Tömegek kerülhetnek utcára idén decemberben: így vészeld át, ha téged is kirúgnak

A karácsony rengeteg embernek az év legstresszesebb időszaka: a bevásárlás, az ajándékok beszerzése, a családi ebédek megszervezése és lebonyolítása sok energiát igényelnek, így nem csoda, ha ilyenkor sokan igyekeznek szabadságot kivenni. Azonban az ünnepek igazi rémálommá is válhatnak a munka miatt: kevés rosszabb dolgot lehet elképzelni, mint hogy valakinek éppen karácsony előtt mondanak fel. Az utóbbi időszakban tapasztalt negatív gazdasági kilátások és a cégek költségeinek megugrása viszont könnyen lehet, hogy lesznek olyanok, akiknek idén év vége előtt mondanak fel. Most összeszedtünk 6 tippet arra, hogyan tudjuk átvészelni, ha ez épp velünk történik meg.

Az év vége éppen az az időszak, amikor az ember a lehető legkevésbé szeretne a munkával foglalkozni. Aki csak teheti, ilyenkor szabadságra megy, és az ünnepekre koncentrál. Azonban van olyan helyzet, amikor az ember munkahelye teljesen tönkre teheti a karácsonyt: ha ilyenkor jelenti be a főnökünk, hogy nincs szüksége a munkánkra. Nem csak sokkoló, egyenesen traumatizáló élmény lehet az ünnepek alatt elveszíteni az állásunkat. Ráadásul erre idén karácsonykor nagyobb esély van, hiszen a bizonytalan gazdasági helyzet és a rezsiválság sok munkaadót arra kényszerít, hogy racionalizáljon és adott esetben felmondjon az alkalmazottainak.

Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem alaptalan azzal számolni, hogy az év végén komoly elbocsájtási hullám indulhat el. Egyrészt a magas infláció és a megemelkedett rezsiköltségek kényszeríthetik arra cégeket, hogy tömegesen mondjanak fel a munkavállalóiknak, másrészt arról a Wall Street Journal is beszámolt már, hogy bevett szokás év végére időzíteni az elbocsájtásokat. Kevés rosszabb dolgot lehet elképzelni, mint hogy valaki éppen karácsony előtt marad munka nélkül, azonban a HuffPost cikke alapján összeszedtük a legfontosabb tippeket, hogyan tudunk sikeresen kijönni egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből.

1. Dolgozzuk fel lelkileg a történteket

Mielőtt leülnénk egy állásinterjúra következő potenciális munkahelyünkön, mindenképp végig kell gondolnunk, mi magunk hogyan mondanánk el a történteket. Ebbe pedig beletartozik az is, hogyan érezzük magunkat azzal kapcsolatban, hogy éppen karácsonykor jelentette be a volt főnökünk, hogy megszűnik az állásunk.

Teljesen normális, ha egy ilyen helyzet olyan erős érzelmeket vált ki valakiben, mint a gyász, az elutasítottság vagy a düh.

Mikor elveszítjük a munkánkat, azzal nem csak a bevételi forrásunktól esünk el, hanem elveszítjük a kollégáinkat, a közösséget, melyhez tartozunk, ráadásul ezzel könnyen elveszettnek érezhetjük magunkat, hiszen a minden napi feladataink már nincsenek, így hirtelen eltűnik a rutinunk és vele együtt az eddigi céljaink is.Be kell látni, hogy ilyenkor gyászolunk. A munka elvesztése nem csak az anyagi biztonságunkat rázza meg, de az önbizalmunkat és a magunkról alkotott képet is.

Érthető, ha ilyenkor rengeteg érzés kavarog bennünk, többek között a düh, a sokk vagy épp a hitetlenség, hogy ez megtörtént

– írja le az ilyenkor feltörő érzéseket Melody Wilding karriertanácsadó és szociális munkás. „Ilyenkor legalább két hétre szükségünk van feldolgozni a történteket. Gondoljunk arra, hogy ez nem fog örökké tartani, és az ember élete sokkal több egy munkánál” – teszi hozzá a szakértő.

2. Új ünnepi szokások

Karácsony előtt elveszíteni a munkánkat különösen kellemetlen anyagilag, hiszen így hirtelen jóval kevesebb jut az ajándékokra. Ashley Watkins HR-szakemberrel korábban megtörtént, hogy pont az ünnepek előtt mondtak fel neki. Hogy könnyebb legyen átvészelni ezt az időszakot, illetve másik unkát találni, Watkins egy új karácsonyi tradícióval rukkol elő. Elmondta a családjának, milyen helyzetbe került, és hogy emiatt nem fog tudni nekik ajándékot venni, mert ki tudja, mikor lesz újra fizetése.

Vásárolt ajándékok helyett abban az évben mindenki saját készítésű karácsonyi lapot kapott tőle, ő pedig arra kérte a családtagjait, hogy olyan ajándékokat adjanak neki, melyek segítik a munkakeresésben.

Ha mindenképp venni akartak nekem valamit, akkor annak olyannak kellett lennie, ami segít munkát találni, például utalványt benzinre vagy ruhaboltba, ahol az állásinterjúkhoz tudtam megfelelő öltözéket venni. Őszintén szólva az ő támogatásuk segített át a helyzeten lelkileg – foglalta össze Watkins a történteket.

3. Ne féljünk szólni, hogy nem lesz ajándék

Fontos tisztában lenni a saját határainkkal, és hogy készek vagyunk-e beszélni az elbocsájtásunkkor az ünnepi vacsoránál.

Ha még túl frissnek érezzük ezt témát, tudassuk a családunkkal. Nyilván értékeli az ember az aggodalmunkat, azonban nem biztos, hogy szívesen tárgyalná meg a rokonaival a karrierje alakulását a karácsonyi vacsoránál

– tanácsolja Wilding. Ebben a helyzetben arra figyeljünk, nekünk mi a jó, mi mit szeretnénk megosztani másokkal a történtekből, és mit nem. Ha nem akarunk a kirúgásunkról beszélni, akkor nem kell. Ha pedig karácsony előtt elhívnak ismerősök étterembe vagy szórakozni, beszéljük velük nyíltan arról, mi fér bele éppen az anyagi helyzetünkbe, és mennyire kell épp spórolnunk.

4. Tartsuk meg a rutint

Egy munkahely rutint ad, ami segt abban, hogy több mindenre jusson időnk, és produktívak tudjunk lenni. Azonban munka nélkül ez a rutin is elveszhet, ilyenkor viszont rajtunk múlik, követjük-e továbbra is a megszokott napirendünket.

Érthető, ha valaki úgy érzi, ez egy mindent vagy semmit helyzet, azonban ne felejtsük el, hogy szükségünk van időre feldolgozni a történteket. Töltsünk időt a családunkkal, barátainkkal, és próbáljunk meg pihenni is

– tanácsolja Wilding. Az, hogy mi magunk szabjuk meg az időbeosztásunkat, természetesen pozitívumokat is rejt: ilyenkor szánjunk időt magunkra is, tartsunk szünetet, hiszen senki sem tud folyamatosan állást keresni a nap 24 órájában.

5. Használjuk ki a kapcsolatainkat

Bármennyire is munkaerőhiány van itthon, a megfelelő állást megtalálni sosem egyszerű. Talán elsőre túl egyértelműnek tűnik, de ebben nagy segítség lehet, ha a környezetünkben is tudják, hogy munkát keresünk. „Először zavarban voltam, mikor szóltam emiatt az előző főnökeimnek, akikkel még tartottam a kapcsolatot. Felhívtam mindegyiküket és mivel már nem dolgoztam nekik, őszintén megkérdeztem a véleményüket, hogy láttak munkavállalóként. Segített ez a fajta visszajelzés, hogy jó vagyok abban, amit csinálok” – mondta ezzel kapcsolatban Watkins.

A szakértő azt tanácsolja ezzel kapcsolatban, osszuk meg a barátainkkal, illetve a közösségi médiában, hogy új munkára lenne szükségünk. Emiatt pedig ne érezzük rosszul magunkat, ugyanis ez is része annak, hogy eljussunk a karrierünk következő szakaszába.

6. Töltsük jól ezt az időt

Ugyan az elbocsájtás miatti munkanélküliség könnyen kényszerszünetnek tűnhet, azonban ezt az időszakot arra is tudjuk használni, hogy szakmailag fejlődjünk. Például amíg arra várunk, hogy választ kapjunk egy cégtől a jelentkezésünkre, addig van időnk felkészülni, mit mondjunk, mikor végre visszahív egy HR-es. „Frissítsük az önéletrajzunkat, és bővítsük a LinkedIn profilunkat” – tanácsolja Wilding.

Ha kihasználjuk az ünnepek alatti csendes időszakot, akkor januárban teljes erőbedobással tudjuk folytatni a munkakeresést.

Ugyan úgy érezhetjük, hogy az álláskeresésben csak az számít, kapunk-e ajánlatot valahonnan, azonban fontos azokat a sikeres pillanatokat is érdekelni, melyeknek köszönhetően eljutunk a következő munkákig. „Sokan gondolják úgy, hogy az állásajánlat a díj egy hosszas és nehéz folyamat végén, azonban nincs így. Ha valaki válaszol a LinkedIn megkeresésünkre, az már pozitív. Szintén siker, ha több olyan munkára is tudunk jelezni, amely a képzettségünknek megfelelő” – hívja fel a figyelmet Watkins. Ne hagyjunk figyelmen kívül a kisebb sikereket sem, hiszen ebből is motivációt tudunk meríteni, ahhoz, hogy sikerüljön kikerülnünk ebből a helyzetből.