, hogy az év végi ünnepi időszak szállodában való eltöltése, ismét a legnépszerűbb tevékenységek közé tartozik.

Vidéki wellness szállodáikban 70-80%-ban belföldi vendégeink vannak, ide a külföldi vendégek főként a környező országokból Ausztriából, Csehországból érkeznek. Budapesten a vendégek összetételének aránya éppen fordított 80%-ban külföldiek foglalnak. Változás a Covid előtti időszakhoz képest budapesti szállodáikban az, bár továbbra is a klasszikus küldőpiacokról - a brit, német, olasz turisták - érkeznek hozzájuk a legtöbben, a számuk még nem éri el a Covid előtti szintet, de a tavalyi adatokhoz képest nagy emelkedést mutatnak. Nőtt viszont a romániai és izraeli vendégek aránya a 2019-es adatokhoz képest.

Persze kérdeztük Bogár Zoltánt az árakról is, elmondta, hogy a decemberi átlagár 25-30%-kal magasabb, mint a tavalyi év ugyanilyen időszakában. Sajnos azonban a költségek ennél jóval magasabb mértékben növekedtek.